Tưởng lạc vào thế giới cổ tích, hóa ra tất cả gói gọn trong vùng vịnh đầy mê hoặc này

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Du lịch Châu Âu Sự kiện:

Vịnh Kotor nằm ở trung tâm Biển Adriatic ở phía tây nam Montenegro là một điểm du lịch hấp dẫn du khách bởi phong cảnh vô cùng quyến rũ với nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc xung quanh vịnh được xây dựng từ thời trung cổ và được bảo tồn hoàn hảo. 12 địa danh dưới đây của vịnh gây được ấn tượng nhiều nhất với du khách trên toàn thế giới.

Lastva

Nằm ở độ cao gầm 300 m trên mực nước biển, Lastva có rất nhiều kiến trúc độc đáo. Đó là những ngôi nhà nhỏ từ thế kỷ 18, hoặc niên đại lâu hơn nữa với những bức tường đá. Điểm thu hút lớn nhất ở Gornja Lastva là Nhà thờ St Mary được xây dựng vào thế kỷ 15 vẫn được bảo tồn tốt bao gồm cả những bức tranh tuyệt đẹp của Ý đến từ thời Phục hưng.

Morinj

Điểm nổi bật nhất ở Morinj là bãi biển xinh đẹp và hiền hòa rất được du khách ưa chuộng đổ về đây trong mỗi dịp nghỉ hè. Một địa danh mang tính biểu tượng nữa ở Morinj là Nhà thờ St Petka, còn được người dân địa phương biết đến là Crkva Sv Petke. Mái vòm bạc của nhà thờ này rất dễ phát hiện, tạo ra một sự phản quang lấp lánh khi mặt trời chiếu vào nó.

Stoliv

Là khu vực ven biển của thị trấn, ngôi làng này có một bộ sưu tập các ngôi nhà bằng đá truyền thống chỉ nằm cách mặt nước biển vài bước chân. Điểm nổi bật của nơi này là Crkva Sv Ilije, một nhà thờ thế kỷ 15 tôn vinh Elijah. Khách du lịch rất ít biết đến địa điểm này, do vậy bạn có thể có những trải nghiệm thú vị ở Montenegro không bị quá đông đúc.

Tivat

Một trong 4 vịnh nhỏ tạo nên Vịnh Kotor là Tivat. Cái tên Tivat có thể được nhận biết bởi vì nó là nơi có sân bay quốc tế lớn duy nhất trong vùng. Tại đây, bạn có thể đi bộ dọc theo bến thuyền, ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời và chiêm ngưỡng hàng chục du thuyền thuộc sở hữu của những người giàu có và nổi tiếng đến Tivat vì khí hậu ôn hòa ở nơi này. Một trong những điều mà Tivat nổi tiếng và cuốn hút du khách nhất chính là ẩm thực, ngoài hải sản rất thơm ngon, Tivat còn có các đặc sản như thịt cừu, polenta và cá hồi.

Prcanj

Di chuyển 5 km từ Kotor, bạn sẽ đi qua các thị trấn duyên dáng của Prčanj. Chỉ có thể đi vào bằng đường một chiều, Prčanj nằm xa đường mòn, khiến cho vùng đất này trở thành một kho báu đáng để khám phá. Ở Prčanj, bạn có thể tham quan nhiều công trình tôn giáo, bao gồm Nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Mẹ. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem bộ sưu tập ấn tượng tại Bảo tàng Hàng hải.

Quần đảo Perast

Có 2 hòn đảo tuyệt vời ngoài khơi bờ biển Perast. Đảo Saint George (Ostrvo Sveti Ðorde) và đảo Our Lady of the Rocks (Gospa od Škrpjela). Quần đảo này có tu viện Saint George Benedictine được xây dựng vào năm 1166 và đã được trùng tu lại vào năm 1603. Bên cạnh đó, nơi đây còn có một nghĩa trang cho giới quý tộc thời xưa ở Perast được xây dựng như một công viên rất đẹp.

