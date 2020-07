6 tháng đầu năm, doanh số ô tô Việt sụt giảm hơn 30%

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 11:29 AM (GMT+7)

Tính đến hết tháng 6/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 107.183 xe, sụt giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất từ VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), trong tháng 6/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24,002 xe, tăng 26% so với tháng 5/2020 và giảm 13% so với tháng 6/2019.

Cụ thể, tháng vừa qua thị trường tiêu thụ 17.584 xe du lịch (tăng 35%); 6.109 xe thương mại (tăng 5%) và 309 xe chuyên dụng (tăng 18% so với tháng trước). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng 43% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.155 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2020 giảm 31% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 25% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết Tháng 6/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 43% trong khi xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng theo thống kê từ VAMA , Toyota là thương hiệu có lượng tiêu thụ cao nhất qua 6 tháng với 25.177 xe (giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái). Đứng thứ 2 là Honda với 12.035 xe (giảm 27%), vị trí số ba là Thaco Truck với 10.924 xe (giảm 1%), vị trí số bốn là Mazda với 10.524 xe và ở vị trí số 5 là Mitsubishi với 10.301 xe.

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, để đạt được thành tích chạm mốc 400.000 xe như năm 2019, nửa năm còn lại dự kiến sẽ khá khó khăn với ngành ô tô bởi sức mua của người dân phụ thuộc vào “túi tiền”, vốn bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.

