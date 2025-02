Thành phố nào có mức sống cao nhất thế giới?

Thụy Sĩ từ lâu vốn đã nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ của dãy núi Alps, các khu nghỉ dưỡng mùa đông sang trọng, ngành chế tác đồng hồ đẳng cấp thế giới, socola và sự giao thoa độc đáo giữa các nền văn hóa. Bên cạnh đó, quốc gia này còn được biết đến là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt cực kỳ đắt đỏ.

Theo báo cáo giữa năm 2024 từ cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, thành phố Geneva (Thụy Sĩ) là nơi có mức sống cao nhất toàn cầu. Xếp hạng này dựa trên các yếu tố như giá thực phẩm, giá ăn uống tại nhà hàng, tiền thuê nhà và tổng chi phí sinh hoạt.

Để có sự so sánh chính xác, Numbeo lấy thành phố New York làm tiêu chuẩn, với 100 điểm. Geneva đạt 101,7 điểm, đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt tại đây đắt hơn "Quả táo lớn" New York 1,7%. Tuy nhiên, không phải mọi dịch vụ tại Geneva đều có giá cao hơn. Trên thực tế, chỉ số giá thuê nhà của thành phố này là 59,6 - thấp hơn New York khoảng 40%. Tuy vậy, giá thực phẩm tại đây lại cao hơn 11,4% và giá ăn uống tại nhà hàng cũng nhỉnh hơn 1,5%.

Năm 2021, giá tiêu dùng tại Thụy Sĩ cao hơn 54% so với mức trung bình của Liên minh châu Âu (mặc dù Thụy Sĩ không thuộc EU nhưng vẫn tham gia vào thị trường chung của khối.) Tuy nhiên, theo thống kê, cùng năm đó, người dân Thụy Sĩ vẫn có thể tiết kiệm khoảng 15% thu nhập hàng năm của mình, tương đương khoảng 11,300 USD.

Quang cảnh Geneva từ trên cao với đài phun nước Jet d’Eau mang tính biểu tượng.

Một trong những lý do khiến Geneva đắt đỏ là vì thành phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế lớn, bao gồm Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trụ sở châu Âu của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN).

Dù có chi phí sinh hoạt cao, Geneva vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới. Đầu năm 2024, thành phố này đứng thứ năm trong Bảng xếp hạng Chỉ số Nơi đáng sống toàn cầu của EIU, cùng vị trí với Calgary (Canada), nhờ đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Một thành phố khác của Thụy Sĩ, Zurich, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt của Numbeo với tổng điểm 100,4. Là trung tâm tài chính và cũng là thành phố đông dân nhất Thụy Sĩ, Zurich, giống như Geneva, có phí thuê nhà thấp hơn New York khoảng 46,5%. Tuy nhiên, giá thực phẩm và ăn uống tại đây lại cao hơn đáng kể. Theo ước tính của Numbeo, một gia đình bốn người ở Zurich sẽ cần khoảng 6.184 USD mỗi tháng để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống (chưa tính tiền thuê nhà), trong khi một người độc thân sẽ cần khoảng 1.689 USD.

New York đứng thứ ba trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới của Numbeo, tiếp theo là San Francisco và Boston. Trong số 10 thành phố có chi phí sống cao nhất, có bảy thành phố thuộc Mỹ và ba thành phố nằm ở châu Âu.