Risan

Risan là ngôi làng lâu đời nhất trong tất cả các khu định cư ở khu vực Vịnh Kotor. Risan có niên đại từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, khi nó là pháo đài của vương quốc Illyrian. Trung tâm của Risan là quảng trường trung tâm được gọi là quảng trường 21 Novembra. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy quán cà phê quyến rũ và cửa hàng nhỏ phục vụ cho người dân địa phương và khách du lịch.

Bán đảo Lustica

Bán đảo Luštica được tạo thành từ những rừng cây ôliu và những ngôi làng nhỏ, truyền thống. Tại Krtoli, trung tâm của bán đảo, bạn sẽ tìm thấy một số bãi biển trải sỏi rất lý tưởng để bơi lội, ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời hoặc chỉ ngắm nhìn quang cảnh biển. Krtoli cũng có tầm nhìn tuyệt vời ra cả Đảo St Mark và Our-Lady-of-Mercy. Xa hơn về phía đông của bán đảo là bãi biển cát trắng Plavi Horizont (Blue Horizon). Được bao quanh bởi rừng thông xanh, bãi biển hình bán nguyệt này có lẽ là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Montenegro.

Chỉ cách thành phố Kotor hơn 1h lái xe là Công viên Quốc gia Lovćen, nằm giữa Núi Lovćen. Ngọn núi này thực sự là một phần của văn hóa và bản sắc của Montenegro, và nó có thể được so sánh với Núi Olympus ở Hy Lạp về mặt ý nghĩa lịch sử. Công viên Quốc gia Lovćen có cây cối và một loạt các động vật hoang dã bao gồm vô số loài bò sát, gấu nâu, chó sói cùng gần 300 loài chim và bướm khác nhau.

Herceg Novi

Nằm ngay lối vào của Vịnh Kotor là Herceg Novi, còn được gọi là New Castle. Nằm dưới chân núi Orjen, thị trấn này có niên đại từ thế kỷ 14, vào giữa thế kỷ 15 và 18, khu vực này được gọi là Castelnuovo, và được truyền qua tay Đế chế Ottoman, Albania Veneta và cả Cộng hòa Venice. Tuy nhiên, lịch sử hỗn loạn này đã tạo ra một sự đa dạng tuyệt vời về văn hóa và kiến ​​trúc nơi đây. Đến Novi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một loạt các điểm tham quan lịch sử và văn hóa như nhà thờ St. Jerome, một tòa kiến trúc tuyệt đẹp được xây dựng từ thế kỷ 19. Những người yêu thích lịch sử sẽ cảm thấy tuyệt vời trước tháp đồng hồ được xây dựng từ thế kỷ 17 nằm trên cổng chính của thành phố, pháo đài Kanlu Kula và pháo đài Spanjola thế kỷ 16.

Perast

Thoạt nhìn, thật khó để tin rằng Perast thực sự là một thị trấn nhỏ ở Montenegro. Trông nó giống như một điểm đến tuyệt vời thuộc về Venice, Ý, chứ không phải ở vùng biển Montenegro bởi hầu như tất cả các cấu trúc tại Perast đều được xây dựng theo phong cách baroque.Thị trấn này có 16 nhà thờ và 17 bức tượng rất ấn tượng, thể hiện tầm quan trọng của thị trấn nhỏ này. Một vài trong số những ngôi nhà lớn bị bỏ hoang đang được những người nổi tiếng và hoàng gia mua lại và tìm cách khôi phục.

Kotor

Điểm thu hút được nhiều du khách đến Vịnh Kotor nhiều nhất là chính Kotor. Kotor rất quyến rũ bởi các bức tường thành cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 và được hoàn thành vào thế kỷ 18. Ban đêm, những bức tường này được chiếu sáng khiến toàn bộ thị trấn được bao trong một lớp hào quang tuyệt đẹp. Đến với thành phố này, du khách có thể thư giãn bằng cách tản bộ dọc theo những con đường quanh co của ngôi làng Kotor's Stari Grad (Phố Cổ), nơi được lát đá cẩm thạch từ lâu đời. Ngoài ra, bạn có thể đến thăm quan Bảo tàng Hàng hải. Nằm trong một cung điện từ thế kỷ 18, bảo tàng có một bộ sưu tập lớn các hiện vật cũng như những bức ảnh cho thấy Kotor và sự phát triển của thành phố này theo từng thời gian.