Khám phá loạt tàu du lịch "chất" nhất thế giới và những bất ngờ khó tin

Thứ Ba, ngày 26/04/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Từ các hoạt động trên tàu và công nghệ tuyệt vời cho đến chuyến đi vòng quanh thế giới, những chiếc du thuyền sang trọng này không bao giờ khiến du khách phải thất vọng.

Hành trình dài nhất thế giới

Royal Caribbean International

Royal Caribbean International sẽ ra mắt hành trình xa xỉ Ultimate World Cruise với 274 đêm trên tàu Serenade of the Seas, thăm tất cả 7 lục địa, hơn 150 điểm đến ở 65 thành phố và 11 kỳ quan vĩ đại của thế giới. Hành trình hoành tráng, khởi hành từ Miami, Hoa Kỳ vào tháng 12/2023, được đánh giá là hành trình dài nhất thế giới. Tất nhiên giá của hành trình này không hề rẻ vào khoảng 1,4 tỷ VNĐ/người.

Bảo vệ hành tinh

Tàu MS Roald Amundsen

Khi tàu MS Roald Amundsen của Hurtigruten hạ thủy vào năm 2019, nó là con tàu hybrid đầu tiên trên thế giới. Tàu thám hiểm hiện đại có công nghệ hybrid mới và bền vững với môi trường để giảm tiêu thụ nhiên liệu và cắt giảm 20% lượng khí thải.

Du thuyền này đã chứng minh cho thế giới thấy rằng động cơ lai trên tàu lớn là hoàn toàn khả thi. Hurtigruten cũng là hãng đầu tiên cấm đồ nhựa sử dụng một lần trên toàn bộ đội tàu của mình vào năm 2018.

Nhiên liệu mới

Tàu Iona

Khi thực hiện chuyến đi đầu tiên vào tháng 8 năm 2021 từ Southampton đến Cornwall và đến Scotland, du thuyền Iona của P&O Cruises là tàu du lịch đầu tiên của Anh chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Những cải tiến khác bao gồm SkyDome - một mái vòm kính hai tầng được thiết kế bởi kỹ sư người Anh từng đoạt giải thưởng Eckersley O'Callaghan - cùng với các buổi trình diễn trên không và xưởng chưng cất rượu gin thủ công trên tàu.

Sau mùa đầu tiên của chuyến du ngoạn ven biển Vương quốc Anh, Iona hiện đã đi đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, quần đảo Canary và vịnh hẹp Na Uy.

Tàu lượn trên biển

Du thuyền Carnival Mardi Gras

Khi con tàu Carnival Mardi Gras ra mắt vào tháng 7/2021, nó được ghi nhận là sở hữu tàu lượn trên biển đầu tiên - BOLT. Chuyến đi với "tàu lượn trên biển" có các phương tiện giống như mô tô chạy dọc theo một đường đua cao 57m trên mực nước biển.

Đài quan sát

Không chỉ có tàu lượn trên boong tàu du lịch, một số du thuyền khác cung cấp những tính năng trải nghiệm thú vị. Quantum of the Seas có chiều dài 1,141 feet, cao 16 tầng với 2.090 phòng sở hữu đài quan sát Sao bắc đẩu Nort Star bằng trong suốt nằm trên tầng 16, mô phỏng theo London Eyes, cho phép du khách có thể quan sát từ độ cao 300 feet so với mực nước biển và ngắm toàn cảnh đại dương bao la cũng như các thành phố ven biển.

Quantum of the Seas còn có căn phòng có tên gọi là Two 70 o cho phép du khách vừa thư giãn vừa quan sát đại dương ở tầm nhìn 270 độ.

Xe điện

Một tính năng nổi tiếng và ly kỳ khác của tàu du lịch là SkyRide của đội tàu Carnival Cruises. Trị giá 783 triệu USD và được mệnh danh là con tàu có tiện nghi tiên tiến nhất thế giới, Carnival Vista gồm 15 khoang, có sức chứa 3936 người.

Trên có công viên nước với rất nhiều đường ống trượt uốn lượn khác nhau. Bên cạnh đó, Skyride, một con đường hai làn dành cho “xe đạp đặc biệt được thiết kế chạy nhanh như ô tô” cũng là dịch vụ “có một không hai” của con tàu sang chảnh này.

Giấc mơ của những vì sao

Disney Fantasy

Các cuộc phiêu lưu giữa các thiên hà đã cập bến các con tàu Disney Cruise Line trong năm nay khi "Ngày Chiến tranh giữa các vì sao" nổi tiếng trên biển đã quay trở lại. Những lễ kỷ niệm này diễn ra trên chín chuyến du ngoạn trên biển của Disney Fantasy đến Caribê từ tháng 1 đến tháng 3, và bao gồm các hoạt động theo chủ đề, các cuộc gặp gỡ nhân vật và chương trình trực tiếp.

Du khách có thể sánh vai trong spa với Darth Vader, dạo chơi bên hồ bơi với C-3PO và xem Stormtroopers và Jawas dùng bữa sáng tự chọn. Trên du thuyền cũng có những ngày theo chủ đề Marvel.

