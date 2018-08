Những rạp hát đáng sợ nhất nước Mỹ với những câu chuyện ma lạnh sống lưng

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Trong một số nhà hát thường hay xuất hiện những lời đồn đại về các bóng ma, những oan hồn vất vưởng. Họ có thể là các diễn viên bị đột tử ngay trên sân khấu, hoặc bị ám sát, hoặc bị tự sát tại ngay những nhà hát này. Xu hướng “Bóng ma trong nhà hát” nhiều đến nỗi xuất hiện vở nhạc kịch nổi tiếng một thời mang nguyên cái tên này.

Nhà hát The W.E. Scott

Nhà hát The W.E. Scott được xếp hạng đầu tiên trong danh sách những nhà hát ma ám đáng sợ trên toàn nước Mỹ. Nhà hát Scott được sáng lập bởi William Edrington Scott. Tuy nhiên ông bị chết vì ung thư phổi trước khi nhìn thấy thành quả của nhà hát. Từ đó có truyền thuyết là linh hồn của Scott luôn ngồi trong dãy ghế đầu tiên để theo dõi các vở kịch. Một âm hồn khác ám ảnh tòa nhà là của Kenneth Walker Yandle, một diễn viên hài. Theo báo cảo của cảnh sát nói rằng Yandle tự tử bằng cách treo mình trong phòng trang điểm của nhà hát vào năm 1970, và đến giờ người ta vẫn dường như nghe tiếng anh cười ở trên sân khấu.

Nhà hát Cincinnati

Nhà hát Cincinnati, được xây dựng trên một cánh đồng, trước đây từng là nghĩa trang của những người nghèo khổ. Vào năm 1988, trong khi lắp đặt một trục thang máy, những công nhân xây dựng khai quật được vô số xương của người lớn và cả trẻ em ở ngay dưới nền của nhà hát. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, nhà hát này bị các hồn ma ám ảnh từ rất lâu rồi. Người ta kể lại về việc nhìn thấy trong đêm một vài bóng người mặc áo trắng đi lại và nhỏ giọng than vãn, nhưng khi mọi người đến bật đèn lên tìm kiếm thì lại không thấy gì. John Engst, một người canh gác ban đêm cho nhà hát, đã rất nhiều lần bỏ chạy bởi bắt gặp những tiếng động và những hình ảnh huyền bí trong đêm.

Nhà hát Hollywood Pacific

Hollywood là một trong những thành phố bị đồn là nhiều ma nhất ở Mỹ. Và nhà hát Hollywood Pacific của Sam Warner lại là nơi nổi tiếng huyền bí nhất thành phố này. 1 trong những lời đồn đại là Warner Brothers đã tài trợ giúp xây dựng nhà hát, cũng như giúp cho Los Angeles trở thành thị trấn ngày nay. Từ khi ông qua đời nhiều người gác cổng của Nhà hát đã cho biết, tận mắt chứng kiến thấy ông Warner đi thang máy đến văn phòng của ông, và họ nói rằng trong những giờ yên tĩnh của đêm có thể nghe thấy tiếng ông xáo trộn đồ đạc của mình.

Nhà hát Leaf

Nhà hát Leaf được cho là bị ám ảnh bởi một số nhà sản xuất phim đã qua đời tại đây: một người tên là Charles Gibson, một người khác được mô tả là "một quý ông đội mũ", và "con ma phụ nữ quý tộc". Những hồn ma này thường đi lại trong nhà hát vào những đêm không biểu diễn và trêu trọc những nhân viên phải làm việc ban đêm, khiến cho họ vô cùng sợ hãi.

Nhà hát Roseland

Nhà hát này ban đầu là một Giáo Hội Tin Lành Tông Đồ được xây dựng vào năm 1922, và sau đó trở thành một câu lạc bộ đêm được gọi là "Starry Night" vào thập niên 80. Năm 1988, chủ sở hữu của câu lạc bộ đã giết một người tên là Timothy Moreau vì cho rằng anh này lừa đảo vé giả tại câu lạc bộ sau một buổi hòa nhạc John Lee Hooker. Cơ thể của Moreau không bao giờ được tìm thấy, nhưng nhiều nhân viên tại địa điểm và những người sống ở Portland lâu hơn đã kể lại rằng họ thường thấy hồn ma của anh ám ảnh đi lại lòng vòng trong nhà hát như để tìm kiếm xương bị mục nát của mình.

Nhà hát Orpheum

Được xây dựng vào năm 1890 (và sau đó được xây dựng lại sau một trận hỏa hoạn 30 năm sau) nhà hát Memphis cổ điển này được cho là bị ám bởi hồn ma của một cô gái tên là Mary, người đã bị giết trong một tai nạn xe hơi trước nhà hát. Sau này người ta không chỉ nghe Mary cười khúc khích và chạy lên và xuống các lối đi, một số người trong số họ thậm chí còn khẳng định nhìn thấy cô ngồi trong chiếc ghế yêu thích của mình C-5 trong một buổi biểu diễn.

Nhà hát New Amsterdam

Nhà hát New Amsterdam ở thành phố New York là một trong những nhà hát Broadway còn tồn tại lâu đời nhất. Tuy nhiên kể từ khi Follies Olive Thomas, một nữ diễn viên đã giành giải "Cô gái đẹp nhất” trong Cuộc thi ở Thành phố New York. Sau khi đoạt giải, Thomas nghỉ làm diễn viên và trở thành người mẫu ảnh, nhưng bi kịch đã xảy ra khi cô và chồng đến Paris vào năm 1920. Tại Paris, Thomas bị cáo buộc phát hiện bị lây bệnh giang mai từ chồng và cô đã tự tử bởi sức ép của dư luận lúc đó. Ngay sau cái chết của cô, những nhân viên và diễn viên ở nhà hát New Amsterdam nhiều lần dường như nhìn thấy Thomas đi lại trong nhà hát và vẫn mặc chiếc váy màu xanh lá cây mà cô mặc trong thời gian biểu diễn của mình.

Trung tâm nghệ thuật Mabel Tainter

Nhà hát đáng yêu này ở Wisconsin rất thu hút khách trước khi xuất hiện lời đồn đại về hồn ma có tên gọi là Mabel, một phụ nữ trẻ đã qua đời không lâu trước đó. Nhiều khán giả kể lại rằng họ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang lang thang ở hành lang rồi đột ngột biến mất. Một vài phụ nữ thậm chí còn đề cập rằng họ đã thấy một bóng người ẩn hiện ở gần nhà vệ sinh nữ.

Nhà hát Mount Baker

Mọi người thường truyền tai nhau rằng, Judy, Alice và Geoffrey là 3 hồn ma nổi tiếng sống trong nhà hát Mount Baker. Cả 3 hồn ma này thường thích mặc đồ sọc và nấp sau cánh gà của sân khấu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ sẽ đi theo những người ra cuối cùng và dọa nạt cho họ sợ. 3 hồn ma này cũng thường thích trêu ghẹo các nữ diễn viên, theo họ vào phòng trang điểm và chọc phá họ…

Nhà hát Brown Grand

Concordia, Nhà hát lớn Brown của Kansas được xây dựng vào năm 1907 và bị cho rằng đã trở thành nhà cho hồn ma của chính con trai của chủ nhà hát, Earl Brown. Nhiều diễn viên và các nhân viên trong nhà hát đã phát hiện ra hồn ma của Earl âm thầm đi ngoài hành lang và thậm chí còn trèo lên sân khấu biểu diễn vào những ngày nghỉ.