‘Càn quét’ Đà Nẵng - Hội An cùng hội bạn thân trong 4 ngày

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thỏa mãn niềm đam mê du lịch. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng nhóm bạn thân “xách balo lên và đi” đến những vùng đất mới.

Dải đất miền Trung là nơi gây nhiều thương nhớ cho biết bao du khách. Đà Nẵng, Hội An, Huế... trở thành điểm tới lui quen thuộc của du khách thập phương. Phạm Tuấn Dương, 22 tuổi, đến từ Hà Nội cùng hội bạn thân vừa “càn quét” Đà Nẵng - Hội An trong 4 ngày 3 đêm.

Biển Mỹ Khê ngày nắng đẹp

Phương tiện

Nhóm Dương book vé máy bay khứ hồi trước nửa tháng nên giá vé hơi cao (1.030.000 đồng/chiều). 8 người là 8.240.000 đồng/4 người.

Đến sân bay Đà Nẵng, họ đặt Grab về homestay ở Đông Giang, Sơn Trà, khá gần với sân bay nên chỉ hết 90.000 đồng.

Xe máy: Thuê xe máy ở homestay với giá 100.000 đồng/xe. Đi 3 ngày và đổ xăng 200.000 đồng/4 lần là 250.000 đồng/người.

Chỗ ở

Vì mọi người xác định sẽ đi chơi nhiều nên nhóm Dương chỉ book 1 phòng đôi, phòng rất tiện nghi và đẹp nhưng lại thích hợp cho mấy bạn nữ thích phong cách vintage hơn.

Công viên Thế Kỷ

Nhóm Dương thuê 3 đêm trên booking với giá 4.380.000 đồng/3 đêm - 1.095.000 đồng/người. Homestay rất sạch sẽ và nhiều ánh sáng. Chị chủ homestay rất thân thiện và đáng yêu, chị còn đưa cho 1 list những địa điểm ăn uống, vui chơi nên đi ở Đà Nẵng.

Check-in

Ngày 1: Biển Mỹ Khê - Chợ đêm Sơn Trà

11h30: Nhóm Dương ra sân bay làm thủ tục và xuất phát lúc 12h30 và hạ cánh lúc 1h35.

14h15: Đi từ sân bay về tới homestay check-in, rồi nghỉ ngơi.

15h45: Thuê xe máy đi ăn bánh bèo, nậm, bột lọc tại quán Bà Bé ở 100 Hoàng Văn Thụ, vừa rẻ vừa ngon.

16h30: Ăn xong, đi xe máy thẳng ra biển Mỹ Khê để tắm biển.

Chụp ảnh bên cầu Rồng

20h: Đi ăn “sập” chợ đêm Sơn Trà. Do chợ Helio vẫn chưa mở cửa nên nhóm Dương chọn chợ đêm Sơn Trà ngay dưới chân Cầu Rồng và gần homestay. Họ ăn Cao Lầu, Mỳ Quảng ở ngay đầu chợ (35.000-40.000 đồng/bát). Sau đó, đi ăn kem Thái tráng miệng (30.000 đồng/cốc), đi bộ dạo quanh ngắm cầu Rồng và quay lại ăn hải sản. Hải sản ở chợ đêm khá tươi và giá tương đối rẻ, nếu mua theo combo thì sẽ rẻ hơn là mua lẻ. Nhóm Dương ăn combo hải sản và một số thứ lặt vặt, khoảng 130.000 đồng/người.

Ngày 2: Bán đảo Sơn Trà - Cung thể thao Tiên Sơn - Công viên Thế Kỷ

Đáng lẽ lịch trình ngày 2 của nhóm bạn sẽ đi Cù Lao Chàm. Họ đặt tour hết rồi nhưng người dẫn tour gọi điện báo rằng biển hôm đó khá động nên sẽ phải hủy tour và chuyển sang những địa điểm khác.

Cung thể thao Tiên Sơn

8h: Đi ăn bánh canh Ruộng tại 47 Hà Thị Thân, tô thập cẩm 40.000 đồng.

8h30: Đi lên Bán đảo Sơn Trà - Khu sinh thái Bãi Đá. Lúc lên bán đảo Sơn Trà thời tiết gió rất to, nếu trong nhóm toàn nữ thì đi cũng hơi nguy hiểm. Đến khu Bãi Đá rất đẹp nhưng gió to. Vé vào cửa chỉ 10.000 đồng/người.

11h: Trở về thành phố Đà Nẵng để đi ăn cơm tại Bếp Của Ngoại. Nếu nhóm nào bị ngấy mấy món bún, mỳ, bánh canh, đây là địa điểm quá hợp lý để ăn trưa. Mấy món tuy đơn giản nhưng ăn ngon, món nào món nấy cũng xuất sắc. Bill tại Bếp Của Ngoại là 389.000 đồng/4 người.

14h: Đi qua Cung Thể Thao Tiên Sơn để chụp ảnh, mấy khu này cũng có nhiều góc chụp đẹp.

