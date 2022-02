Nhà nghỉ Chú hề đáng sợ nhất thế giới, đây là lý do khiến du khách rợn người

Thứ Tư, ngày 23/02/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau cuốn tiểu thuyết IT kinh dị của Stephen King, những chú hề trở thành biểu tượng rất đáng sợ. Nếu hình ảnh những chú hề khát máu khiến bạn thức trắng vào ban đêm thì có lẽ bạn nên bỏ qua Nhà nghỉ Chú hề ở Tonopah, Nevada (Mỹ).

Nhà nghỉ Chú hề - The Clown Motel được hình thành vào giữa những năm 1980 bởi anh chị em Leona và Leroy David. Họ thành lập Clown Motel để trưng bày bộ sưu tập phong phú các kỷ vật về chú hề của người cha đã qua đời của họ. David và Leona lấp đầy hành lang với những bức tượng chú hề, trang trí mỗi phòng bằng những bức tranh chú hề và các phụ kiện khác cũng liên quan đến chú hề.

Trong những năm qua, The Clown Motel trở nên nổi tiếng đến mức bộ sưu tập chú hề của nhà nghỉ này đã bùng nổ từ 150 lên hơn 2.000 chú hề. Có những chú hề đáng yêu, những chú hề buồn bã và những chú hề nham hiểm trông như thể chúng sẽ ám ảnh những cơn ác mộng của bạn trong suốt thời gian còn lại. Một trong những bức tượng phổ biến nhất là một chú hề trông thực sự độc ác với hàm răng hiện ra trong lồng xiếc.

Tuy nhiên, có một điều của nhà nghỉ này còn đáng sợ hơn những chú hề. The Clown Motel nằm bên cạnh một nghĩa địa khai thác hoang vắng được gọi là nghĩa trang Old Tonopah. Nghĩa trang Old Tonopah là nơi an nghỉ cuối cùng của hàng trăm thợ mỏ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn, hỏa hoạn và một bệnh dịch bí ẩn chưa từng được chính thức xác định.

Một buổi tối tại Clown Motel ở vùng nông thôn Tonopah sẽ là một trải nghiệm độc đáo. Không có điều gì đáng sợ hơn việc ở trong một nhà nghỉ được trang trí bằng những bức tranh hề nhìn ra một nghĩa trang khai thác mỏ đầy những dấu mộ mục nát, hoen gỉ. Vị trí sa mạc hẻo lánh của Tonopah thực sự sẽ khiến bạn có cảm giác như đang ở trong một bộ phim kinh dị.

