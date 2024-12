Tới Hong Kong, khám phá vẻ đẹp tráng lệ của thành phố sầm uất bậc nhất thế giới

Hong Kong một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới, với sự hòa quyện tuyệt vời giữa nét truyền thống Á Đông và phong cách hiện đại quốc tế. Không chỉ là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á, nơi đây có nhiều lễ hội, cảnh đẹp độc đáo, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Dưới đây là những điểm đến nổi bật của Hong Kong, du khách nên ghé thăm:

Cảng Victoria

Cảng Victoria là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thành phố. Nằm giữa đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long, cảng này không chỉ là biểu tượng lịch sử, đánh dấu sự phát triển từ làng chài nhỏ thành trung tâm giao thương quốc tế, mà còn là nơi sở hữu cảnh quan đô thị tuyệt đẹp với các tòa nhà chọc trời rực rỡ sắc màu.

Du khách có thể thưởng ngoạn cảng từ nhiều góc độ khác nhau, như từ bến phà Star Ferry truyền thống, Sky100 Observation Deck hoặc khu vực Tsim Sha Tsui Promenade - nơi trình diễn ánh sáng Symphony of Lights vào mỗi tối. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động mua sắm và ẩm thực phong phú tại các khu trung tâm thương mại ven biển​.

Đặc biệt vào lễ hội mùa đông Hong Kong – WinterFest 2024 sẽ có tiết mục trình diễn pháo hoa bằng máy bay không người lái đầy sắc màu trên bầu trời hoàng hôn ở cảng Victoria.

Khu văn hóa Tây Cửu Long

Khu văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon Cultural District) là trung tâm nghệ thuật và văn hóa hiện đại lớn nhất ở Hong Kong, được thiết kế để trở thành điểm nhấn sáng tạo của khu vực. Nơi này bao gồm nhiều địa điểm độc đáo như Bảo tàng M+, chuyên về nghệ thuật thị giác và kiến trúc hiện đại và bảo tàng Cung điện Hong Kong với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Trung Hoa.

Ngoài các viện bảo tàng, khu vực còn có Freespace – trung tâm biểu diễn nghệ thuật đương đại với không gian linh hoạt cho các buổi biểu diễn nhỏ, triển lãm và hoạt động cộng đồng. Công viên nghệ thuật ven sông tạo điều kiện cho khách thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn, thư giãn trong không gian xanh mát.

Đặc biệt, bến cảng tại đây mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồng Kông về đêm, thu hút khách du lịch và cư dân địa phương tận hưởng những khoảnh khắc khó quên​.

The Grounds

The Grounds là một rạp chiếu phim ngoài trời nổi tiếng ở Hong Kong, nằm tại Công viên AIA Vitality ở khu vực Central Harbourfront. Đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức những bộ phim nổi tiếng trong không gian mở, với phong cảnh tuyệt đẹp bao gồm đường chân trời của Hong Kong, bánh xe quan sát khổng lồ và cảng Victoria.

Rạp được thiết kế với các lựa chọn chỗ ngồi đa dạng, từ ghế bành, ghế lười đến những khu vực riêng biệt với hàng rào xinh xắn. Các bộ phim trình chiếu tại đây rất phong phú, từ những tác phẩm kinh điển như: The Notebook, The Sound of Music, đến các bom tấn gần đây như Avatar: The Way of Water và Barbie. Ngoài ra, những bộ phim hoạt hình dành cho gia đình như The Lego Movie hay Up cũng được đưa vào danh sách chiếu.

Điểm đặc biệt của The Grounds không chỉ là phim mà còn ở trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Khán giả có thể thưởng thức đồ ăn từ các nhà hàng nổi tiếng hoặc các quầy bar chuyên biệt như Monkey47 Cocktail Experience hay Stella Artois Bar trước khi bộ phim bắt đầu. Lịch chiếu phim thường diễn ra từ thứ Tư đến Chủ Nhật.

Disneyland Hong Kong

Tại Disneyland Hong Kong, khu vực World of Frozen mang đến một trải nghiệm kỳ diệu dựa trên những bộ phim Frozen. Du khách có thể khám phá những địa điểm nổi tiếng như: Làng Arendelle, Cung điện băng giá của Elsa, cùng với hai trò chơi hấp dẫn: Wandering Oaken’s Sliding Sleighs và Frozen Ever After.

Trong mùa lễ hội, nơi đây càng thêm phần lung linh với các hoạt động đặc biệt như: cuộc gặp gỡ với Anna và Elsa trong trang phục Giáng sinh, các món ăn độc đáo như Olaf’s Hot Chocolate và những món quà lưu niệm giới hạn.

Công viên Đại Dương Hong Kong (Ocean Park)

Ocean Park là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Hong Kong, kết hợp giữa sở thú, công viên giải trí và thủy cung. Tọa lạc tại phía nam Hong Kong, Ocean Park mang đến cho du khách trải nghiệm đa dạng với hơn 80 loại động vật biển, các trò chơi cảm giác mạnh và các buổi trình diễn đặc sắc.

Các khu vực nổi bật bao gồm: khu Thủy cung Đại Dương, khu vực động vật hoang dã và khu vui chơi với các tàu lượn siêu tốc. Ngoài ra, công viên cũng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về bảo vệ động vật và bảo tồn môi trường. Đây là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình, với những trải nghiệm thú vị và học hỏi về thế giới tự nhiên​.

Đại lộ Lee Tung (Lý Tùng)

Đại lộ Lee Tung (Lee Tung Avenue) tại khu Wan Chai là điểm đến kết hợp giữa văn hóa truyền thống và phong cách hiện đại. Trước đây, nó được biết đến như "Đại lộ Hôn nhân" với các cửa hàng chuyên về thiệp cưới, khu vực này đã được tái phát triển và trở thành một địa điểm mua sắm, ẩm thực và giải trí nổi tiếng.

Lee Tung Avenue sở hữu không gian rộng rãi, được trang trí theo các chủ đề lễ hội đặc biệt suốt năm, từ đèn lồng Trung thu rực rỡ đến cây thông Giáng sinh lung linh.

Ngoài việc thưởng thức các món ăn đa dạng và mua sắm trong những cửa hàng cao cấp, du khách còn có cơ hội tham gia các sự kiện văn hóa, như lễ hội Rồng Lửa LED hay triển lãm nghệ thuật ánh sáng. Đây không chỉ là nơi phù hợp để chụp ảnh sống ảo mà còn là không gian thư giãn cho cả gia đình với không khí sôi động và hiện đại​.

