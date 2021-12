Khám phá loạt điểm đến hút hồn khi ghé thăm "bạn hàng xóm" Lào

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 01:00 AM (GMT+7)

Nếu bạn mong muốn tìm một quốc gia yên bình và hiền hòa để giải tỏa áp lực cuộc sống bộn bề, lo toan thì đất nước "triệu voi" xinh đẹp của đất nước Lào sẽ hứa hẹn một điểm du lịch hấp dẫn.

Nếu bạn mong muốn tìm một quốc gia yên bình và hiền hòa để giải tỏa áp lực cuộc sống bộn bề, lo toan thì đất nước "triệu voi" xinh đẹp của đất nước Lào sẽ hứa hẹn một điểm du lịch hấp dẫn.

Thủ đô Vientiane

Không hối hả, ồn ào và náo nhiệt, bất cứ du khách nào đến thủ đô Vientiane cũng đều cảm nhận Vientiane là nơi có nhịp sống chậm rãi với sự yên bình khác lạ, một cảm giác an lành và gần gũi. Ở đây mọi thứ không xô bồ và chật chội, chỉ có sự an nhiên và thư thái tồn tại, không pha tạp và chen lấn nhau nên mọi người đều cảm thấy sự hạnh phúc tràn đầy. Với lịch sử tồn tại lâu đời, Vientiane hấp dẫn mỗi du khách bởi các công kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử của đất nước Lào hiền hòa, dễ mến.

Khi đến Vientiane, ta không thể bỏ qua niềm tự hào và cũng là biểu tượng của Lào - di sản thế giới That Luang. Khi ngắm nhìn ngôi tháp xá lợi tuyệt đẹp này, du khách sẽ có dịp mãn nhãn với sự xa hoa của một tuyệt tác được dát vàng hoa lệ. Điều này cũng thể hiện tấm lòng kính ngưỡng Phật Giáo của dân tộc Lào từ thời lịch sử xưa cổ. Những điểm đến không thể bỏ qua cho chuyến hành hương đến Vientiane đố là Vườn Tượng Phật, Khải hoàn môn, chùa Phra Keo, Wat Ong Theu, chùa Sisaket…

Cố đô Luang Prabang

Được so sánh với Siem Reap của Campuchia và Huế của Việt Nam, thành phố Luang Prabang cổ kính đang từng bước đổi mới để xứng danh với tên gọi "thành phố du lịch" của Lào. Những điểm đến ngắm cảnh tuyệt vời ở Luang Prabang là động Pak Ou, thác nước Tad Sae, cung điện hoàng gia, đỉnh núi Phousi, Wat Xieng Thong.

Vào mỗi buổi sáng sớm trên phố chính Sisavangvong và những con phố nhỏ hơn quanh đó, người dân địa phương cùng với khách du lịch trải chiếu quỳ chân trên vỉa hè, sắp xếp đồ lễ để chuẩn bị cho buổi lễ khất thực. Khất thực là nét văn hóa rất đặc trưng của các quốc gia theo tín ngưỡng Phật giáo. Giờ đi khất thực có thể khác nhau nhưng luôn diễn ra trước 12h trưa.

Thác Kuang Si

Một trong những địa danh tuyệt vời nhất đất nước triệu voi, quần thể thác Kuang Si hứa hẹn là một thiên đường thiên nhiên diệu kỳ cho mỗi du khách. Bạn như đi vào nơi ẩn dật của thần tiên trong hành trình khám phá núi rừng hoang sơ, và thỏa sức tắm trong các hồ nước mát lạnh nơi khu vực Kuang Si thơ mộng.

Điều ấn tượng nhất của Kuang Si chính là những tầng thác xếp chồng như bậc thang, nước đổ từ trên núi cao rồi xuôi xuống những tầng thấp và rộng hơn, tạo thành các hồ nước lớn. Kuang Si là một quần thể gồm ba thác, trong đó thác chính cao chừng 60m với dòng nước đổ xuống từ trên cao làm nổi bọt trắng xóa, tung bụi nước mịt mù tạo nên một khung cảnh thật ấn tượng.

Cánh đồng chum ở Phonesavanh

Nếu bạn yêu thích khám phá chuyện huyền bí và câu đố chưa có lời giải thì cánh đồng chum ở Phonesavanh là một địa danh lý tưởng. Những chiếc chum bằng đá sa thạch nằm sừng sững trong bình nguyên lộng gió và hoang sơ nơi phía Bắc nước Lào hơn 2500 năm trôi qua, nhưng đến tận ngày nay chúng vẫn là câu đố ly kỳ, thách thức các nhà khảo cổ Lào và thế giới.

