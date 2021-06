Đời thực 11 nàng "Tây Thi": Người khốn đốn vì chồng vũ phu, kẻ mang danh cướp chồng bạn thân

Vẻ đẹp và cuộc đời Tây Thi là đề tài cho nhiều tác phẩm lớn, nhờ vậy không ít nữ minh tinh đóng vai này có cơ hội được khán giả biết đến.

Từ xa xưa, Tây Thi được ngợi ca là đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc cổ đại, trên cả Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn. Vẻ đẹp và cuộc đời Tây Thi là đề tài cho nhiều tác phẩm lớn, nhờ vậy không ít nữ minh tinh đóng vai này có cơ hội được khán giả biết đến. Dưới đây là các sao nữ từng tái hiện Tây Thi trên màn ảnh. Mỗi người mang đến vẻ đẹp, khí chất khác nhau, trong số đó, có những phiên bản “Tây Thi màn ảnh” khiến khán giả ấn tượng khó quên.

1. Giang Thanh (1965)

Giang Thanh sinh năm 1946, tên thật Giang Độc Thanh. Thời nay, bà có thể là cái tên xa lạ với nhiều người nhưng ở thời điểm công nghệ làm phim còn thô sơ, nhân vật do bà đảm nhận trong bản điện ảnh năm 1965 để lại dấu ấn sâu đậm một phần vì đây là lần đầu Tây Thi xuất hiện trên màn ảnh.

Giang Thanh vinh dự đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Mã năm 1967. Phim Kỷ độ tịch dương hồng chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao là tác phẩm nổi tiếng khác của bà.

2. Đổng Trí Chi (1983)

Đổng Trí Chi sinh năm 1960, là mỹ nhân Trung Quốc đình đám những năm đầu thập niên 80 với vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, phù hợp hình tượng cổ trang.

Nhờ vai Tây Thi trong phim truyền hình dài 6 tập cùng tên năm 1983, Đổng Trí Chi thành công bước vào hàng ngũ minh tinh nổi tiếng. Phim chỉ được chiếu tại Trung Quốc nên tên tuổi bà chưa thật sự lan rộng đến khán giả châu Á, song diễn xuất và nhan sắc nổi bật của người đẹp họ Đổng là điều không cần bàn cãi. Bà còn được đánh giá là mỹ nhân giống “nguyên bản” nhất.

3. Lê Yến San (1986)

Lê Yến San sinh năm 1964, là người đầu tiên đăng quang hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Á Châu năm 1985. Năm 1986, bà đảm nhận vai Tây Thi trong phim cùng tên do đài ATV sản xuất với diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên so với các mỹ nhân như Lưu Gia Linh, Châu Hải My... với các phim Dương gia tướng, Ỷ thiên đồ long ký… ra mắt cùng thời điểm, Lê Yến San và tác phẩm của bà không thật sự tạo tiếng vang.

Lê Yến San tuy xuất thân nghèo khó nhưng tính cách kiên cường, mạnh mẽ. Từ năm 15 - 16 tuổi, bà đã có gia tài phim ảnh đồ sộ dù chỉ là vai phụ như hầu gái, cung nữ trong Lương Thượng quân tử, Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Sau khi đăng quang và nổi tiếng, bà bước vào thời kỳ hoàng kim, nhận nhiều lời mời đóng phim.

Năm 1992, bà kết hôn cùng tài tử Lưu Vĩnh. Cuộc hôn nhân kết thúc sau 8 năm và khi đó, công chúng mới biết rằng nàng hậu bị chồng cũ bạo hành trong ngần ấy năm chung sống. Hiện tại, khi gần chạm mốc U60, Lê Yến San vẫn chăm chỉ làm việc và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hoạt động hỗ trợ động đất Tứ Xuyên 2016, kêu gọi bảo vệ gấu trúc …

4. Phùng Bửu Bửu (1987)

Phùng Bửu Bửu đã bước sang tuổi 33 và có 2 con khi đóng Tây Thi trong tác phẩm do Đài Loan sản xuất năm 1987. Nhan sắc vừa tinh khiết, vừa quyến rũ của bà vẫn xuất sắc chinh phục khán giả. Trong phim, Tây Thi được xây dựng như nhân vật chính, có thêm thắt những tình huống kịch tính, giúp nàng trở thành nhân vật ấn tượng, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh vai diễn trên, Phùng Bửu Bửu còn có những vai để đời như Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi, nàng Mạnh Khương. Tuy nhiên, cuộc đời bà lại thăng trầm đúng như câu “Hồng nhan bạc mệnh.” Bà trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị trầm cảm suốt nhiều năm. Năm 2015, khi xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi 61, bà xót xa chia sẻ: “Đời người thì dài, hạnh phúc chỉ trong chớp mắt đã tan biến, tôi chỉ an ủi, khán giả vẫn nhớ đến mình qua những vai diễn năm xưa”.

