Những điều kỳ lạ ở Trung Quốc bạn đừng bỏ qua

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ có Vạn Lý Trường Thành và Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc có nhiều điều kỳ lạ và khác thường rất đáng để khám phá.

Ghé thăm thị trấn châu Âu giả

Đến Trung Quốc bạn vẫn có thể được ghé thăm Châu Âu. Đây là một bản sao gần như chính xác một thị trấn yên bình của nước Anh. Bản sao châu Âu này được xây dựng ở ngoại ô Thượng Hải. Phần lớn thị trấn này gần như trống rỗng và chỉ dành cho các cặp vợ chồng trẻ đến chụp ảnh cưới.

Đi qua một hòn đảo bỏ hoang

Houtouwan là một làng chài bị bỏ hoang ở đảo Shengshan, tỉnh Chiết Giang. Từng là một cộng đồng nhộn nhịp với hơn 2.000 cư dân, Houtouwan trở thành một thị trấn ma vào đầu những năm 1990 khi cư dân rời đi hết để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Kể từ đó, các ngôi làng bị bỏ hoang và trở nên tiêu điều với cây cỏ mọc um tùm, dây leo bò khắp nơi, khiến hòn đảo có một cảnh tượng kỳ lạ mà ít nhà thám hiểm nào từng thấy.

Ghé thăm Huaxi, ngôi làng giàu nhất Trung Quốc

Huaxi được người dân địa phương gọi là ngôi làng giàu nhất Trung Quốc, với rất nhiều người dân sở hữu 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng. Ngôi làng này nằm ở tỉnh Giang Tô, được thành lập vào năm 1961 bởi Wu Renbao để trở thành hình mẫu của Trung Quốc. Mỗi người dân được tặng một ngôi nhà và xe hơi giống hệt nhau cũng như được tặng cổ phần của một trong những nhà máy nằm tại làng. Tuy nhiên, nếu ai đó rời khỏi thành phố, họ sẽ mất tất cả các lợi ích. Những người lao động nhập cư, chiếm khoảng 95% lực lượng lao động Huaxi, không nhận được những lợi ích giống như những cư dân thực sự.

Chơi đu quay trên đỉnh của một trung tâm mua sắm

Nếu bạn thấy choáng ngợp trước một tòa nhà vô cùng nổi bật tại thành phố lớn của Trung Quốc, thì rất có thể đó là một trung tâm mua sắm. Có trung tâm mua sắm bình dân, trung tâm mua sắm cao cấp, trung tâm chuyên về quán cà phê trò chơi và trung tâm khác chỉ chuyên bán đồ điện tử. Độc đáo nhất phải kể đến trung tâm thương mại Joy ở Thượng Hải. Trung tâm này rất lớn, gần như một thành phố thu nhỏ với các khu ẩm thực riêng biệt, một rạp chiếu phim, một tầng dành riêng cho các xưởng thủ công mỹ nghệ, một quán bar, các đường phố, và thậm chí là một vòng đu quay khổng lồ kiểu London Eye trên đỉnh của tòa nhà.

Chiêm ngưỡng sự khác lạ của núi Danxia

Nằm ở phía bắc của Quảng Đông, núi Danxia nổi tiếng trông giống như một bộ phận sinh dục nam khổng lồ bằng sa thạch. Mặc dù vậy, dãy núi không có hề có sự tham gia của bàn tay con người. Ngoài ra còn có một khe đá giống như âm hộ với những hòn đá nhô ra giống như ngực và một tảng đá trông giống như một thiếu nữ đang ngủ.

Băng qua cầu đáy kính dài nhất thế giới

Trải dài trên những đỉnh núi tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ dãy núi Avatar Hall Hallelujah, cây cầu thủy tinh lớn Trương Gia Giới là cây cầu kính dài nhất trên thế giới. Cây cầu được ra mắt vào năm 2016 và là địa điểm của nhiều video lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, thực tế cây cầu rất an toàn.

