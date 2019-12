Giá vàng hôm nay 11/12: Bật tăng từ đáy

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 09:13 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.464 USD/ounce, giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.

Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng qua, vàng đã tăng nhẹ 3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng trong bối cảnh giá trị đồng USD sụt giảm và kinh tế thế giới đang đứng trước thời điểm “nhạy cảm”. Giới đầu tư tỏ ra thận trọng với các tài sản rủi ro khi mốc 15/12 đang đến gần mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa hủy kế hoạch đánh thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Cuộc đàm phán giai đoạn 1 giữa hai cường quốc kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự có tiến triển mới ngoài những lời tuyên bố tích cực từ 2 phía.

Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la Mỹ, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 97,455 điểm, giảm 0,16% trong phiên.

Ngoài ra, giá vàng còn tăng do các nền kinh tế lớn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm tới. Trung Quốc vừa ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong gần 8 năm. Lạm phát tháng 11 của nước này tăng tới 4,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 3,8% của tháng 10 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2012, do giá thực phẩm tăng kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát hồi tháng 8/2018.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Kinh doanh quốc gia (NABE), GDP của Mỹ năm 2020 sẽ tăng chậm lại, chỉ ở mức 1,8%, so với mức dự báo 2,3% trong năm 2019 và 2,9% trong năm 2018.

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 41,20 – 41,42 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 41,25 – 41,40 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên gần nhất.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.163 đồng/USD, giữ nguyên so với cuối phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.120-23.240 đồng/USD, chưa điều chỉnh trong nhiều ngày qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.105 -23.225 đồng/USD, giảm 5 đồng chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra so với phiên gần nhất.

