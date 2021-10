3 nội dung gây sốc của "Squid Game" mùa 2 được hé lộ: Nam chính không còn là trung tâm?

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 11:17 AM (GMT+7)

Đạo diễn bộ phim bom tấn đã "úp mở" nội dung mùa 2 hoàn toàn trái ngược với dự đoán của khán giả.

Ra mắt ngày 17/9, bộ phim "Squid Game" trở thành cơn sốt chưa từng có trên khắp thế giới, đứng đầu ở Netflix trên hơn 90 quốc gia. Thành công của bộ phim được đánh giá là chưa có tiền lệ ở truyền hình Hàn Quốc. Sau mùa đầu tiên kết thúc với nhiều bí ẩn, khán giả vẫn đang đặt ra kỳ vọng lớn, chờ đợi "Squid Game" mùa thứ 2.

Tuy Netflix chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng đạo diễn "Squid Game" là ông Hwang Dong Hyuk đã "úp mở" những nội dung mà ông có thể khai thác trong phần phim tiếp theo. Những gì ông đưa ra hoàn toàn trái ngược với dự đoán của khán giả, đảm bảo sẽ khiến "Squid Game" càng gay cấn hơn trong tương lai.

Nam chính Gi Hun có thể đóng vai phụ?

Nam chính nhuộm tóc đỏ ở tập cuối bộ phim được dự đoán có thể bắt đầu thay đổi nhân vật mới ở mùa 2.

Trong tập cuối Squid Game, nhân vật Gi Hun bất ngờ nhuộm tóc từ đen sang đỏ, một năm sau khi chiến thắng trò chơi sinh tử. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết ê-kíp thấy ý tưởng Gi Hun nhuộm tóc rất điên rồ. Việc thay đổi màu tóc ở tập cuối cũng báo hiệu Gi Hun không đến Mỹ sống cùng con gái mà trở lại báo thù tổ chức Squid Game. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk giải thích màu đỏ tượng trưng sự phản kháng và quyết tâm của nam chính muốn xóa sổ tổ chức quái ác, những kẻ tìm kiếm niềm vui từ xương máu người nghèo khổ.

Trao đổi với trang Hollywood Reporter, đạo diễn Hwang giải thích rằng cái kết của "Squid Game" - khi Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) không lên máy bay sang Mỹ không phải là anh ta quyết tâm trả thù. Thay vào đó, cảnh phim này có thể được giải nghĩa là Gi Hun "đang có cái nhìn trực diện vào bức tranh toàn cảnh", từ đó thực hiện điều cần phải thực hiện để ngăn chặn Squid Game mãi mãi.

Đạo diễn Hwang tiết lộ nam chính Gi Hun có thể không phải là nhân vật trung tâm của "Squid Game" mùa tiếp theo.

Mặc dù cái kết này mở ra tương lai rộng lớn và rất quan trọng cho nhân vật Gi Hun, tuy nhiên đạo diễn Hwang bày tỏ sự quan tâm hơn tới các nhân vật "tạo ra trò chơi". Như vậy, mùa 2 thậm chí có thể bỏ xa Gi Hun và tập trung vào một dàn diễn viên hoàn toàn mới.

Cặp anh em cảnh sát - quản trò sẽ trở thành mối quan hệ thú vị trong mùa 2

Nhân vật cảnh sát Jun Ho có thể vẫn còn sống trong mùa 2.

Vào cuối mùa đầu tiên, nhân vật Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon thủ vai) đã bị bắn và có lẽ bị giết bởi anh trai của mình, Hwang In Ho (Lee Byunghun thủ vai), người đã quay lại không chỉ là nhân vật bí ẩn mà còn là người chiến thắng trong quá khứ của trò chơi. Tuy nhiên, một số khán giả suy đoán rằng In Ho đã không bắn chết Jun Ho, do đó tạo tiền đề cho sự trở lại của viên cảnh sát vào mùa sau.

Mặc dù đạo diễn Hwang không xác nhận liệu Jun Ho có sống sót sau vụ bắn hay không, nhưng ông đã tiết lộ rằng ông hy vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào cốt truyện của nhân vật chính hay còn gọi là In Ho, cũng như Jun Ho. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa chàng cảnh sát Jun Ho và tên quản trò áo đen cũng vô cùng thú vị.

Quản trò In Ho có thể là nhân vật bí ẩn và thú vị trong phần tiếp theo của "Squid Game".

Sự trở lại của tài tử Gong Yoo trong vai "chiêu mộ viên" bí ẩn mà quyến rũ?

Đạo diễn Hwang cũng thông báo về khả năng xuất hiện của Gong Yoo trong mùa 2. Ông nói thêm, "Tôi muốn kể câu chuyện về một người đàn ông đập giấy - nhân vật mà Gong Yoo đã đóng vai". Nhân vật đó chính là người chiêu mộ bí hiểm của "Squid Game", được thể hiện bởi tài tử Gong Yoo. Cho đến bây giờ, danh tính của nhân vật này vẫn còn là một điều bí ẩn, đặt ra hàng tá câu hỏi cho người hâm mộ: Anh ta đóng vai trò gì trong bộ máy của Squid Game? Điều gì đã khiến anh ta làm việc cho tổ chức này? Liệu có còn nhiều người chiêu mộ khác của Squid Game cũng đang hoạt động hay không?

Gong Yoo khả năng sẽ xuất hiện trong mùa 2.

Trước đó, đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng tiết lộ rằng việc lập kế hoạch cho Squid Game đã mất 10 năm để hoàn thành. Tuy nhiên khi mùa 1 ra mắt quá thành công thì tiến trình làm phần 2 (nếu có) sẽ được đẩy nhanh hơn. Theo dự đoán người xem có thể thưởng thức mùa 2 vào khoảng 1 năm sau (tức tháng 9 năm 2022), phụ thuộc vào số tập của mùa 2.

Hiện tại Netflix hay công ty đứng sau bộ phim Squid Game chưa có bất kỳ thông báo mới nào về việc làm tiếp mùa 2. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến ​​một vòng đấu hấp dẫn khác vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Nguồn: http://danviet.vn/3-noi-dung-gay-soc-cua-squid-game-mua-2-duoc-he-lo-nam-chinh-khong-con-la-trung-tam-502021151011163649.htm