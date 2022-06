Trải nghiệm chèo SUP đón bình minh tuyệt đẹp trên biển Cửa Lò

Thả mình theo dòng nước, đắm chìm trong thiên nhiên rộng lớn và ngắm bình minh rực rỡ trên biển Cửa Lò (Nghệ An) với hành trình chèo SUP đang ‘hút’ các bạn trẻ và du khách trải nghiệm.

5 giờ sáng, trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), các bạn trẻ và du khách đã chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm bộ môn thể thao chèo ván đứng (chèo SUP) ngắm bình minh.

Chèo SUP khá giống với các dạng chèo thuyền khác, nhưng thú vị và thu hút hơn là có thể đứng hay ngồi tùy ý. Người chơi sẽ tập ngồi và chèo trên ván, sau đó là tư thế quỳ và cuối cùng là đứng thăng bằng trên ván để chèo. Một kỹ thuật quan trọng đó là cần giữ thăng bằng tốt. Đồng thời, phải xem dòng nước và hướng gió để có cách chỉnh mái chèo và hướng chèo phù hợp.

Ngắm bình minh trên một chiếc SUP, giữa sóng nước mênh mông, loang loáng bóng Mặt trời đem lại cảm giác vô cùng “chill”.

Anh Hải, vừa là người phụ trách bãi cho thuê SUP vừa hướng dẫn người chơi mới vừa chia sẻ, SUP được bơm hơi như một cái phao lớn, người chơi được nối cổ chân với SUP bằng 1 sợi dây an toàn. Chèo thuyền SUP không đòi hỏi nhiều kỹ năng, bạn chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật chèo cơ bản là có thể di chuyển ổn định trên mặt nước. Anh chủ yếu hướng dẫn các bạn mới cách chèo, cách xử lý tình huống khi bị té.

Nguyễn Thị Dương (22 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ đây là lần đầu tiên chèo SUP, cảm giác rất phấn khích: “Được bềnh bồng giữa biển chờ mặt trời mọc hay ngắm thành phố từ những góc nhìn mới mang lại cho tôi những năng lượng tích cực cho ngày mới”.

Anh Đồng Quang Vinh (32 tuổi, trú TP Vinh) cho hay: “Chèo SUP là một trong những lựa chọn trải nghiệm tuyệt vời để tận hưởng bình minh rực rỡ trên biển, hít thở bầu không khí trong lành ban sớm, tăng cường sức khoẻ, thư giãn, xua tan căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống lẫn công việc”.

Anh Thái Hữu Hiệp, Giám đốc công ty TNHH HCF, đơn vị kinh doanh, cho thuê SUP cho biết, hiện có khoảng 100 chiếc SUP đặt tại 3 điểm ở bãi biển Cửa Lò. “Đây là mô hình kinh doanh cho thuê dịch vụ SUP đầu tiên tại Nghệ An, đặc biệt là tại biển Cửa Lò nhằm quảng bá thúc đẩy du lịch địa phương. Giá cho thuê SUP là 200.000 đồng/giờ, bao gồm áo phao và hướng dẫn ban đầu cho người chưa biết chèo. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng số lượng SUP lên 500 chiếc, triển khai tại các khu du lịch ven biển và vùng sông hồ rộng”, anh Hiệp cho hay.

Chèo SUP nhìn từ trên cao

Bạn trẻ thích thú với trải nghiệm chèo SUP

Nằm thư giãn trên SUP giữa biển

Tập yoga trên thuyền SUP

Chèo SUP không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khỏe cực kỳ tốt, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

