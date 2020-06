Bắt quả tang xe tải chở gần nửa tấn chân heo Pháp không giấy tờ

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 17:30 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang phát hiện bên trong xe tải đang đậu bên lề đường có chứa gần nửa tấn chân heo Pháp cùng nhiều hàng hóa khác.

Ngày 11-6, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đang tạm giữ khoảng 490 kg chân heo có xuất xứ từ Pháp cùng nhiều hàng hóa khác có liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Số chân heo Pháp được lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe tải

Trước đó, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh An Giang kiểm tra bên trong chiếc ôtô tải mang BKS: 67C-089.87 đang đậu bên lề đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang do ông Lê Phương Bình điều khiển.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện bên trong xe tải này có nhiều thùng chứa 490 kg chân heo ghi xuất xứ từ Pháp nhưng không có hóa đơn chứng từ. Cùng với đó, đoàn còn phát hiện hơn 310 kg vải polyeste đã pha do Trung Quốc sản xuất và hơn 1 tấn vải cùng loại có hóa đơn nhưng chưa xác định xuất xứ hàng hóa.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/bat-qua-tang-xe-tai-cho-gan-nua-tan-chan-heo-phap-khong-giay-to-20200611161407194.htm