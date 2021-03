Mông Cổ hấp dẫn du khách bởi những điều như thế này

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Với khoảng 250 ngày trời không có mây mỗi năm, cùng sự diệu kỳ của những “cồn cát hát”, của “cánh đồng băng” lúc ẩn lúc hiện … “đất nước của bầu trời xanh” Mông Cổ được nhiều du khách ca ngợi là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất châu Á.

Khongoryn Els - "cồn cát hát" đặc sắc nhất Mông Cổ

Cảnh quan tiêu biểu của Mông Cổ với những đụn cát tuyệt đẹp, những chiếc lều tròn truyền thống, đàn gia súc... trên sa mạc Gobi . (Ảnh: Getty)

Trước đây Mông Cổ - quốc gia không giáp biển lớn thứ hai trên thế giới - thường dễ bị du khách "bỏ quên" khi lên kế hoạch cho những chuyến ngao du tới các điểm đến mới.

Thật đáng tiếc vì Mông cổ có phong cảnh rất ngoạn mục theo cách độc lạ. Đặc biệt là Khongoryn Els - một trong những cồn cát lớn nhất và có vẻ đẹp đặc sắc nhất Mông Cổ, còn được gọi là Duut Mankhan (Cồn cát hát) do âm thanh du dương mà chúng tạo ra khi cát "lăn đuổi nhau" theo luồng gió thổi.

Du khách đến Mông Cổ có thể lưu lại qua đêm trong những chiếc lều tròn truyền thống, tiếng Mông Cổ gọi là Yurt hoặc Ger, rất ấm cúng và thoải mái. (Ảnh: Daily Mail)

Cồn cát Khongoryn Els nằm trong Vườn Quốc gia Gobi Gurvan Saikhan, bao gồm vố số đụn cát cao 200-300m, rộng 12km, trài dài khoảng 100km trên sa mạc Gobi.

Nhìn từ xa trông Khongoryn Els như được vẽ nổi bật trên đường chân trời phía nam, với dãy núi đá granit tuyệt đẹp làm nền phía sau.

Du khách có thể "bắt taxi" trên sa mạc theo kiểu truyền thống Mông Cổ là… leo lên lưng lạc đà. (Daily Mail)

Thung lũng Yolin Am nổi tiếng với cánh đồng băng lung linh huyền ảo

Danh thắng nổi tiếng thứ hai cũng nằm trong Vườn Quốc gia Gobi Gurvan Saikhan là thung lũng Yolin Am - là hẻm núi sâu và hẹp trong dãy núi Gurvan Saikhan.

Thung lũng Yolin Am được đặt tên theo loài kền kền Lammergeier của Thế giới Cũ (loài chim săn mồi duy nhất thuộc chi Gypaetus, họ Accipitridae) tiếng Mông Cổ gọi là Yol. Do vậy Yolin Am còn được gọi là Thung lũng Kền kền hoặc Thung lũng Đại bàng.

Cồn cát Khongoryn Els tỏa sáng trong ánh bình minh. (Ảnh: kazakhtour)

Thung lũng Yolin Am được phát hiện trong tiểu khu Zuun Saikhanii Nuruu (Vẻ đẹp phương Đông) của dãy núi Gurvan Saikhan, cũng là một phần của sa mạc Gobi.

Có nhiều thung lũng đẹp trong Vườn Quốc gia này, nhưng Yolin Am nổi tiếng nhất và đẹp nhất với nhiều mỏm đá hình thành do nước xói mòn qua năm tháng, với hình dáng mở rộng tại lối vào rồi thu hẹp dần thành hẻm núi liên tiếp mở ra những vẻ đẹp huyền bị làm say đắm lòng người.

Khongoryn Els được mệnh danh là "Cồn cát hát" do âm thanh du dương mà chúng tạo ra khi cát "lăn" theo luồng gió thổi. (Ảnh: kazakhtour)

Đặc biệt là dù lượng mưa hàng năm rất ít ỏi, nhưng tại thung lũng này vẫn tồn tại một cánh đồng băng tuyệt đẹp dày tới vài mét vào cuối mùa đông và kéo dài 2- 3 km.

Trước đó cánh đồng băng huyền ào này hiếm khi tan chảy nên nó tồn tại quanh năm. Thời gian gần đây do khí hậu nóng lên, nhiệt độ gia tăng khiến cánh đồng băng có xu hướng "biến mất" vào tháng 9 do băng tan chảy nhanh hơn.

Cánh đồng băng của thung lũng thung lũng Yolin Am chắc chắn là điểm đến Top đầu làm say đắm lòng các du khách lựa chọn một chuyến phiêu lưu độc đáo tới Mông Cổ trong mùa Đông. (Ảnh: outdoorsome)

Tuy nhiên nếu đi tour tới nơi tuyệt đẹp này du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp khác thường của cánh đồng băng tan chảy. Đồng thời cũng có thể quan sát nhiều loài động vật hoang dã như dê núi, chi thỏ Pika, kền kền Lammergeier có sải cánh dài từ 2,5- 3m và thường bay tới độ cao từ 1.500-3.000m…

Đi tour tới thung lũng Yolin Am tuyệt đẹp, du khách sẽ có quan sát loài kền kền Lammergeier độc lạ trên sa mạc Gobi. (Ảnh: paolofroad)

Nguồn: https://danviet.vn/mong-co-hap-dan-du-khach-boi-nhung-dieu-nhu-the-nay-20210320232048899.htmNguồn: https://danviet.vn/mong-co-hap-dan-du-khach-boi-nhung-dieu-nhu-the-nay-20210320232048899.htm