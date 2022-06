Top bể bơi trên tầng thượng khách sạn tuyệt nhất thế giới

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nằm trên nóc các khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, những bể bơi này cho du khách bơi lội thỏa thích và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của thành phố từ trên cao.

Address Beach Resort, Dubai, UAE: Nằm ở tầng 77, tương đương độ cao 300 m, bể bơi vô cực này gần như trải dọc toàn bộ chiều dài khu nghỉ dưỡng. Tại đây, bạn có thể bơi lội và ngắm nhìn khung cảnh đảo nhân tạo hình cây cọ tuyệt đẹp phía dưới. Ảnh: Timeoutdubai.

JEN Singapore Orchardgateway by Shangri-la, Singapore: Tuy không nổi tiếng bằng bể bơi vô cực trên nóc Marina Bay Sands, bể bơi xinh xắn này chinh phục du khách nhờ thiết kế độc đáo, tạo cảm giác thư thái và tầm nhìn rộng lớn ra thành phố. Ảnh: JEN.

137 Pillars, Bangkok, Thái Lan: Được thiết kế theo phong cách tối giản, bể bơi trên tầng 30 của khách sạn 137 Pillars dành riêng cho khách đặt phòng hạng suite, cho du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thủ đô nhộn nhịp của Thái Lan. Ảnh: 137pillars.

Hotel Fasano, Rio de Janeiro, Brazil: Tọa lạc ở bãi biển Ipanema nổi tiếng, khách sạn Hotel Fasano đem đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực đáng nhớ cho du khách, trong đó có việc ngắm nhìn cảnh trời biển tuyệt diệu từ bể bơi vô cực nằm trên tầng 8. Ảnh: Tripadvisor.

ME Barcelona, Tây Ban Nha: Bể bơi tầng thượng ở ME Barcelona được đánh giá là một trong những bể đẹp nhất châu Âu, nhờ thiết kế tinh tế và quang cảnh thành phố khoáng đạt khi nhìn từ đây. Ảnh: Travelandlust.

The Silo Hotel, Cape Town, Nam Phi: Hàng cột ấn tượng tạo cho bạn cảm giác như đang ở bể bơi Hy Lạp. Từ đây, du khách có thể ngắm trọn khung cảnh núi non, biển và thành phố Cape Town xinh đẹp. Ảnh: The Rooftop Guide.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/khu-nghi-duong/top-be-boi-tren-tang-thuong-khach-san-tuyet-nhat-the-gio...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/khu-nghi-duong/top-be-boi-tren-tang-thuong-khach-san-tuyet-nhat-the-gioi-c21a34004.html