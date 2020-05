Nắng nóng cuối tuần sau nghỉ lễ, bãi biển Đồ Sơn thất thủ

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 2/5, thời tiết nắng nóng sau hai ngày nghỉ 30/4-1/5, hàng vạn du khách ùn ùn tới bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt khiến nhiều khu vực chật cứng, quá tải.

Theo ghi nhận, ngày 2/5 thời tiết tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng nắng nóng do đó từ sáng sớm lượng lớn du khách đổ dồn về bãi biển tắm giải nhiệt sau thời gian dài cách ly toàn xã hội.

Đỉnh điểm, đầu giờ chiều, hàng vạn du khách thập phương ùn ùn tới bãi biển Đồ Sơn tắm giải nhiệt ngày nghỉ cuối tuần. Hầu hết các điểm trông giữ xe đều quá tải, nhiều hộ dân ven biển tận dụng chỗ trống để nhận trông giữ phương tiện. Trong khi đó, bãi biển số 2 luôn trong tình trạng kẹt cứng. Hàng quán, lán nghỉ đều quá tải khách, nhiều người không thuê được võng nghỉ ngơi hay bàn ghế ngồi uống nước.

Chị Mai (ở huyện Kiến Thụy) cho biết, dự đoán ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 biển Đồ Sơn quá tải vì nắng nóng, sau thời gian cách ly sẽ rất đông người ra biển do đó chị cùng người thân chọn ngày 2/5. Tuy nhiên, chị bất ngờ vì hôm nay còn đông hơn. "Nắng nóng khiến ai cũng muốn được tắm biển giải nhiệt. Nay quá đông, đi nhiều điểm tôi không thuê nổi chiếc võng hay bàn ghế ngồi ăn uống cùng người thân", chị Mai nói.

Cũng theo ghi nhận, hàng trăm ki-ốt dọc bờ biển được kinh doanh bình thường sau lệnh giãn cách xã hội. Song, lượng lớn du khách tới biển giải nhiệt dẫn đến tình trạng quá tải. Rất nhiều người không thuê được bàn ghế, võng nghỉ.

Nhiều nhóm học sinh, sinh viên đi thành đoàn vui chơi trên bãi cát.

Cảnh tấp nập du khách trên bãi biển Đồ Sơn.

Cuối chiều, du khách vẫn tấp nập đổ về Đồ Sơn. Công an quận Đồ Sơn cho biết, để bảo an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực, lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện người ra vào bãi biển. Trong nhiều ngày nghỉ lễ, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý hàng chục thanh niên đầu trần dàn hàng ngang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho du khách.

