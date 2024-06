- Mục tiêu của Anh Tú Atus khi đến với Anh Trai Say Hi là đi tới đâu?

Đi đến đâu cũng được, miễn sao tôi cảm thấy vui và được thoải mái trong việc sáng tạo âm nhạc. Tôi nghĩ điểm mạnh nhất của tôi nằm ở việc anh em đặt tôi vào đâu, tôi cũng có thể làm được.

Anh em cho tôi hát, rap, nhảy,... gì cũng được. Tôi cũng làm main visual được. Nhưng cũng xin bật mí là, không có quá nhiều anh em chọn tôi. Có lẽ mọi người sợ khi có tôi vào, mọi người sẽ bị lu mờ (cười).

- Tinh thần của Anh Tú Atus ở Anh Trai Say Hi là gì?

Năng lượng, vui vẻ và hòa đồng. Tôi nhận về nhiều sự bất ngờ khi tham gia chương trình năm nay. Tôi vốn không có nhiều quan hệ, tương tác với các anh em ca sĩ, rapper. Trước khi đến Anh Trai Say Hi, tôi từng làm việc với anh Isaac. Quang Trung lại là đàn em của tôi ở Trường Sân khấu Điện ảnh. Anh Song Luân và Gin Tuấn Kiệt tôi cũng có biết, nhưng chỉ mới hợp tác với Gin.

Tính ra, tôi chỉ mới làm việc với 2 người. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng những anh em còn lại hầu như tôi chưa từng có cơ hội gặp và làm việc. Chính vì thế, tôi bất ngờ với rất nhiều cái tên. Ví dụ như Captain, RHYDER, Dương Domic, HIEUTHUHAI, Tage, HURRYKNG. Các bạn quá giỏi. Mọi người không chỉ rap hay, hát tốt mà phần lời còn mang chiều sâu ấn tượng. Tôi ấn tượng với khá nhiều anh trai ở chương trình năm nay.