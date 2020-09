Những ngôi đền ấn tượng và độc đáo nhất Nhật Bản

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 01:00 AM (GMT+7)

Nhật Bản là quốc gia có rất nhiều địa danh kỳ lạ, tuyệt vời và độc đáo, đặc biệt là những ngôi đền siêu ấn tượng chỉ có tại quốc gia này.

Đền thờ Udo

Chạy dọc theo bờ biển Nichinan về phía nam của thành phố Miyazaki là nơi bạn sẽ tìm thấy Đền thờ Udo. Ngôi đền này thờ Thiên hoàng, vị hoàng đế đầu tiên trong thần thoại của Nhật Bản. Được kết nối bởi một mạng lưới các bậc thang và lối đi bằng đá, ngôi đền trong hang động có màu sắc rực rỡ này là nơi có một số khung cảnh đẹp nhất trong khu vực. Đây là một địa điểm phổ biến cho những người sắp xây dựng gia đình, vì theo truyền thuyết, uống nước nhỏ giọt từ những tảng đá ở đây sẽ giúp bạn mau chóng có thai.

Kuginuki Jizo

Ở phía tây bắc của Kyoto là nơi bạn sẽ tìm thấy Kuginuki Jizo, hay còn được gọi là "ngôi đền kìm cắt móng". Truyền thuyết kể lại rằng, vào năm 1.500, có một thương gia sống gần đó bị đau khủng khiếp ở tay, sau khi cầu nguyện với vị Bồ tát Jizo, anh ta được cho biết, ở kiếp trước, mình đã đâm 1 hình nộm của người khác nên hiện tại bị quả báo đau như bị đóng đinh xuyên qua tay. Như một dấu hiệu của sự chuộc tội, thương gia này đã để lại một bộ sưu tập đinh và một cặp kìm bên sân đền. Trong những năm sau đó, nhiều người bị đau nhức đã đến thăm ngôi đền để tự mình dâng cây kìm làm móng tay cho các vị thần cư trú tại đây. Kết quả là đến nay, các bức tường của đền được bao phủ kín bởi các lễ vật tạo nên một hình ảnh trang trí khá thú vị.

Đền Gotokuji

Một trong những ngôi đền đáng yêu nhất ở Nhật Bản, đền Gotokuji là nơi trú ngụ của hàng nghìn chú mèo mamki-neko, loài mèo được coi là một dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc. Theo truyền thuyết, câu chuyện bắt đầu từ thời kỳ Edo, khi con mèo được chăm sóc bởi linh mục của đền Gotokuji đã dẫn một trong những lãnh chúa phong kiến ​​vĩ đại của đất nước đến khu vực an toàn giữa cơn bão dữ dội. Câu chuyện kể rằng, con mèo đã thu hút sự chú ý của vị lãnh chúa bằng cách vẫy chân của mình, đó là lý do tại sao tất cả mèo ở Gotokuji đều giơ một chân lên.

Đền Chogosonshi-ji

Ngôi đền nằm ở vùng núi Nara này là một điểm đến du lịch nổi tiếng dành cho các gia đình có trẻ em nhờ bức tượng hổ hoạt hình đồ sộ. Theo truyền thuyết, ngôi đền nổi tiếng sau cuộc hành trình của Hoàng tử Shotoku, người đã đến thăm nơi này từ thế kỷ thứ 6 để cầu nguyện cho chiến thắng trong trận chiến vào ngày, giờ và năm con hổ. Sau khi cầu nguyện thì quân đội của ông đã thắng trận. Được bao quanh bởi những dãy núi tươi tốt và những con đường đi bộ đan xen, đây là một địa điểm lý tưởng cho chuyến dã ngoại đầy thú vị.

Đền Mama Kannon

Là một ngôi đền dành riêng cho những bộ ngực, ngôi đền cũng thường được gọi với cái tên thân mật là Mama Chichi Kannon (chichi có nghĩa là bộ ngực). Ngôi đền có hình ảnh mang tính biểu tượng từ truyền thuyết rằng, một người phụ nữ đã đến thăm để cầu nguyện vì không thể cho con bú. Những người hàng xóm nhận thấy tình trạng suy dinh dưỡng của cô và cho ăn uống và chăm sóc cô. Không lâu sau, bầu ngực của cô bắt đầu tiết sữa. Lang thang xung quanh địa điểm linh thiêng này, bạn sẽ được chào đón bởi hình tượng bộ ngực ở khắp mọi nơi, bao gồm cả một đài phun nước bắn nước qua một cặp núm đá.

Đền Kanayama

Là quê hương của Kanamara Matsuri nổi tiếng, còn được gọi đơn giản là "lễ hội dương vật", ngôi đền được cho là từng nổi tiếng với những người hành nghề mại dâm đến thăm để cầu nguyện được bảo vệ khỏi các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Hầu hết trong năm, đây là một địa điểm rất ít khách viếng thăm. Tuy nhiên, vào cuối tuần đầu tiên của tháng 4, nơi đây thành điểm tập trung đông đúc những người dân địa phương thích lễ hội dương vật và du khách đến để kỷ niệm một trong những lễ hội khác thường nhất ở Nhật Bản.

Đền Kappa Dera

Kappa là một loài yêu tinh nổi tiếng trong văn hóa dân gian Nhật Bản và được cho là bắt cóc con người khi họ đi lang thang trên cầu, qua đầm lầy và gần các vùng nước âm u khác. Ếch Kappa nổi tiếng ở Nhật Bản đến nỗi ở Tokyo, thực sự có một ngôi đền dành riêng cho hình tượng mình người đầu ếch này, nơi này được gọi là Kappabashi có nghĩa là Cầu Kappa.

Đền Zeniarai Benten

Tại thành phố lịch sử Kamakura, cách Tokyo khoảng 1 giờ đi tàu là Đền Zeniarai Benten, một địa điểm nổi tiếng khi cả người dân địa phương và du khách đổ về để rửa tiền. Ngôi đền nổi tiếng bởi theo truyền thuyết là có khả năng làm cho mọi người giàu có hơn. Người ta nói rằng, nếu mùa xuân bạn đến rửa tiền mặt ở ngôi đền này, số tiền bạn rửa sẽ tăng gấp đôi.

