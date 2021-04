"Lã Bố - Điêu Thuyền" chênh nhau 22 tuổi và loạt chi tiết khiến "Tam quốc mới" bị ném đá tơi tả

Những nhân vật chính trong phần phim mới bị nhận nhiều phản hồi chê bai từ khán giả.

"Chân Tam Quốc vô song" được fan gọi bằng cái tên quen thuộc "Tam Quốc mới". Phim lấy bối cảnh thời Tam Quốc của Trung Quốc song có nhiều thay đổi lớn về nội dung, tính cách nhân vật cũng như các trận giao chiến vì là chuyển thể game cùng tên của công ty Nhật Bản Tecmo Koei, ra mắt vào ngày 30/4. Phim được sản xuất từ năm 2017, do Chu Hiển Dương đạo diễn, với dàn diễn viên nổi tiếng, đầu tư nhiều cảnh quay tại New Zealand. Tuy nhiên tạo hình của dàn diễn viên nhận nhiều khen chê khi khán giả thường so sánh với bản Tam Quốc kinh điển.

Nhân vật Tào Tháo là một tướng lĩnh đại tài nhưng nhiều mưu mô gian hùng. Nam diễn viên trẻ Vương Khải được giao đảm nhận. Tạo hình thư sinh đẹp trai của Vương Khải khiến nhiều khán giả thấy không phù hợp.

Tạo hình Lã Bố của Cổ Thiên Lạc được trang Esquire HK nhận xét thiếu nét mạnh bạo khi đóng "chiến thần" thời loạn lạc. Nhân vật Lã Bố có câu chuyện tình với nàng Điêu Thuyền do mỹ nữ Tân Cương - Cổ Lực Na Trát thủ vai.

Hai nhân vật Lã Bố và Điêu Thuyền bị nhận xét không toát lên chuyện tình cổ trang mà ngược lại, có hơi hướng hiện đại. Khoảng cách 22 tuổi ngoài đời của hai diễn viên bị cho là không phù hợp để đóng tình nhân. Chuyện tình của hai nhân vật cũng bị cho là thiếu chiều sâu.

Cảnh Lã Bố cưỡi ngựa trên núi tuyết cho thấy những cảnh quay đẹp mắt sẽ có trong "Chân Tam Quốc vô song".

Nam diễn viên Hàn Canh vốn là một ca sĩ thần tượng. Anh bị chê yếu ớt, không toát lên thần thái khi hóa thân thành Quan Vũ. Mặc dù so với hình tượng điển trai ngoài đời, Hàn Canh đã chấp nhận làm xấu gương mặt đi bằng việc bôi đen lúc hóa trang để thể hiện một võ tướng oai phong nhiều kinh nghiệm song khán giả vẫn không thấy hài lòng với cách chọn lựa diễn viên này.

"Nhìn thân hình gầy nhỏ của Hàn Canh, làm sao anh ấy có thể nhấc nổi thanh long đao nặng 82kg?", trang Sohu viết về tạo hình Quan Vũ.

Ba diễn viên trẻ Trương Kiến Thanh, Dương Hựu Ninh và Hàn Canh lần lượt đóng Trương Phi, Lưu Bị và Quan Vũ (từ trái sang). Bộ ba nhân vật này bị nhận nhiều phản hồi chê bai nhất. Ngoại hình của cả ba diễn viên bị cho là không phù hợp, Dương Hựu Ninh có nét hào hoa thư sinh khó toát lên thần thái của Lưu Bị, trong khi Trương Kiến Thanh bị nhận xét có tạo hình "cái bụng của Trư Bát Giới", "vòng kim cô của Tôn Ngộ Không" và "râu tóc giống Sa Tăng" của Tây Du Ký hơn.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Canh trên poster phim với thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ. Các fan cho rằng vì "Tam quốc mới" thực chất là chuyển thể từ game nên việc mô phỏng binh khí như trong game là phù hợp. Trước những ý kiến khen chê của khán giả, nhà sản xuất phim cho biết "Chân Tam Quốc vô song" nói về thời trai trẻ của các nhân vật.

Tài tử Lâm Thuyết vào vai Đổng Trác háo sắc, được nhận xét là phù hợp nhất trong dàn diễn viên của "Tam quốc mới". Nam diễn viên sinh năm 1964, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, từng đóng "Đao vương", "Vua phá hoại", "Thần ăn", "Tuyệt đỉnh kungfu"...

Vũ khí thường dùng của Đổng Trác là đao răng cưa. Nhân vật này được mặc bộ đồ mạ vàng trong một cảnh chiến đấu. Trên HK01 ngày 2/4, Ngô Bảo Linh - người thiết kế trang phục cho phim - tiết lộ nhà sản xuất chi hơn 10 triệu HKD (1,28 triệu USD) cho phục trang, đạo cụ của tác phẩm. Bộ đồ của Đổng Trác trong cảnh chiến đấu ở thảo nguyên nổi bật lên sự kiêu hùng.

Tài tử Lâm Tuyết cho biết ông không quan ngại khi vào vai Đổng Trác. Cái khó của ông là bộ trang phục nặng và dày phải mặc trong thời tiết oi bức trong khi ông đã 57 tuổi. "Tam Quốc mới" được đầu tư 40 triệu USD, có nhiều cảnh giao chiến quy mô lớn.

Bộ đồ của Lã Bố (Cổ Thiên Lạc) cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Nhà thiết kế phải dùng ba máy in 3D để tạo các hình nổi trên trang phục. Mỗi mẫu vừa phải đúng phom người của diễn viên vừa phải làm thành 2 bản để phục vụ cảnh quay cận và quay xa.

