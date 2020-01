Giá thịt heo giảm, nhiều trại bán heo quá lứa

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 11:30 AM (GMT+7)

Bộ Công Thương cho biết từ cuối tháng 12-2019, giá thịt heo đã có xu hướng chững lại và giảm 10.000-20.000 đồng/kg, tùy loại và tùy địa phương trên cả nước, không có hiện tượng thiếu hàng trong dịp Tết nguyên đán.

Tại các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi cao nhất đứng ở mốc 88.000 đồng/kg, tuy nhiên, mức phổ biến vẫn khoảng 80.000-84.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), giá thịt heo đã giảm hơn nhiều so với trước và lượng hàng đủ đáp ứng cho nhu cầu người mua. Theo đó, giá bán lẻ tại chợ từ 120.000 đến 180.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, giá thịt vai và thăn khoảng 140.000 đồng/kg; thịt ba rọi cao hơn với từ 150.000 đến 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg. Mức giá này được các tiểu thương cho biết cao hơn nhiều so với thời điểm Tết năm ngoái.

Trong khi đó, tại chợ Nhổn (quận Nam Từ Liêm), giá các mặt hàng thịt heo thấp hơn ở chợ Nghĩa Tân từ 5.000-10.000 đồng/kg. Theo lý giải của các tiểu thương tại đây, chợ Nhổn gần với một số chợ đầu mối nên mức giá thịt heo "mềm" hơn so với các chợ ở nội đô.

Giá thịt heo đã giảm sau thời gian tăng mạnh Ảnh: NGUYỄN HẢI

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhìn nhận trong dịp Tết Canh Tý 2020, TP cần hơn 22.000 tấn, trong khi nguồn cung trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 14.000 tấn (60%). Số thiếu hụt đã được các địa phương lân cận cam kết hỗ trợ cho Hà Nội, nhiều doanh nghiệp (DN) cũng sẵn sàng cùng TP cung ứng đủ thịt heo. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra các kho và đơn vị chăn nuôi lớn để tránh tình trạng găm hàng.

Theo bà Lan, các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường ở Hà Nội đều khẳng định giảm giá thịt heo thấp nhất 5% so với giá thị trường.

Cũng trong cao điểm Tết, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT, cho biết đã chỉ đạo lực lượng QLTT các địa phương, trong đó có TP Hà Nội, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển heo sống và thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc vào Việt Nam. Đồng thời, ngăn chặn việc xuất heo lậu sang Trung Quốc làm ảnh hưởng đến giá cả trong nước.

Thông tin từ các thương lái cho biết từ cuối tuần qua cho đến ngày 20-1, heo hơi xuất bán tại các thị trường trên cả nước đã giảm thêm vài ngàn đồng/kg. Theo đó, miền Bắc hiện còn 82.000 đồng/kg, miền Trung và miền Nam từ 78.000-80.000 đồng/kg.

Sở dĩ giá heo hơi giảm trên cả ba miền là nhờ nguồn cung đang khá dồi dào. Nhiều trại nuôi heo trước đây găm hàng, chờ đến Tết, giá tăng mới bán. Tuy nhiên, giá heo của các công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài cả tháng qua vẫn ổn định nên các trại heo phải bung hàng ra bán. Từ đó, lượng heo vượt trọng lượng (quá lứa), từ 120 kg/con trở lên đang được các trại bán ra khá nhiều.

Hiện giá bán heo hơi của các doanh nghiệp lớn như Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CP) ổn định mức 83.000 đồng/kg, Japfa 77.500-80.000 đồng/kg, Emivest 80.000 đồng/kg, CJ 79.000-80.000 đồng/kg.

Giá heo tại các chợ đầu mối tại TP HCM đã ổn định cả tháng qua. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đang từ 93.000-103.000 đồng/kg. Theo chợ đầu mối này, lượng heo về chợ đang tăng khá cao so với trước đây một tháng, từ 280 tấn lên 419 tấn/ngày.

Ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP, cho biết từ ngày 20 đến 24-1, CP giảm 10% giá heo mảnh tại hệ thống 765 cửa hàng bán lẻ của CP Pork Shop trên cả nước. Từ mức giảm này, cửa hàng sẽ giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

Ngày 20-1, tại chợ Cồn, TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Tí (kinh doanh mặt hàng nem chả) cho biết giá thịt heo đã ổn định. "Do giá thịt heo đang cao, nhiều người chuyển sang các mặt hàng thay thế khác nên sức mua không bằng năm ngoái" - bà Tí nói. Dự kiến, từ sau 25 tháng chạp, nhu cầu tiêu thụ thịt heo dịp Tết nguyên đán của Đà Nẵng lên 1.800-2.000 con/ngày. Để giải quyết nhu cầu thịt heo tăng đột biến trong dịp Tết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã yêu cầu Sở Công Thương có kế hoạch tăng điểm bán hàng bình ổn giá thịt heo trong 5 ngày sát Tết nguyên đán. Đà Nẵng có gần 20 điểm bán thịt heo bình ổn giá, có thể cung ứng 10%-15% tổng sản lượng tiêu thụ mặt hàng này mỗi ngày, đặt tại các chợ lớn, khu vực đông người dân có thu nhập thấp, giá bán thấp hơn 5.000 đồng/kg so với thị trường. Q.Luật

