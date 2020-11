Antifan kêu gọi tẩy chay khi đang dẫn đầu đề cử "Mai Vàng", Lâm Vỹ Dạ phản ứng bất ngờ

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 17:39 PM (GMT+7)

Lâm Vỹ Dạ liên tục bị antifan tấn công, kêu gọi tẩy chay khỏi giải "Mai Vàng 2020".

Thời gian gần đây, Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ tiếp theo rơi vào tầm ngắm của antifan. Sự xuất hiện trong quá nhiều chương trình cùng thái độ trịch thượng, cộc cằn, thô bạo... khiến Lâm Vỹ Dạ bị chỉ trích, lập nhóm antifan tấn công. Mới đây, nhóm antifan tiếp tục công kích bà xã Hứa Minh Đạt khi hình ảnh cô được đăng tải trên trang Fanpage của ban tổ chức giải thưởng Mai Vàng 2020. Dù thông tin được đăng tải Lâm Vỹ Dạ đang dẫn đầu trong danh sách đề cử Diễn viên hài của năm nhưng antifan lại vào thả phẫn nộ, công kích và kêu gọi tẩy chay.

Đa phần bình luận đều cho rằng Lâm Vỹ Dạ không xứng đáng có tên trong danh sách vì không có sản phẩm hài ấn tượng, trong đó lại "làm lố" trong các gameshow, "chơi xấu", hiếu thắng, cộc cằn với đồng nghiệp...

Lâm Vỹ Dạ bị antifan liên tục tấn công, kêu gọi tẩy chay.

Trước luồng ý kiến tiêu cực, Lâm Vỹ Dạ cũng có động thái gây chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc hôn chồng sau một trận bóng đá kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Em sẽ không bỏ cuộc. Anh biết đấy em sẽ không bỏ cuộc. Dẫu người ta đã rút hết thang rồi. Dẫu phía trước gió bão đang chực thổi. Còn lâu thì em mới để mình trôi. Anh biết đấy em thật là bé nhỏ. Nhưng thẳm sâu, hiểu sống để làm gì. Tiền sạch túi, tiếng vỗ tay mất hết. Chẳng hề gì, em sẽ vẫn lại đi. Gió vẫn thổi chẳng ai mà chặn nổi. Nắng vẫn lên dẫu Đông xám rất dày. Em vẫn sống cưỡi trên đầu cán chổi. Sấm thật nhiều, càng giống tiếng vỗ tay - (Em - Liêu Hà Trinh)".

Bên dưới phần bình luận, Hứa Minh Đạt liền để lại bình luận an ủi vợ: "Ok em yêu, về anh cho tiền bỏ túi nè". Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Midu, Trương Quỳnh Anh, Ốc Thanh Vân cũng để lại lời nhắn động viên, trấn an tinh thần của Lâm Vỹ Dạ.

Trước đó, nữ diễn viên đã phải tạm khoá phần bình luận trên trang cá nhân khi liên tục bị antifan tấn công bằng những lời lẽ tiêu cực, khiếm nhã.

Lâm Vỹ Dạ gây chú ý với dòng trạng thái tự động viên bản thân giữa ồn ào với antifan.

Lâm Vỹ Dạ là cái tên phủ sóng trong nhiều chương trình truyền hình thời gian qua. Nữ diễn viên được biết đến với tính cách hài hước, năng động và cũng vô cùng lầy lội khi tham gia gameshow. Tuy nhiên cách đây không lâu, Lâm Vỹ Dạ trở thành đề tài tranh cãi khi bị cho là thể hiện cộc cằn, "làm lố" và coi trọng thắng thua khi tham gia các trò chơi.

Cụ thể, trong một phần thi, Lâm Vỹ Dạ thể hiện thái độ cộc cằn, thậm chí hất đổ đạo cụ sân khấu và đòi nghỉ chơi vì để thua Ngân Khánh. Hành động và thái độ của Lâm Vỹ Dạ trên sóng truyền hình gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người chỉ trích bà xã Hứa Minh Đạt làm lố, không tôn trọng đồng nghiệp và hành động thể hiện tính cách hiếu thắng, quan trọng việc ăn thua dù chỉ đang tham gia một chương trình giải trí.

Ngoài ra, trong một gameshow khác, nữ diễn viên tiếp tục khiến nhiều người không hài lòng khi cố tình đổ thức ăn lên người của diễn viên hài Puka. Hành động của Lâm Vỹ Dạ cũng khiến khán giả bất bình khi cho rằng đây là màn giỡn cợt quá trớn, không mang lại niềm vui còn khiến người khác phải khó chịu.

