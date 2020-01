Lapland - xứ sở thần thoại

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Hành trình gặp gỡ Santa Claus hay "săn" Bắc Cực quang ở Lapland (Phần Lan) - vùng đất của những câu chuyện thần tiên - với tôi là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời

Người ta tin rằng Lapland - vùng đất một năm có hơn 200 ngày giá lạnh là quê hương của Santa Claus - ông già phúc hậu ngồi trên cỗ xe trượt tuyết chở đầy quà tặng cho trẻ em. Người Phần Lan đã tận dụng điều đó để biến Lapland thành điểm đến du lịch cho một "giấc mơ tuyết trắng".

Trở về tuổi thơ cùng chiếc xe tuần lộc của ông già Noel

Ngôi làng mỗi ngày đều là Giáng sinh

Ngôi làng Santa Claus (Rovaniemi, Lapland) tập hợp những căn nhà nhỏ giản dị, nơi bạn có thể gặp ông già Noel mỗi ngày và khám phá thiên nhiên trong khu vực đi bộ gần Vòng Bắc Cực. Khung cảnh Giáng sinh hiện lên sinh động và ấm cúng: "Yêu tinh" phụ việc, tuần lộc kéo xe, những cây thông cao tuổi như bước ra từ câu chuyện thần thoại. Vài nhóm khách rủ nhau nhóm lửa và ăn xúc xích nướng. Ánh đèn vàng trang trí trên mái nhà, lấp lánh trên những cành thông càng làm ngôi làng nổi bật giữa sắc trắng mênh mông.

Ngôi làng cổ tích Santa Claus

Ông già Noel là có thật nếu chúng ta còn tin vào điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu sẽ trở thành sự thật khi chúng ta đặt chân đến Lapland. Tại đây, ông già Noel như một nhân viên công sở chăm chỉ, có mặt ở văn phòng bất cứ ngày nào trong năm, từ 9 giờ đến 18 giờ, với sứ mệnh nâng cao phúc lợi của trẻ em, nuôi dưỡng điều tốt đẹp cũng như truyền bá thông điệp về tình yêu và tinh thần Giáng sinh đến mọi người. Thú vị hơn, làng Santa Claus còn là một địa điểm nổi tiếng để "vượt qua" Vòng Bắc Cực. Du khách đến đây đều đặt chân qua vạch sơn trắng với dòng chữ "Arctic Circle" để khẳng định mình chính thức bước vào Bắc Cực, kèm giấy chứng nhận vượt qua Vòng Bắc Cực khá... ngầu.

Bưu điện của "người đàn ông thần thoại" Santa Claus như một thiên đường Giáng sinh chào đón bạn bằng vô số tấm thiệp đầy màu sắc, những con tem xinh xắn và các món quà lưu niệm độc đáo. Ngồi bên lò sưởi đang reo tí tách, tôi nắn nót viết lời chúc và sung sướng với món quà tặng "độc đáo" là những chiếc postcard gửi thẳng cho người thân kèm con dấu chứng nhận từ "Vòng Bắc Cực" hẳn hoi!

Vũ điệu ánh sáng

Trong vài thập kỷ qua, Bắc Cực quang (northern lights/aurora borealis) nhanh chóng trở thành trải nghiệm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Đó là một may mắn không phải ai cũng có được. Việc ngắm cực quang được ví như một chuyến đi săn. Bạn phải tìm hiểu, lựa chọn nơi phù hợp với cơ may xuất hiện của nó, cuối cùng là cầu nguyện và… chờ đợi "vận may".

Vùng đất tuyết trắng Lapland đón chào những "thợ săn" bằng cái lạnh -25 độ C. "Ở cái xứ này không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không ổn mà thôi" là điều tôi nghe được khi đặt chân đến Phần Lan. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý và quần áo, tôi vẫn bất ngờ với cái lạnh đến tê tái từng thớ thịt. Nhưng đừng vội nản lòng, vì những điều đó chỉ làm cho bạn cảm thấy nôn nao hơn thôi. Tại sao ư? Vì bạn sắp nắm giữ vận may đời mình: Chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng kỳ thú bậc nhất hành tinh mà mẹ thiên nhiên chỉ ưu ái trao tặng cho một số ít vùng đất.

Đêm mầu nhiệm ở Lapland

Nếu tuổi thơ đã từng trầm trồ và mê mẩn dải ánh sáng rực rỡ từ những chiếc cầu vồng, hay cảm thấy may mắn vì đôi lần bắt gặp khoảnh khắc lướt ngang của một ngôi sao băng thì chắc hẳn, gấp 10 lần cảm xúc phấn khích như vậy sẽ là cảm giác khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy của Bắc Cực quang. Những "nàng vũ công" ánh sáng nhảy múa liên tục trên nền trời với vô vàn màu sắc chuyển đổi sống động, hòa quyện đan xen tạo nên vũ khúc đầy mê hoặc.

"Săn" mùa đông

Từng mảnh ghép trong đời sống thường nhật ở Lapland luôn có bóng dáng của tuần lộc và chó husky. Thú vị hơn, bạn có thể cùng chúng làm một chuyến đi "săn" mùa đông đáng nhớ.

Ngồi trên cỗ xe tuần lộc của ông già Noel, băng qua những ngôi nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng, bạn sẽ chợt thấy mình bé lại. Những cánh rừng băng trải dài ngút tầm mắt, chút nắng hiếm hoi rớt giữa không gian trắng xóa như rớt vào lòng người, đọng lại ở đó khiến trái tim tan chảy trước sự mầu nhiệm của tạo hóa. Nhìn màu trắng tinh khôi của tuyết, tôi chợt thấy ánh sáng tinh khôi bên trong mình. Ánh nắng huyền diệu của buổi sớm mai, từng hạt tuyết bám trên nhành cây, những rung động nơi tiếng rừng dạy cho ta bài học về sự kiên cường, cách thương yêu thuần khiết, cách tỏa ra năng lượng trong lành trên con đường lăn mình vào thế giới của tuyết.

Nguồn: https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/lapland-xu-so-than-thoai-20200109222400881.htmNguồn: https://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/lapland-xu-so-than-thoai-20200109222400881.htm