5. Tưởng Cần Cần (1995)

Tưởng Cần Cần (Thủy Linh) mang đến phiên bản Tây Thi màn ảnh hoàn hảo đến khó quên với khán giả. Khắc họa sự quật cường của nhân vật khi là “nước cờ chính trị” của những âm mưu chính trường, người đẹp sinh năm 1975 được khán giả yêu thích dù tạo hình đơn giản, không cầu kỳ.

Tưởng Cần Cần được mệnh danh Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc, là cái tên quen thuộc với công chúng Việt Nam qua nhiều phim nổi tiếng như Tây Thi, Tân ngọa hổ tàng long, Thám tử Thành Đô, Phong Vân, Bán sanh duyên, Hoàn châu công chúa 3, Tân anh hùng xạ điêu 2003… Cô về chung một nhà với tài tử Trần Kiến Bân năm 2006 và có 2 con, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Ít ai biết trong quá khứ, Tưởng Cần Cần bị nghi là người thứ 3 chen vào mối tình của chồng với bạn gái cũ Ngô Việt. Nhiều năm sau, nữ diễn viên cũng ngầm thừa nhận mỹ nhân họ Tưởng chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc mình. Cô còn từng bị bạn tốt Vu Giai Hỷ - vợ cũ đạo diễn Trương Hiếu Chính chỉ đích danh là "tiểu tam" cướp chồng. Dù cả cô và vị đạo diễn đều lên tiếng phủ nhận nhưng lùm xùm vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang".

Đương gia chủ mẫu là tác phẩm khai máy tháng 9/2020 do Tưởng Cần Cần đóng vai nữ chính, dự kiến lên sóng năm 2021. Người đẹp gây sốt vì nhan sắc xinh đẹp dù đã bước sang độ tuổi U50.

6. Trương Mẫn (1998)

Trương Mẫn sinh năm 1968 là nữ minh tinh hàng đầu Hong Kong trong thập niên 1990. Cô đảm nhận vai nữ chính Tây Thi trong phim Chiến quốc hồng nhan. Tuy nhiên ngoại hình cá tính, sắc sảo của cô bị cho là không phù hợp với hình tượng mong manh, dịu dàng đặc trưng của Tây Thi.

Về đời tư, người đẹp từng có những mối tình với các tài tử, nhà sản xuất có tiếng trong làng giải trí, trong đó có Châu Tinh Trì. Năm 2020, Sina cho biết cô đã tìm được hạnh phúc mới bên nhà sản xuất Huỳnh Tử Hoa kém 10 tuổi. Song nữ diễn viên phủ nhận thông tin cặp đôi đã bí mật kết hôn. Ở tuổi ngũ tuần, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ được nét đẹp tươi trẻ và là nữ doanh nhân thành đạt.

7. Tào Dĩnh (1997)

Phiên bản Tây Thi màn ảnh tiếp theo do Tào Dĩnh đảm nhận trong Cổ Ngô Xuân Thu năm 1997. Dù nhân vật không có nhiều đất thể hiện nhưng màn hóa thân của Tào Dĩnh vẫn để lại nhiều dấu ấn với người xem.

Tào Dĩnh có sự nghiệp thành công ở cả mảng diễn xuất và MC. Cô góp mặt trong các phim Ô Long thiên tử, Huyện quan 9 tuổi, Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, Văn Thành công chúa, Nữ luật sư xinh đẹp… Mỹ nhân sinh năm 1974 là diễn viên chuyên đóng các vai đại mỹ nhân, công chúa. Năm 2009, cô kết hôn cùng tài tử Vương Ban sau hơn 10 năm quen biết và hẹn hò. Hiện tại, cô chủ yếu dành thời gian cho cuộc sống nội trợ, lui về phía sau chăm sóc cho gia đình nhỏ.