Tạo dáng chụp hình dưới bức tượng khủng long gần biên giới Mông Cổ

Erenhot là một thị trấn không có gì nổi bật nằm gần tuyến đường sắt xuyên Mông Cổ. Mặc dù là một khu vực giáp ranh giữa hai nước, bản thân Erenhot vẫn có dân cư rất thưa thớt. Trên thực tế, những cư dân đáng chú ý nhất là khủng long. Khu vực nổi tiếng bởi nhiều khám phá về khủng long, Erenhot đánh dấu điểm đặc trưng của mình bằng tượng 2 chú khủng long khổng lồ đang hôn nhau.

Tham quan thành phố ma Trung Quốc

Trong thập kỷ vừa qua Trung Quốc là một trong các quốc gia có nền kinh tế phát triển rất nhanh. Ngành bất động sản cũng phát triển với tốc độ lớn và đôi khi tạo ra "bong bóng nhà đất", dẫn đến hậu quả là Trung Quốc có không ít thành phố ma. Thành phố với những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ và đường cao tốc hoành tráng nhưng hoàn toàn trống rỗng trông giống như trong bộ phim mô tả về thế giới vừa trải qua nạn zombie. Các thành phố ma tạo nên một cái nhìn thú vị và kỳ lạ về nền kinh tế bất động sản Trung Quốc.

Trao đổi vật nuôi ở Kashgar

Kashgar là một trong những thành phố cực tây ở Trung Quốc và giáp Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Trong khi phần lớn thành phố đã được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, vẫn còn một thị trấn cổ yên bình với những ngôi nhà bùn truyền thống được bảo tồn tốt. Mỗi chủ nhật, nông dân địa phương lại tụ tập để mua bán cừu, dê, ngựa, lừa và thậm chí cả lạc đà. Chợ cũng phục vụ khách du lịch với một số ít hàng thủ công mỹ nghệ và thực phẩm.

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực đa giác quan ở Thượng Hải

Thượng Hải có thể được biết đến với những món ăn ngon, nhưng nhà hàng được gắn sao Michelin, Ultraviolet lại thuộc một tầm cao mới. Nhà hàng bí mật này không chỉ là trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhất ở Thượng Hải, mà rất có thể đây là trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhất trên toàn thế giới. Nhà hàng cao cấp chỉ nhận 10 khách mỗi đêm cho trải nghiệm ẩm thực đa giác quan kết hợp giữa thị giác, âm thanh, mùi với hương vị. Tác giả Paul Pairet đã thiết kế một cách khéo léo để mỗi giây trong bữa tối được đảm bảo rằng thực khách sẽ được trải nghiệm thật nhiều các giác quan khi thưởng thức món ăn.

Trải nghiệm sợ hãi tại công viên Cá sấu Quảng Châu

Một phần của hệ thống công viên giải trí Chimelong đồ sộ nằm tại Quảng Châu là công viên Cá sấu không dành cho người yếu tim. Ở đó, bạn có thể xem những con vật hoang dã này nuốt chửng cả đàn gà, lợn hoặc ngắm những nhân viên dũng cảm chọc ghẹo cá sấu bằng gậy.

Tour Thượng Hải

Trong Thế chiến II, Thượng Hải đã cấp thị thực bảo vệ cho những người tị nạn Do Thái từ Đức, Áo và Ba Lan sang lánh nạn. Đã có hơn 18.000 người nhập cư Do Thái đổ vào thành phố vào cuối những năm 1930 và họ tập trung sống ở quận Hongkou. Điều kiện ở đó rất khó khăn và người dân Trung Quốc đã sống ở đó từ chối di chuyển, dẫn đến tình trạng quá tải. Đó chính là nguyên nhân ra đời của những con hẻm ghetto đến này vẫn được bảo tồn tốt và mang tới cho du khách cái nhìn thoáng qua về một thời gian độc đáo và ít được biết đến trong lịch sử. Chuyến tham quan được bắt đầu từ Giáo đường Do Thái Ohel Moishe, hiện được gọi là Bảo tàng Người tị nạn Do Thái Thượng Hải.

