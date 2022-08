Angelina Jolie thuê Maddox và Pax Thiên làm việc cho mình

Angelina Jolie tiết lộ, Maddox và Pax Thiên đang làm việc trong đoàn phim “Without Blood” do cô đạo diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 17/8, Angelina Jolie tiết lộ đã thuê hai con trai lớn của mình là Maddox (21 tuổi) và Pax Thiên (18 tuổi) làm việc cho mình trên phim trường “Without Blood” – bộ phim thứ hai do Angelina đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Alessandro Barrico phát hành năm 2002.

Angelina Jolie thuê Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn.

Theo Jolie, hai con trai là thành viên của đoàn phim, làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn. Điều này có nghĩa là Angelina là sếp trực tiếp của Maddox và Pax Thiên vì cô là đạo diễn.

“Chúng tôi làm việc với nhau hiệu quả. Khi một đoàn làm phim đạt phong độ tốt nhất, nó cảm giác như một đại gia đình. Vì thế, cảm giác đó rất tự nhiên”, minh tinh 47 tuổi nói.

Ngôi sao “Salt” còn đặc biệt khen Pax Thiên “làm việc chăm chỉ” trên phim trường. Được biết, thanh niên gốc Việt từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn “First They Killed My Father” vào năm 2017.

Pax Thiên đã tốt nghiệp trung học từ năm ngoái. Tuy nhiên, không có thông tin nào cho thấy thanh niên Gen Z học lên đại học.

Pax Thiên từng được nhìn thấy chăm sóc mẹ trên phim trường "Without Blood" ở Rome, Ý.

Maddox cũng là nhân viên của mẹ nuôi trong “First They Killed My Father” và “By The Sea” vào năm 2015. Con cả nhà Jolie-Pitt hiện là sinh viên của Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, “bom gợi cảm” Salma Hayek – nữ chính của “Without Blood” khen Angelina là một người sếp tuyệt vời.

“Cô ấy có lẽ là đạo diễn xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng… Tôi luôn yêu quý cô ấy với tư cách là một đạo diễn. Tôi nghĩ đây có thể là điều tốt nhất hoặc một trong những điều tốt nhất của cô ấy”, nữ diễn viên 56 tuổi chia sẻ.

Salma Hayek và Angelina Jolie hợp tác với nhau lần hai sau "bom tấn" siêu anh hùng "The Eternals" của nhà Marvel.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Trước đó, “Bà Smith” được xác định là người phụ nữ ẩn danh đệ đơn kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với cáo buộc thiếu minh bạch trong cuộc điều tra vụ Brad Pitt bị tố bạo hành gia đình Angelina và các con trên một máy bay tư nhân vào năm 2016.

Brad Pitt được xác định vô tội vì không có bằng chứng cho thấy anh có hành vi bạo hành. Tuy nhiên, Angelina không chấp nhận kết luận này. Trong đơn kiện, cô tố chồng cũ khiến cô bị thương, đổ bia vào người cô và đánh nhau với một người con, nghi Maddox, trên chuyến bay từ châu Âu về Los Angeles 6 năm trước. Không thể chấp nhận được hành vi của Brad Pitt, Angelina đã đệ đơn ly hôn 6 ngày sau đó.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt phủ nhận cáo buộc, cho rằng bà mẹ 6 con chỉ muốn thu hút sự chú ý của báo giới và gọi đây là “cố gắng trong tuyệt vọng”.

Mâu thuẫn giữa "Ông bà Smith" ngày càng nghiêm trọng.

