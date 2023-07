Du lịch Huế là khoảng thời gian lý tưởng để du khách có cho mình phút giây nghỉ ngơi, thư thái và chữa lành tâm hồn. Hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của mảnh đất cố đô, du khách được nhìn thấy, được hiểu biết thêm nhiều điều giá trị ở vùng đất lịch sử này.

Khung cảnh thanh bình ở xứ Huế.

Đến Huế, ở càng lâu, bạn càng nhận ra được nhiều vẻ đẹp của xứ mộng mơ. Có thời gian chậm rãi thưởng thức và chiêm nghiệm, bạn sẽ thấy, Cố đô Huế càng đẹp biết bao và thêm yêu mảnh đất miền Trung này.

Vào mùa nào, xứ Huế cũng đẹp, cũng nên thơ và sâu lắng, dẫu có dư dả thời gian tính bằng tuần, bằng tháng, du khách vẫn có rất nhiều điều để nhìn, để ngắm và để thương vùng đất này. Tuy nhiên, nếu chỉ có 2 ngày ở Huế, thì sao?

Với chuyến đi Huế có quỹ thời gian hạn hẹp, du khách có thể tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Huế và thưởng thức những món ăn ngon làm nên thương hiệu ẩm thực cố đô.

Đến Huế dễ dàng bắt gặp “màu thời gian” với những đền đài, cung điện...

Đặt chân vào Hoàng cung Huế là một trải nghiệm thú vị được nhiều du khách lựa chọn để tìm hiểu về đời sống vua quan triều Nguyễn, hiểu hơn về lịch sử của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Ghé Đại Nội Huế trong một buổi sáng đầy nắng, du khách có thể thuê cổ phục để tham quan, chụp ảnh đẹp hơn. Trong không gian cổ kính, nên thơ và cực kỳ rộng lớn, du khách dành thời gian buổi sáng đi loanh quanh ngắm nghía nhiều công trình lớn nhỏ trong chốn Hoàng cung.

Để đến đây, du khách nên tránh đi vào khung giờ trưa vì Huế đã vào mùa nóng. Vào Đại Nội, du khách sẽ dành 3-4 tiếng đồng hồ đi bộ và tham quan nên nhớ mang theo nước lọc, mang giày dép thoải mái, có thể thuê máy thuyết minh ở ngoài cửa để tìm hiểu được đầy đủ hơn.

Lăng vua Tự Đức.

Du khách đến lăng vua Khải Định.

Nếu có nhu cầu tham quan thêm các lăng vua, du khách nên mua vé combo Đại Nội và các lăng sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Đến mảnh đất lịch sử với đền đài, lăng tẩm, chùa chiền..., du khách không quên tham quan lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, Cung An Định, nhà vườn An Hiên, chùa Thiên Mụ, Văn Thánh Huế, đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An, làng hương Thuỷ Xuân...

Nhiều du khách nhận thấy, người Huế ăn uống thanh cảnh. Một tô vừa vặn không quá nhiều nên 2 ngày ở đây, họ ăn được bao nhiêu là món.

Bún bò Huế là một món ăn được nhiều thực khách nghĩ đến đầu tiên khi đặt chân đến Huế. Ở nơi này, có rất nhiều hàng quán bán món ăn đặc sản Huế, du khách có thể đến quán mệ Kéo, bún bò bà Tuyết, bún bò lò củi...

Bên kia Cồn Hến - thôn Vĩ Dạ trong thơ ca Hàn Mặc Tử, nơi khởi nguồn của cơm Hến, có một tiệm cơm hến đốn gục trái tim bao du khách là cơm hến Hoa Đông. Đến đây, du khách có nhiều sự lựa chọn để thỏa mãi niềm đam mê với ẩm thực cố đô.

Ẩm thực Huế làm xiêu lòng bao thực khách.

Buổi trưa ở Huế, du khách có thể đến các quán cơm nhà chuẩn vị Huế, bánh ép chị Huệ ở đường Lê Ngô Cát, bánh canh Nam Phổ ở đường Chi Lăng... Buổi tối, du khách có thể đến thưởng thức món ốc ở quán ốc lâu đời và nổi tiếng ở Huế, bánh mì Tràng Tiền O Tho với đa dạng vị ngon, đến chè Hẻm ăn chè bột lọc heo quay, chè chuối, đi cà phê muối ở 142 đường Đặng Thái Thân...

Trước khi rời khỏi Huế, du khách ghé chợ Đông Ba nổi tiếng để tham quan, mua quà về tặng bạn bè và người thân. Trong tà áo dài truyền thống, chị em tiểu thương ngôi chợ này rất thân thiện, hiếu khách và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Hoàng cung Huế có nhiều góc ảnh đẹp.

Du khách di chuyển lên lầu Ngũ Phụng.

Khám phá Đại Nội Huế.

Không gian tràn ngập cây xanh.

Đến Huế để tìm hiểu về các công trình kiến trúc nổi tiếng.

An nhiên ở lăng vua Tự Đức.

Cung An Định ngày đẹp trời.

Đến Huế, du khách được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực ngon...

Một tấm hình chụp vội trên tàu từ Đà Nẵng ra Huế.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/neu-chi-co-2-ngay-o-hue-c14a56152.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/neu-chi-co-2-ngay-o-hue-c14a56152.html