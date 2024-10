Một chiếc ô tô 90 tuổi chuẩn bị được đem đấu giá

Chiếc Mercedes-Benz 500 K Special Roadster đời 1934 là một trong những mẫu xe cực kỳ hiếm từ thời kỳ trước Thế chiến II. Trong giai đoạn từ 1934 đến 1936, Mercedes-Benz đã sản xuất 342 khung gầm mẫu 500 K, nhưng chỉ có 29 chiếc được lắp ráp dưới dạng Roadster. Trong số đó, những chiếc Special Roadster có thiết kế độc đáo với phần đuôi dài và lốp dự phòng được che kín ở phía sau càng hiếm hơn.

Chủ sở hữu hiện tại đã mua lại chiếc xe này cách đây 12 năm và bắt tay vào quá trình phục chế tỉ mỉ để chiếc xe trở lại với dáng vẻ nguyên bản như thiết kế của nhà máy. Các chi tiết từ thân xe đến nội thất đều được khôi phục hoặc chế tác theo đúng tiêu chuẩn thời kỳ.

Xe mui trần Mercedes-Benz 500 K Special đời 1934

Ban đầu, chiếc Mercedes-Benz 500 K này được chế tạo với thân xe Cabriolet B tại Hà Lan vào năm 1934. Tuy nhiên, thân xe đã bị hư hại trong chiến tranh, chỉ còn lại phần khung gầm. Sau đó, một bá tước người Đan Mạch đã mua lại chiếc xe và quyết định lắp ráp lại thành Roadster.

Chủ sở hữu hiện tại đã giao phó việc phục chế cho một loạt các chuyên gia trong suốt bảy năm. Casimir Nawrocki đảm nhận việc hoàn thiện thân xe với các tấm vỏ mới, đường viền bằng đồng và các chi tiết đúng với thời kỳ. Nội thất được Jim Friswold phục chế, bao gồm cả ghế ngồi, mui xe và thảm, với sự trợ giúp của Ken Dickman.

Sau khi quá trình phục chế hoàn tất, chiếc Mercedes-Benz 500 K đã được chạy khoảng 150 dặm và tham gia 11 cuộc triển lãm, giành được 4 giải "Best in Show" cùng nhiều giải thưởng khác. Chủ xe cho biết: "Chiếc xe chạy rất êm ái, động cơ 5 lít thẳng hàng tám xi-lanh được phục chế hoàn hảo. Dù đồng hồ đo khoảng cách hiện tại chỉ đọc được 74.266 km, nhưng do chiếc xe đã được lưu giữ trong nhiều thập kỷ, có thể đây là con số chính xác."

Bên trong của Mercedes-Benz 500 K Special Roadster

Chủ sở hữu cũng chia sẻ rằng rất nhiều người khi gặp chiếc xe này đã nói: "Tôi chưa từng thấy chiếc nào như thế này ngoài ảnh chụp." Điều này cho thấy việc nhìn thấy một chiếc xe như vậy là hiếm có, chứ chưa nói đến việc sở hữu nó.

Chiếc Mercedes-Benz 500 K Special Roadster đời 1934 sẽ được đấu giá trong khoảng thời gian hai tuần trên nền tảng Bring A Trailer. Phiên đấu giá dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10.

Nguồn: [Link nguồn]