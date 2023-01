Một mình đến du lịch Đà Nẵng, Hội An, Huế trong 10 ngày

Huế, Đà Nẵng và Hội An là những địa điểm du lịch ở miền Trung chưa bao giờ hết hot đối với du khách thập phương. Muốn khám phá cảnh đẹp, thiên nhiên Việt Nam và văn hoá, con người của những vùng đất mới là động lực thôi thúc cô nàng Ninh Quế Anh đặt chân đến các vùng đất du lịch này.

Quế Anh đến chùa Linh Ứng đầu tiên.

Chuyến du lịch miền Trung 10 ngày của Quế Anh.

Cô gái đến từ Bắc Giang chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP. HCM: “Chuyến đi của mình khá “bốc đồng”, vì mình thích sẽ đặt vé đi ngay. Mọi thứ đều một mình nên cảm nhận chắc cũng khác mọi người. Thông thường, mọi người sẽ chọn đi với người yêu, gia đình nhưng mình lại chọn đi một mình để khám phá những nơi ấy. Có lúc thấy lạ lẫm, nhưng mình cũng quen được rất nhiều bạn mới. Mình thấy ở Đà Nẵng, Hội An và Huế có rất nhiều món ăn ngon. Người dân thật thà, hiền lành và rất hiếu khách”.

Ngày đầu tiên, cô gái 24 tuổi này lên máy bay vào Đà Nẵng. Ở “thành phố đáng sống” này, cô nàng đi đến chùa Linh Ứng. Đây là ngôi chùa có tượng Phật Quan Âm lớn nhất nước ta. Ở đây, có view biển đẹp. Cùng cung đường này, các bạn có thể chạy lên bãi Bãi Rạng - Bãi Obama rất đẹp, nước biển trong xanh.

Sau đó, Quế Anh về ăn trưa với món đặc sản của Đà Nẵng là mì Quảng bà Mua (40 Ngũ Hành Sơn). Đến tối, cô nàng lang thang chợ đêm Helio với rất nhiều món ngon và có cả ca nhạc thú vị.

Ngày tiếp theo, Quế Anh đi núi Ngũ Hành Sơn, về cầu Rồng, cầu Tình Yêu, cá chép hoá rồng - biểu tượng của Đà Nẵng để chụp ảnh. Đến chiều, cô nàng ra biển vui chơi. Đến tối, ra chợ đêm Sơn Trà tô tượng. Đặc biệt, vào tối thứ 7 ở cầu Rồng sẽ có phun lửa và phun nước.

Đặt chân đến Hội An.

Ngày thứ 3, Quế Anh về Hội An (tỉnh Quảng Nam). Xuất phát từ Đà Nẵng về Hội An tầm 30 cây số. Ở Hội An, cô nàng đi rừng dừa 7 mẫu và được xem biểu diễn thuyền thúng, ca hát trên sông... Sau đó, Quế Anh về lại phố cổ Hội An, ngắm vẻ đẹp Hội An ban ngày lẫn ban đêm. Cô gái Bắc Giang check-in những điểm hot như chùa Cầu, Mót, chợ Hội An, hoa giấy... “Ở Hội An, chỉ cần bạn đứng vào sẽ có hình đẹp. Đến tối, trải nghiệm đi thuyền thả hoa đăng”, Quế Anh chia sẻ.

Ngày hôm sau, cô nàng loanh quanh Đà Nẵng, ăn “sập” các món ở chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Bắc Mỹ An..., đi check-in cầu Thuận Phước - cạnh GoldenBay - cạnh công viên 7 kì quan... Ngày tiếp theo, cô gái đi loanh quanh các công viên ở Đà Nẵng như công viên Biển Đông, 7 kì quan, công viên Helio, công viên Châu Á..., đi tắm biển.

Hai ngày sau, cô nàng di chuyển bằng tàu hỏa đến với thành phố Huế mộng mơ. “Mình đến Huế vì nơi đây có rất nhiều lăng tẩm đẹp và là nơi ghi lại nhiều sự kiện lịch sử. Đến nơi này, mình may mắn gặp được bạn nhiếp ảnh gia. Bạn ấy đưa mình đi ăn và đi các điểm du lịch ở Huế”, Quế Anh nói.

Cô nàng đã đi tham quan Đại nội, lăng vua Khải Định, lăng vua Minh Mạng, làng hương Thủy Xuân, trường Quốc học Huế, cung An Định, trải nghiệm đi xích lô trên cầu Trường Tiền vào buổi tối, được khám phá ẩm thực Huế ở chợ Đông Ba. Các món ăn ở Huế rất độc đáo và hợp với khẩu vị của cô gái này. Quế Anh cảm nhận người dân Huế rất thân thiện. Đến Huế là một trải nghiệm rất thú vị đối với cô nàng.

Quế Anh đến ngôi chùa nổi tiếng xứ Huế.

Đến Huế chụp ảnh cổ phục bên di tích.

Tham quan lăng vua Nguyễn.

Những ngày sau đó, cô nàng đi ăn, uống cafe và nghỉ ngơi vì mệt mỏi. Quế Anh đã đến quán bún mắm Trần Kế Xương, mì Quảng ếch Bếp Trang Đà Nẵng, bánh cuốn Tiến Hưng Đà Nẵng - Quán ăn ngon Đà Nẵng, mì Quảng bà Mua Đà Nẵng, bánh xèo bà Dưỡng, cơm tấm sườn cay, kem bơ cô Vân chợ Bắc Mỹ An...

Chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế mang lại nhiều kỷ niệm cho cô gái này. “Đáng nhớ nhất là lần ham vui nên mình chen vào xem đá bóng ở chợ đêm Helio. Lúc ấy vô tình bị rơi ví cùng tất cả giấy tờ. May mắn thay, một người dân bản địa đã liên lạc với mình qua số điện thọai để trong ví và trả lại toàn bộ cho mình. Điều ấy càng khiến mình thêm yêu mảnh đất ấy hơn và mong rằng năm tới sẽ lại được đặt chân tới đó cũng như khám phá thêm nhiều nơi khác”, Quế Anh chia sẻ.

Check-in ở ngôi trường nổi tiếng.

Làng hương Thủy Xuân được nhiều du khách ghé thăm.

Quế Anh thích khám phá những điều thú vị.

Nhiều món ăn ngon.

