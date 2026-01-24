Ảnh sao 24/1: Chi Pu sắm 10 bộ áo dài mặc Tết

Chi Pu cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ trang phục áo dài cho dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ca sĩ dự định diện các mẫu áo dài khác nhau từ mùng Một đến mùng Mười, mỗi ngày một kiểu, như cách tận hưởng không khí Tết và lưu giữ kỷ niệm đầu năm.

Sau khi đóng cửa công ty tại Mỹ, Ngọc Quyên chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Người mẫu cho biết cô yêu thích tập luyện thể thao, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tinh thần, vì vậy lựa chọn sản xuất các video xoay quanh những chủ đề này để truyền cảm hứng đến khán giả.

Gần hai tuần sau ồn ào liên quan đến phát ngôn chưa phù hợp trên mạng xã hội, ca sĩ Lệ Quyên cho biết cô cảm nhận cuộc sống tích cực hơn.

Theo ca sĩ, những trải nghiệm vừa qua giúp cô thêm tin tưởng vào sự tử tế âm thầm của những người xung quanh, thấy được sự sẻ chia và che chở trong giai đoạn nhạy cảm.

Cô cũng nói điều này khiến bản thân trân trọng hơn những giá trị về sự chỉn chu, tư cách mà cô luôn gìn giữ, đồng thời tự nhủ tiếp tục nỗ lực và sống tốt hơn.

MC Liêu Hà Trinh tận hưởng kỳ nghỉ bên con trai ở một resort tại Ninh Thuận.

Diễn viên Vân Trang khoe ảnh hậu trường với không khí vui nhộn bên nghệ sĩ Hoài Linh.

Cô cho biết khi xem lại hình ảnh do êkíp gửi, gương mặt mình chủ yếu ở trạng thái cau có hoặc biểu cảm 'khó đỡ' vì phải cố giữ bình tĩnh để không bật cười.

Nữ diễn viên nói thêm, đứng trước dàn nghệ sĩ mang màu sắc hài, việc được giao vai chính kịch là thử thách không nhỏ đối với cô.

Người đẹp Trương Mỹ Nhân xúng xính áo dài, chụp ảnh Tết sớm trên các con phố quen thuộc của TP HCM.

NSND Công Lý chụp ảnh bên cành đào được khán giả tặng.

Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, không khí mùa xuân đã sớm hiện diện, mang lại cảm giác ấm áp trong tổ ấm của vợ chồng anh.

Hoa hậu Kỳ Duyên tựa vai Đoàn Thiên Ân trong bộ ảnh mới.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân bên mẹ ruột. Cô nói hạnh phúc nhất đời là có mẹ đồng hành, ủng hộ mọi điều trong cuộc sống.

Ca sĩ Cao Thái Sơn đưa con trai cùng đi Hà Nội biểu diễn, tự hào khoe: "Giống nhau như hai giọt nước".