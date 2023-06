‘Nàng tiên ngủ quên’ ở vùng biển Châu Me

Bãi biển Châu Me, phường Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, cách TP Quảng Ngãi về phía Nam khoảng 60km. Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất nơi đây bờ biển hoang sơ với bãi cát vàng thoai thoải, tạo nên bãi tắm lý tưởng hấp dẫn hàng nghìn lượt du khách mỗi năm.

Tháng 6, thời gian cao điểm của mùa hè du lịch, người dân cùng du khách đến đây vui chơi, hòa mình trong làn nước biển trong vắt, xua tan mọi ưu phiền của cuộc sống.

Khác với nhiều vùng biển ở miền Trung, vào mùa hè, du khách về tham quan ở Châu Me có thể ngụp lặn trong làn nước biển mã ngỡ như bơi trên dòng sông êm đềm. Bãi tắm nơi đây được những dãy núi hình cánh cung vươn về phía biển tạo nên vịnh Châu Me vùng sóng êm, đảm bảo an toàn cho du khách.

Thiên nhiên ưu đãi cho Châu Me nằm sát giữa một bên núi và biển đã tạo nên bức tranh thiên nhiên trữ tình. Nước từ các hồ Cây Khế, Cây Xanh, đầm Bàu Nú, đầm Lố đổ về chảy ra biển. Bao quanh vùng vịnh có núi Gò Nú, Trung Lệ, Ghềnh Nhu, Hang Én. Chân núi tạo thành bãi rạn chạy dài từ bờ ra biển, là vịnh an toàn cho cá trú ngụ, sinh sản...tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng chài nơi đây.

Sóng xô bờ vào gành đá Châu Me hệt như bức tranh của nghệ thuật xếp đặt với muôn hình kỳ thú.

Dọc theo bờ biển Châu Me, thiên nhiên đã khéo xếp đặt nhiều cụm đá nhấp nhô với muôn hình kỳ thú, tạo nên cảnh quan biển trời độc đáo hiếm nơi nào có được. Du khách đến đây có thể ngắm biển, đón bình minh lên hay ngắm hoàng hôn huyền hoặc giữa không gian thơ mộng, thanh bình nơi đây.

Không chỉ trải nghiệm vui chơi, tắm biển, du khách đến tham quan du lịch nơi đây có thể cùng ngư dân địa phương lặn biển bắt nhum (còn gọi là cầu gai hay nhím biển). Bên ngoài tua tủa gai nhưng trong thân lại là lớp thịt vàng ươm, gồm 12 múi cả trứng và thịt. Vùng biển Sa Huỳnh có 4 loại nhum đen, nhum giang, nhum bạc và nhum bắn. Trong 4 loài nhum nói trên, hai loài nhum đen và nhum giang là có thể làm được nhiều món ăn ngon và chế biến đặc sản mắm nhum.

Mùa này khách du lịch khắp nơi đổ dồn về gành đá Châu Me tham quan, tắm biển Sa Huỳnh nên có bao nhiêu nhum chế biến các món nhum xào, cháo nhum, nhum đổ trứng, mắm nhum chấm thịt heo.. cũng bán hết nhanh chóng. Ngoài ra, du khách còn mua đặc sản mắm nhum đóng chaI về làm quà. Vùng biển Châu Me có nhiều loại thủy sản quý, thuở xưa kia thường được làm vật phẩm để tiến vua như: Cua huỳnh đế, nhum....

