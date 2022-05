Cua “siêu gạch” tươi sống nhập khẩu bất ngờ rẻ chưa từng có, cửa hàng miễn phí chế biến

Được coi là dòng hải sản cao cấp trên thế giới có trọng lượng từ 0,5-1,2kg/con, thậm chí là trên 1kg/con, cua nâu Ireland có chất lượng thịt ngon, dai cùng với lớp gạch vàng, bùi, béo, ngậy từ lâu đã được các cửa hàng hải sản nhập về bán với giá khá đắt đỏ.

Cua nâu được coi là loại cua "siêu gạch" có giá khá đắt đỏ.

Trước đây, cua nâu Ireland chỉ được nhập về Việt Nam sau khi đã được hấp chín, hút chân không và bán với giá từ 350-450 nghìn đồng/kg. Trong một vài năm gần đây, loại cua này đã được một số đơn vị nhập khẩu về dưới dạng tươi sống và bán với giá lên đến cả triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, cua nâu được bày bán với giá rẻ chưa từng có, chỉ từ 669 nghìn đồng/kg, rẻ hơn cả cua biển Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cua nâu bất ngờ được bày bán với giá "siêu rẻ".

Chị Vũ Thuý Quỳnh, trú tại Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi đến cửa hàng hải sản gần nhà, chị không khỏi bất ngờ khi cua nâu Ireland được bày bán với giá rẻ hơn cả cua biển trong nước.

“Giá ghẹ xanh size 4-5 con/kg cả tháng nay lên tới hơn 800 nghìn đồng/kg, cua biển không dây từ 3-4 con/kg cũng được bán với giá từ 700-880 nghìn đồng/kg trong khi cua gạch Ireland size 0,5-0,8kg/con có giá chỉ 669 nghìn đồng/kg. Rẻ hơn cả cua ghẹ trong nước”, chị Quỳnh nói.

Trọng lượng lớn, không có dây lại còn tươi sống, cua nâu đang được bán với giá chỉ từ 669 nghìn đồng/kg.

Theo chị Quỳnh, không những có trọng lượng lớn, cua nâu Ireland còn không có dây buộc, gạch son tràn mai cua, ăn rất bùi và béo. Phần thịt của loại cua này cũng rất ngon và chắc. Ngoài ra, một số cửa hàng hải sản còn giúp khách chế biến mang về nếu có nhu cầu.

“Trước để mua được cua nâu tươi sống ở Hà Nội rất khó, phải đặt trước với giá cả triệu đồng/kg. Loại đông lạnh thì chất lượng thịt kém, gạch khô và bở nên hầu như tôi không mua, chỉ mua loại còn tươi sống và nhờ cửa hàng chế biến giúp, chỉ việc mang về và bày ra ăn”, chị Quỳnh nói.

Theo quan sát, tại siêu thị hải sản ở Tây Hồ (Hà Nội), cua nâu hiện tại đang được bán với giá từ 650-729 nghìn đồng/kg và miễn phí chế biến cho khách hàng. Trong khi đó, giá cua và ghẹ trong nước rất cao và cao hơn cả cua nâu Ireland.

Cua biển trong nước có giá cao hơn cả cua nâu nhập khẩu.

Cụ thể, cua gạch nội địa đang được bán với giá 790 nghìn đồng/kg; cua thịt có giá 729 nghìn đồng/kg; ghẹ loại 1 có giá 829 nghìn đồng/kg. Như vậy, so với cua biển cùng trọng lượng, cua gạch Ireland có giá thấp hơn cả cua nội địa.

Anh Kiều Tấn Vũ, Giám đốc Marketing của Hải sản Hoàng Gia cho biết, giá ghẹ xanh loại 1 khoảng hơn một tháng qua luôn ở mức cao chưa từng có, vượt ngưỡng 800 nghìn đồng/kg. Cua biển Cà Mau cũng tăng giá mạnh, lên mức từ 700-800 nghìn đồng/kg.

“Cua và ghẹ nội địa tăng giá mạnh do nhiều lý do khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do biến động thị trường toàn cầu, giá xăng tăng mạnh khiến nhiều tàu thuyền không ra khơi đánh bắt. Đồng thời, đây là mùa nước chảy nên lượng đánh bắt không được nhiều khiến thị trường khan hiếm, giá tăng mạnh”, anh Vũ nói.

Cua nâu tươi sống đang được nhiều siêu thị hải sản bán với giá ưu đãi.

Trong khi đó, theo anh Vũ, cua nâu Ireland đang vào mùa được phép đánh bắt, đây cũng là mùa ngon nhất trong năm nên lượng cua được nhập về Việt Nam số lượng ổn định hơn, giá ưu đãi hơn.

Theo tìm hiểu của PV, cua nâu là một loại cua biển xuất hiện nhiều ở vùng biển sạch, có đáy cát vàng và nguồn nước trong xanh, có xuất xứ từ vùng biển Bắc Âu như Scotland, Ireland và nhiều nhất là Na Uy nên được gọi là cua nâu Na Uy hay cua nâu Ireland.

Loại cua này có nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Thịt cua nâu mềm, dai, chắc và ngọt thơm, có thể đa dạng chế biến thành nhiều món cua ngon như hấp, nướng, chiên xù…

