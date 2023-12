Những hòn đảo gần bờ độc đáo mê hoặc du khách đến với Phú Yên

Hòn Nưa (thị xã Đông Hòa) là đảo gần bờ giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Từ trên quốc lộ 1 đi qua đèo Cả, du khách phóng tầm mắt ra vịnh Vũng Rô, có thể dễ dàng nhận thấy hòn đảo sừng sững giữa biển trời hệt như con khủng long khổng lồ hiện ra từ thời tiền sử.

Đảo hòn Nưa nằm giữa vùng biển ranh giới Phú Yên và Khánh Hòa còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí hệt như con khủng long khổng lồ hiện ra từ thời tiền sử.

Hòn Nưa còn có dáng hình như cây trụ chia đôi cánh cửa hướng phía nam vào vịnh Vũng Rô nên trong Đại Nam nhất thống chí ghi là Trụ tự. Đến nay, ngư dân địa phương còn truyền tụng câu ca dao: "Hòn Nưa ngoài biển lồi lõm – Vách đá dựng đứng sóng xô mấy tầng".

Theo cứ liệu lịch sử, hòn Nưa từng được vua chúa xem như cột mốc tự nhiên để chia ranh giới hành chính vị trí trung tâm Đại Việt và Chiêm Thành. Hiện nay hòn đảo này có vai trò như là cột mốc phân chia địa giới hành chính ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Trên đường đi đến hòn Nưa, du khách có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp của Bãi Môn dưới chân hải đăng Mũi Điện, điểm cực đông Tổ Quốc.

Đi thêm vài cây số, có thể dừng chân ở Bãi Hương, vịnh Vũng Rô. Tại đây, mọi người đi thuyền cao tốc hoặc canô khoảng 20 phút là ra đến đảo hòn Nưa.

Bãi cát mịn, trải dài xung quanh hòn đảo là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ đam mê du lịch khám phá. Hòn đảo được du khách ưu ái gọi là "thiên đường ngủ quên của Phú Yên".

Dải cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt cùng với cụm đá hệt như mũi thuyền vươn ra biển... tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú của đảo hòn Nưa.

Trên đỉnh hòn Nưa có ngọn hải đăng màu đỏ, ngày đêm là nơi chỉ dẫn phương hướng cho ngư dân đánh cá trở về vịnh Vũng Rô.

Trong khi đó, mang hình thù giống một chú chim với chiếc mỏ dài màu trắng cùng thân hình béo tròn, đảo hòn Chùa (TP Tuy Hòa, Phú Yên) mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách tới khám phá.

Nằm cách TP Tuy Hòa khoảng 10 km về phía bắc, cụm đảo hòn Chùa thuộc xã An Phú (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoang sơ trông hệt như "con chim khổng lồ" dừng chân giữa biển trời mênh mông Phú Yên.

Đảo hòn Chùa có kích thước 0,22 km2, nằm gần bờ, được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa hàng triệu năm trước. Theo ngư dân địa phương, trước đây trên đỉnh hòn đảo từng có một ngôi chùa, nơi ẩn tu của một thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Do vậy hòn đảo này có tên gọi hòn Chùa và phổ biến cho đến ngày nay.

Thắng cảnh Hòn Chùa nằm giữa vị trí xã An Phú, TP Tuy Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Du khách có thể cắm trại qua đêm, câu cá, câu mực và tổ chức các trò chơi team building, thưởng thức nhiều món đặc sản tươi ngon như nhum sọ nướng với trứng gà, súp mực nang và các loại ốc gai, ốc nón, xà cừ... ở hòn Chùa.

Nằm trong chuỗi thắng cảnh thiên nhiên ven biển, Ghềnh Đá Đĩa (huyện Tuy An, Phú Yên) là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam. Ghềnh Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, cụm đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm kỳ vĩ bên bờ biển. Nhìn từ xa, Ghềnh Đá Đĩa trông giống một tổ ong khổng lồ vô cùng kỳ vĩ. Năm 1998, Nhà nước Việt Nam công nhận Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.

Trong chuyến đưa đoàn Famtrip đi khảo sát và học tập chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động du lịch tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, ông Phan Long, Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho hay vùng đất Phú Yên sở hữu nhiều hòn đảo gần bờ có giá trị lớn về di sản địa chất, tự nhiên, lịch sử văn hóa hấp dẫn khách du lịch. Tại Phú Yên, đoàn Famtrip có dịp trải nghiệm, khám phá thắng cảnh: Ghềnh Đá Đĩa, Mũi Điện- Bãi Môn, các đảo gần bờ, tham quan di tích lịch sử đoàn tàu không số bên vịnh Vũng Rô.

“Chúng tôi đã có thời gian trải nghiệm, khám phá, học hỏi được nhiều cách làm du lịch biển đảo của các doanh nghiệp cùng người dân ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Chuyến đi này đã giúp ích cho các đơn vị lữ hành du lịch Quảng Ngãi có hướng tiếp cận mới để từng bước phát triển du lịch biển đảo Lý Sơn theo hướng bền vững thời gian tới”, ông Long nói.

Không chỉ nổi tiếng với phim trường lãng mạn, Phú Yên còn sở hữu nhiều hòn đảo mê hoặc lòng người. Trong số này, danh thắng Hòn Yến nằm sát bờ là điểm đến luôn hấp dẫn du khách.

Quần thể danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa (Phú Yên) 15 km về hướng bắc. Tháng 4/2018, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Thắng cảnh này bao gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi tạo thành tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển. Điểm nhấn rõ nét nhất là Hòn Yến nằm chỉ cách bờ vài trăm mét. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây loài chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên xuất phát từ điều này.

Lãnh đạo Sở Du lịch Phú Yên cho hay đây là danh thắng hội tụ nhiều giá trị tự nhiên từ địa chất đến hệ động thực vật, đa dạng sinh học; có giá trị về văn hóa, lịch sử; tiềm năng phát triển du lịch ven biển rất lớn.

Các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như Ghềnh Đá Đĩa.

Đến Hòn Yến vào những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng mùa hè, khi thủy triều rút ra xa, du khách có thể đi bộ trên bãi đá lộ thiên mở ra con đường xuyên biển dài hơn 20 m nối liền Hòn Yến và Hòn Đụn.

Theo Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, hệ sinh thái rạn san hô Hòn Yến phân bố trên diện tích khoảng 13 ha với 17 loài san hô cứng.

Ngoài ra, hệ sinh thái thảm cỏ biển - rong biển ở khu vực này phân bố trên diện tích khoảng 6,5 ha và có khoảng 40 loài động vật không xương sống cỡ lớn.

Theo giáo sư Guy Martini (Tổng thư ký mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO) đánh giá di sản địa chất ở Phú Yên rất phong phú và đa dạng.

"Địa phương này có hàng loạt thắng cảnh nổi bật gồm Ghềnh Đá Đĩa, hòn Yến, hòn Chùa, hòn Nưa, bãi Môn - mũi Điện. Tỉnh Phú Yên hội đủ tất cả các giá trị về di sản địa chất, tự nhiên, văn hóa, phi vật thể để phát triển thành Công viên địa chất toàn cầu", ông Guy Martini cho biết.