8. Châu Dương (2005)

Châu Dương từng thủ vai Tây Thi trong tác phẩm năm 2005 - Việt Vương Câu Tiễn của Trung Quốc. Cô sở hữu đôi mắt hơi xếch và gương mặt góc cạnh. Nhiều người cho rằng nhan sắc nữ diễn viên chưa đủ thuyết phục để khắc họa nhân vật đại mỹ nhân. Ngoài đời, Châu Dương gây ấn tượng với nét đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng vóc dáng cao ráo.

9. Quách Thiện Ni (2006)

Vai Tây Thi trong phim Tranh hùng xưng bá do Hoa hậu Hong Kong 1999 Quách Thiện Ni đảm nhận. Phim nhận nhiều lời khen, song màn thể hiện của mỹ nhân họ Quách không được đánh giá cao. Cô đóng Tây Thi khi bước sang tuổi 34 vì thế thiếu đi nét trẻ trung, đồng thời diễn xuất chưa thực sự ấn tượng.

Mỹ nhân sinh năm 1974 có bước đệm lớn là vương miện Hoa hậu, giúp cô dễ dàng lấn sân vào showbiz xứ Cảng Thơm. Cô từng là ngôi sao được TVB ưu ái từ năm 2000 trở đi và góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Những thiên sứ vô danh, Người cha tuyệt vời, Lạc thần, Cổ linh tinh thám…

Tuy nhiên bê bối đời tư, bị mang danh “tiểu tam” khiến sự nghiệp Quách Thiện Nhi lao dốc. Dù không còn nổi tiếng như xưa nhưng bù lại, cô có cuộc hôn nhân viên mãn và nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian.

10. An Dĩ Hiên (2007)

Trong phim Nếm mật nằm gai công chiếu năm 2007, An Dĩ Hiên có màn thể hiện không quá thành công khi đóng Tây Thi, thậm chí bị chê là Tây Thi xấu nhất màn ảnh. Cô có nhan sắc xinh đẹp nhưng chưa phù hợp với tạo hình cổ trang, không toát lên được khí chất của đệ nhất mỹ nhân.

An Dĩ Hiên là nữ diễn viên có xuất thân trâm anh thế phiệt. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với đại gia sòng bài tại Macao.

Ô Tĩnh Tĩnh (2011)

Ban đầu, Ô Tĩnh Tĩnh từng gây tranh cãi khi được chọn vào vai nữ chính Tây Thi trong Tây Thi bí sử. Khi phim lên sóng các kênh truyền hình lớn, nữ diễn viên dần nhận đánh giá tốt về diễn xuất cùng nét đẹp trong sáng, thánh thiện. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả khẳng định nhan sắc và tài năng của cô không đủ ấn tượng, làm hỏng hình ảnh đệ nhất mỹ nhân.

Tây Thi bí sử là tác phẩm hiếm hoi người đẹp sinh năm 1991 thủ vai chính. Sau bộ phim, nữ diễn viên chỉ xuất hiện trong vai phụ mờ nhạt. Trong đó, Kỷ Hiểu Phù của Ỷ thiên đồ long ký 2019 do cô đóng tuy là vai diễn nhỏ vẫn khiến công chúng ấn tượng với nhan sắc long lanh.

11. Dĩnh Nhi (2012)

Dĩnh Nhi đóng Tây Thi trong phim Anh hùng (Tây Thi tình sử), là diễn viên mới nhất trong dàn sao nữ thủ vai đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc cổ đại. Cùng với An Dĩ Hiên, cô bị cho là Tây Thi xấu nhất màn ảnh. Song bù lại, nhân vật cô đóng được xây dựng sinh động hơn các phiên bản khác, giúp cô dành phần nào yêu thích từ khán giả.

Tháng 5/2018, Dĩnh Nhi tổ chức hôn lễ cùng nam diễn viên Phó Tân Bác tại đảo Bali (Indonesia). Trước đó, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 2 cùng năm. Người đẹp nhận nhiều lời khen khi vào vai khách mời La Nguyên Nương (vợ quá cố của Từ Lệnh Nghi) trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc lên sóng năm 2021.

