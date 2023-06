Loạt ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 5, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 20.726 xe các loại, giảm 8% so với tháng 4 và mất đến 53% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kỳ báo cáo liền trước, doanh số nhóm ô tô du lịch giảm 8%. Doanh số xe thương mại cũng giảm 6% còn sức tiêu thụ của nhóm xe chuyên dụng ghi nhận mức sụt giảm đến 16%. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 xe, giảm 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.647 xe, giảm 5% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 5/2023 đạt 113.527 xe, giảm 36% so với năm 2022. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 41%, xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 63% so với năm 2022.

Các hãng xe tích cực tung khuyến mại nhằm kích thích nhu cầu mua ô tô mới của người dân

Tính đến hết tháng 5/2023, doanh số bán hàng xe ô tô lắp ráp trong nước đạt 62.096 xe, giảm 43% so với cùng kỳ, trong khi xe nhập khẩu đạt 51.431 xe, giảm 23% so với cùng kỳ. Báo cáo bán hàng của Hyundai Thành Công - hãng bán xe Hyundai cũng cho biết doanh số giảm 29%, VinFast giảm 31%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp sức mua ô tô của người Việt đi xuống dù giảm giá đang là cụm từ marketing được sử dụng trên diện rộng, từ xe phổ thông đến hạng sang, từ hãng đến đại lý. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lãi suất cho vay tiêu dùng tăng cao... khiến nhu cầu sắm ô tô chững lại.

Thống kê cho thấy, trong tháng 5, toàn thị trường Việt Nam chỉ ghi nhận 4 cái tên sở hữu sức bán trên 1.000 xe bao gồm VinFast VF 8, Mitsubishi Xpander, Honda City và Toyota Corolla Cross. "Sức mua giảm rất nhiều so với năm trước. Đại lý đang phải cắt lỗ để bán xe nhưng khách vẫn thưa thớt", quản lý bán hàng một showroom tại Hà Nội cho biết.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn nửa cuối của tháng 6, nơi các hãng và đại lý vẫn đang tích cực khuyến mại bằng nhiều hình thức để đẩy hàng tồn. Theo đó, BMW X5 là mẫu xe ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất trong tháng 6. Trước đó, X5 xDrive40i bản M Sport có giá niêm yết khoảng 4,019 tỷ đồng nay chỉ còn 3,429 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 600 triệu đồng. Phiên bản xLine cũng được giảm 430 triệu còn 3,739 tỷ đồng.

Nhiều đại lý Mercedes Benz đã triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho loạt dòng xe bao gồm C-Class, tương đương mức ưu đãi từ 171-264 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng với đó, dòng GLC đình đám cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho 3 phiên bản bao gồm GLC 200, GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic. Như vậy, khách hàng sẽ có thể tiết kiệm từ 190 triệu đồng đến 316 triệu đồng.

Volvo Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm. Bộ đôi Volkswagen Tiguan, Teramont được nhà phân phối Volkswagen Việt Nam áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, áp dụng trong tháng 6.

Trong tháng 6, Mitsubishi kết hợp với đại lý giảm 100% lệ phí trước bạ cho các các mẫu xe. Trong đó, mẫu SUV 7 chỗ Pajero Sport hiện được hưởng mức khuyến mại cao nhất tổng đến 200 triệu đồng. Mẫu xe Mitsubishi Xpander cũng được áp dụng hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương mức giảm hơn 70 triệu đồng.

Mẫu Toyota Vios 2023 vừa ra mắt cũng được áp dụng khuyến mại tiền mặt 20 triệu đồng cùng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Toyota Veloz Cross đang được đại lý giảm tối đa 35 triệu đồng vào giá bán và tặng kèm bảo hiểm vật chất cho khách hàng. Đối với Toyota Corolla Cross, mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng đang được áp dụng cho các xe có số VIN 2022. Ở lô xe Corolla Cross sản xuất trong năm 2023, mức khuyến mại mà đại lý đang áp dụng là 35 triệu đồng…

Các hãng và đại lý hy vọng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước nhiều khả năng áp dụng vào tháng 7 có thể giúp thị trường khởi sắc hơn. Dù vậy, theo giới kinh doanh xe ưu đãi lần này khó giúp thị trường bứt phá so với những năm trước bởi nhu cầu mua xe của người dân đang ở giai đoạn thấp điểm do thu nhập bị ảnh hưởng vì kinh tế suy thoái. Bộ Tài chính cũng cho rằng, lệ phí trước bạ giảm vẫn khó tăng mạnh tiêu thụ xe, hiệu quả kích cầu có thể kém hơn giai đoạn 2020-2022.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-o-to-giam-gia-ca-tram-trieu-dong-1475819.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-o-to-giam-gia-ca-tram-trieu-dong-1475819.ngn