Ảnh sao 25/4: Gia đình Ngô Thanh Vân được nhận xét trông giống nhau
Vợ chồng Ngô Thanh Vân và con gái được nhận xét 'tiết kiệm mặt'; Kỳ Duyên đưa Đoàn Thiên Ân đi nhận xe sang hơn 5 tỷ đồng; Cường Đôla sơn móng tay cho ái nữ.
Không lâu sau khi rao bán chiếc Range Rover Velar gắn bó nhiều năm với giá hơn 2 tỷ đồng, hoa hậu Kỳ Duyên đưa "người tình tin đồn" Đoàn Thiên Ân đi nhận xế hộp Porsche Taycan - mẫu sedan thể thao chạy điện hạng sang có giá hơn 5 tỷ đồng.
Diễn viên Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên ông xã Huy Trần cùng con gái 8 tháng tuổi. Nhiều khán giả nhận xét ba người trông giống nhau và trêu đùa: "Gia đình này tiết kiệm mặt quá".
Á hậu Quỳnh Châu khoe vóc dáng thon gọn sau một tháng sinh quý tử đầu lòng.
Doanh nhân Cường Đôla chăm chú sơn móng tay cho ái nữ.
"Mẹ ba con" Nhã Phương tôn vòng eo săn chắc và cho biết phòng gym là "địa điểm yêu thích chỉ sau ở nhà".
Tiểu công chúa nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt tạo dáng ngộ nghĩnh khi bố mẹ hôn nhau.
MC Thanh Thanh Huyền mừng sinh nhật tại Bangkok, Thái Lan.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đi đón con trai ở trường nhân ngày cậu nhóc tròn 10 tuổi.
"Anh Hai" Lam Trường (trái) và "anh Bo" Đan Trường lưu lại kỷ niệm khi diễn chung show.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai Polo đi thăm Cầu Vàng, Đà Nẵng.
Johnny Trí Nguyễn mới đây đã xuất hiện bên một cô gái trẻ xinh đẹp có tên Kalli Nguyễn ở một sự kiện ra mắt phim. Sự việc này đã khiến nhiều người...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/04/2026 23:16 PM (GMT+7)