Bãi Đá – Bán đảo Sơn Trà

16h: Di chuyển tới Công viên Thế Kỷ để chụp ảnh, công viên khá xa, hơi khó tìm nên bạn có thể tra Google Map.

19h: Đi ăn nướng, kem bơ gần chợ Helio, kem rất ngon với giá 25.000 đồng/cốc.

21h: Đi ăn gỏi cá tại số 1 Vũ Văn Dũng, đĩa gỏi cá lạc siêu ngon và rẻ, chỉ 70.000 đồng/dĩa, ăn mãi không hết.

Bánh bèo bà Bé - Bánh canh Ruộng - Mỳ Quảng

Ngày 3: Hội An - Rừng dừa Bảy Mẫu

7h: Ăn sáng tại bún chả cá Bà Lữ, đây là quán ăn luôn nằm trong top list những món phải thử ở Đà Nẵng. 1 tô bún chả cá đặc biệt là 40.000 đồng, ăn ngon ko sót một sợi bún nào.

7h30: Di chuyển bằng xe máy xuống Hội An. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng cách phố cổ Hội An tầm 30km nên sẽ tốn 30 phút đi xe máy, đường rất thoáng và cũng rất dễ đi.

Một thoáng Hội An

8h30: Thuê xe đạp, đạp xe vòng quanh Hội An để ngắm cảnh và chụp ảnh. Nếu các bạn đi Hội An vào tầm sáng, thời tiết sẽ tương đối mát mẻ và dễ chịu, tầm đó cũng không đông người nên chụp ảnh rất thoải mái và không dính người. Sau đó, cả nhóm đi uống nước Mót, giá một cốc là 15.000 đồng, uống cũng khá ngon.

Phố cổ Hội An gây bao thương nhớ cho biết bao du khách

11h: Trời tự nhiên đổ mưa nên nhóm Dương đành phải tạt vào quán Cao Lầu - Mỳ Xá Xíu - Hủ tiếu trộn để ăn trưa.

12h: Quay lại Hội An để đi cà phê, họ định vào 92 Station nhưng thấy đông quá nên sang quán Faifo Coffee, đồ uống khá ngon. Ở đây có view chụp ra toàn cảnh phố cổ, các bạn lên tầng thượng chụp kiểu gì cũng có ảnh đẹp mang về.

Du lịch cùng nhóm bạn thân

Hội An buổi xế chiều

15h: Từ Hội An xuống Rừng dừa Bảy Mẫu - cách phố cổ Hội An tầm 4km. Trước khi đi, các bạn nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ. Dương và nhóm bạn đi từ Hội An xuống có chị dẫn đường vào đi thuyền thúng. Vé là 30.000 đồng/người và chi phí đi thuyền là 120.000 đồng/người (cả đi cả về). Đến trung tâm của rừng dừa rất nhộn nhịp. Nếu các bạn muốn chơi múa thúng trên thuyền thì giá là 50.000 đồng/lần. Khuyến cáo không nên ăn no trước khi chơi.

Rừng dừa Bảy Mẫu

17h: Di chuyển về lại phố cổ Hội An để ăn bánh mỳ Phượng, nhưng vào đúng hôm quán đóng cửa. Không ăn được bánh mỳ Phượng, nhóm Dương đi dạo ở phố cổ và ăn bánh bèo, bánh tráng nướng, chè xoa xoa... Tổng chỗ đồ ăn là 50.000 đồng/người.

19h: Ra sông Hoài ngắm lễ hội thả lồng đèn. Nhóm Dương toàn con trai nên cũng không thuê thuyền để ra thả. Nếu bạn nào muốn thử, giá một thuyền là 60.000 đồng/2 người.

20h: Quay về Đà Nẵng ăn tối và nghỉ ngơi.

Ngày 4: Đà Nẵng - Hà Nội

9h: Check-out và bắt Grab ra sân bay để quay về Hà Nội.

10h10 bay - 11h20 trở về Hà Nội.

Bánh tráng nướng - Gỏi cá lạc - Nem chua rán Hà Nội

Bún chả cá bà Lữ - Hủ tiếu trộn xá xíu - Bánh bèo Hội An - Nước Mót

Tôm Hùm chợ đêm Sơn Trà - Bếp Của Ngoại - Kem Bơ

Ăn uống

Bánh bèo, nậm, lọc, ram: 100 Hoàng Văn Thụ

Bánh canh ruộng: 47 Hà Thị Thân

Bún chả cả Bà Lữ: 319 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung

Bếp của Ngoại: 136b Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu

Gỏi cá: 01 Vũ Văn Dũng

Những món ăn ngon còn lại bọn mình ăn trong chợ đêm Sơn Trà và phố cổ nên không có địa chỉ cụ thể.

Chi phí:

Vé máy bay: 2.060.000 đồng/người

Xe máy và taxi sân bay: 295.000 đồng/người

Homestay: 1.095.000 đồng/người

Ăn uống và chi phí vui chơi: 1.050.000 đồng/người

Tổng chi phí chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An là 4,5 triệu đồng/người.