Các nhà khảo cổ tin rằng các chum này có niên đại 1500 đến 2000 năm, được những người thuộc nhóm Môn-Khmer mà nền văn hóa của họ ngày nay không được người ta hiểu biết thấu đáo làm ra. Phần lớn các hiện vật khai quật có niên đại 500 trước Công nguyên - 800 sau Công Nguyên. Các nhà nhân loại và khảo cổ học cho rằng có thể các chum này đã được sử dụng để đựng di cốt hoặc chứa thực phẩm.

Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo

Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo được thành lập từ những năm 2004 với nhiệm vụ bảo tồn 123.000 ha rừng nhiệt đới nguyên sinh. Khu rừng này là một địa điểm có sự đa dạng sinh học hiếm thấy với những loài thú như hổ, gấu, voi, vượn, trâu… và nhiều loài chim cùng côn trùng sinh sống. Điểm đặc trưng nhất của khu Bokeo chính là những ngôi nhà chênh vênh được xây dựng trên ngọn cây cổ thụ cao vút.

Du khách có thể thử cảm giác cuộc sống nguyên thủy sơ khai khi ngủ lại tại ngôi nhà thú vị này.Điểm nhấn chính là nằm ở sự hoang sơ hoàn toàn khác biệt đã làm cho địa danh Bokeo cực kỳ thu hút sự chú ý của khách du lịch. Một phần khu bảo tồn tự nhiên Bokeo còn được quy hoạch cho người dân sử dụng vào mục đích canh tác và một phần dành cho việc du lịch sinh thái.

Thị trấn Vang Vieng

Nằm cách thủ đô Vientiane của Lào khoảng 150km, thị trấn bé nhỏ Vang Vieng nằm lọt thỏm trong mênh mông của núi rừng xanh ngát. Được biết đến là vùng quê yên bình với khí hậu trong lành, mát mẻ và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Lào xinh đẹp.

Nét hoang sơ của Vang Vieng toát lên từ màu xanh của cây cối và dòng sông quanh năm nước chảy êm đềm uốn mình quanh những dãy đá vôi. Ngay khi vừa đặt chân tới Vang Vieng, nhiều người thường ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho thị trấn nhỏ bé này, chơi trên sông tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là đặc sản rất nổi tiếng khi du khách nghĩ về nó.

Pakse tỉnh Champasack

Champasack có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng về rừng, đồng bằng, cao nguyên. Đất đai màu mỡ thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nơi đây được coi là một trong những vựa lúa lớn nhất của Lào. Champasak còn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đền Wat Phou, thác Khone Phapheng, thác Phasom và thủ phủ là Pakse.

Nổi bật trong các di tích lịch sử tại đây là quần thể đền Wat Phu - di sản văn hóa do UNESCO công nhận vào năm 2001. Wat Phu là tuyệt tác kiến trúc hòa quyện với hai tôn giáo là Phật Giáo Nguyên Thủy và đạo Hindu từ Ấn Độ, và ngày nay, đây là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử lâu đời nhất về cuộc sống của dân tộc Lào từ lâu đời. Ngoài ra, Paske còn sở hữu một tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên, đó là Khone Phapheng - thác nước hùng vĩ nhất Đông Nam Á.

Hang động Tham Khoun Ex

Tham Khoun Ex hay còn được gọi với tên Ex Bang Fai, là hang động sông rộng lớn nằm cách xa tỉnh Khammouane miền Trung nước Lào. Hang Tham Khoun Ex là một đoạn ngầm của dòng sông Ex Bang Fai, là một trong những hang động sông lớn nhất thế giới với những hang động khổng lồ cao 120 m, rộng 200 m và có nhiều cấu tạo địa chất đầy ấn tượng.

Lối vào hang động có mái vòm cao 60m ở khu vực rộng lớn như một kháng đài vòng cung hình bậc thang cao hơn 150m. Các khúc sông trong hang động rộng khoảng 76m và cao 53m, nhưng ở một số khu vực rộng có nơi vượt quá 100m. Chiều dài khúc sông lớn nhất được phát hiện là 200m. Đường thông qua hang sâu khoảng 4 - 12m. Nhiều nơi có măng đá và thạch nhũ cao hơn 20 m và có một ít ngọc trai được tìm thấy trong hang với đường kính 32 cm.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/kham-pha-loat-diem-den-hut-hon-khi-ghe-tham-ban-hang-xom-lao-c1...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/kham-pha-loat-diem-den-hut-hon-khi-ghe-tham-ban-hang-xom-lao-c14a21182.html