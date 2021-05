Á hậu Mâu Thủy tung bộ ảnh gợi cảm khiến cánh mày râu "bỏng mắt"

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 10:24 AM (GMT+7)

Chân dài sinh năm 1992 khoe vẻ cực ngầu và sexy trong bộ ảnh mới.

Á hậu Mâu Thủy vừa thực hiện bộ ảnh mới khoe vẻ đẹp cá tính nhưng không kém phần gợi cảm. Sau danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model, Mâu Thủy không ngừng nỗ lực cố gắng làm việc để khẳng định bản thân mình.

Cô diện mốt không nội y hút hồn người xem. Mâu Thủy từng ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017 và nhận giải Á hậu 2. Cũng từ đây, nhiều cơ hội mới đã đến với chân dài sinh năm 1992.

Mâu Thủy trở thành gương mặt được yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế dù là ở bất cứ vai trò nào như Huấn luyện viên Model Kid Vietnam hay thí sinh Vietnam Why Not. Bên cạnh đó, Mâu Thủy còn gây ấn tượng mạnh với khán giả khi quyết định tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay The Lion Pink quy tụ dàn khách mời hùng hậu như Võ Hoàng Yến, H’Hen Niê, Minh Tú...

Việc cắt đi mái tóc dài đã gắn bó nhiều năm cũng là một quyết định khá tạo báo của Mâu Thủy. Động thái này cho thấy cô luôn muốn mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới chứ không chỉ đơn thuần là một Á hậu Hoàn vũ.

Mâu Thủy ở thời điểm thừa nhận là cô gái mạnh mẽ, cá tính, một chút nổi loạn và cũng không kém phần sâu sắc.

Mâu Thủy vừa tung ra dự án mới kết hợp cùng các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực khác nhau, với các kỹ năng mềm như chuyển động hình thể, catwalk, chụp hình, make up, làm tóc, kỹ năng nói trước công chúng... để giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu khả năng và mong muốn của chính mình khi muốn bắt đầu một công việc mới.

Trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp thì theo Mâu Thủy suốt gần 2 năm qua, thói quen của những người trẻ có nhiều thay đổi, nhiều ngành nghề mới đã được hình thành và tạo ra xu hướng. Chính vì vậy, việc mang đến và giới thiệu khóa đào tạo kỹ năng mềm theo Mâu Thủy là thật sự cần thiết vì nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người qua các bài học thiết thực nhất, dễ dàng biến những đam mê thành hiện thực, những sở thích được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Ở độ tuổi 29, nàng Á hậu cá tính bắt đầu hành trình truyền lửa đam mê và các kỹ năng đã giúp cô có được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp để chia sẻ tiếp cho các thế hệ tiếp theo, đặc biệt là GenZ, những người sinh ra đã tiếp cận với công nghệ, mạng xã hội và sự thay đổi không ngừng nghỉ của xã hội. Cũng là người tiệm cận với GenZ hơn ai hết cô hiểu được những bước đi đầu tiên luôn cần những người định hướng để có thể phát triển và thúc đẩy đam mê thành hiện thực dễ dàng hơn.