Thế giới đĩa than

Virgin Voyages

Để kỷ niệm di sản, Voyage Vinyl là điểm đến thích hợp cho những người yêu âm nhạc và những người đam mê đĩa than trên tàu Scarlet Lady. Nơi đây có phiên bản giới hạn của ban nhạc Sex Pistols và Lady Gaga. Ngoài ra còn có tạp chí âm nhạc, tai nghe và máy ghi âm để du khách lựa mua.

Siêu du thuyền dài và cao nhất

Con tàu mới nhất của Princess Cruises là Enchanted Princess xuất hiện như một siêu du thuyền với tốc độ nhanh nhất thế giới. Du thuyền này có sức chứa 3.660 khách và dài 330m (dài hơn chiều cao của Tháp Eiffel) và cao 66m (cao hơn Cầu Tháp của London).

Chuyến đi đầu tiên của du thuyền này là từ Fort Lauderdale, Florida đến miền nam Caribe vào tháng 11 năm 2021.

Nơi vật nuôi được nuông chiều

Du thuyền Queen Mary 2 của Cunard có 24 cũi là phòng vip siêu sang dành cho thú cưng. Những chiếc cũi này luôn được nâng cấp để phục vụ nhu cầu ngày mỗi cao của giới siêu giàu. Lần nâng cấp gần đây là vào năm 2016 đã tiêu tốn khoảng 90 triệu bảng Anh.

Trải nghiệm cùng động vật hoang dã

Có tới 1.700 chương trình để du khách lựa chọn khi tham gia hành trình cùng du thuyền Azamara. Nổi bật trong “điểm đếnsay đắm” là chuyến đi bằng thuyền cao tốc vào sâu trong rừng nhiệt đới Borneo để khám phá cuộc sống của loài đười ươi và gặp gỡ người dân MariMari, đồng thời quan sát loài báo đốm trong vùng đầm lầy rộng lớn ở vùng Pantanal của Brazil.

Tàu ngôi sao

Kết nối di sản Viking của mình, các con tàu viễn dương Orion và Jupiter đã tạo ra các sân khấu nhằm giúp du khách khám phá những bí mật của bầu trời đêm và các phương pháp tìm đường trên biển xa xưa nhờ các tinh tú.

Được biết đến với tên gọi Explorers 'Lounge, không gian giống như nhà hát hình tròn này là cung thiên văn được xây dựng nhằm chiếu các bộ phim 3D về không gian và khám phá, mái vòm cũng kết nối với kính thiên văn Sky-Watcher di động để hiển thị hình ảnh trực tiếp của bầu trời đêm.

Du ngoạn dòng sông

AmaWaterways là hãng du thuyền mang đến hành trình khám phá những dòng sông nổi tiếng nhất châu Âu trên bốn con tàu du lịch sang trọng của mình. Hành trình mới của Seven River Journey Through Europe đưa hành khách lên thuyền AmaLyra trên sông Seine ở Pháp và ghé thăm 14 quốc gia trong 46 đêm. Nó kết thúc trên tàu AmaVerde ở sông Danube với điểm dừng cuối cùng là Giurgiu ở Romania.

Lặn sâu vào đại dương

Tàu du lịch siêu sang Scenic Eclipse vốn là một trong những chiếc tàu tối tân với công nghệ giữ thăng bằng tuyệt đối dù đi qua những vùng biển dậy sóng nguy hiểm nhất. Tuy nhiên điểm thú vị nhất của nó là sở hữu một chiếc tàu ngầm mini được "thửa riêng" có tên gọi Neptune, cho phép du khách tham gia chuyến phiêu lưu xuống độ sâu đại dương.

Với ghế ngồi được gắn trên bệ xoay để khách có thể xoay để quan sát mọi hướng, Tàu ngầm U-Boat Worx Cruise được chế tạo tùy chỉnh có thể đi đến độ sâu 300m và có thể chứa sáu người. Trong các chuyến du ngoạn năm 2022/2033, Scenic Eclipse còn là du thuyền đầu tiên có giấy phép hoạt động tàu ngầm trong vùng biển băng giá Nam Gruzia.

Thẳng và hẹp

Một trong những hành trình thót tim là lên chiếc du thuyền Fred Olsen's Braemar để khám phá loạt con đường thủy khó nhằn nhất của tàu du lịch. Đây cũng chính là du thuyền trải qua hành trình ngoạn mục khi là con tàu lớn nhất từng đi qua Kênh đào Corinth lịch sử ở Hy Lạp. Kênh đào này rộng nhất là 24m và chỗ hẹp nhất chỉ 22m. Hành trình này sẽ được tái hiện trong chuyến du ngoạn 25 đêm Kênh đào Corinth & Hy Lạp cổ đại vào tháng 4 năm 2022.

Những du thuyền lớn nhất thế giới

Hãng Royal Caribbean International đã từng sở hữu tàu du lịch lớn nhất thế giới Symphony of the Seas. Với tổng trọng tải 228.081 tấn, nó dài 362m, rộng 66m và có sức chứa tối đa 6.680 khách.

Nhưng mới đây nhất hãng này vừa hạ thủy du thuyền Wonder of the Seas và bắt đầu khởi hành cảng Lauderdale, Florida vào tháng 3 năm 2022 và dự kiến điểm dừng tiếp theo là Địa Trung Hải vào tháng 5. Con tàu khổng lồ mới này sẽ có tổng trọng tải 236.857 với sức chứa tối đa 6.988 khách.

