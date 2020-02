Giới trẻ check-in ngôi làng Triều Tiên mộc mạc trong 'Hạ cánh nơi anh'

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Đây là ngôi làng nơi nảy nở mối tình của chàng lính Triều Tiên Ri Jeong Hyeok và cô gái Nam Hàn Yoon Seri. Bối cảnh làng Triều Tiên mộc mạc đậm chất thôn quê này chiếm đến phân nửa thời lượng của 16 tập phim. Nhiều fan cho rằng những cảnh quay tại đây cũng là những thước phim đẹp nhất của "Hạ cánh nơi anh".

Mới đây, một cô gái người Philippines có tài khoản Facebook là Mee in Korea đã nhanh tay ghé thăm check-in ngôi làng Triều Tiên trong "Hạ cánh nơi anh" (Crash Landing on You).

Đây là ngôi làng nơi nảy nở mối tình của chàng lính Triều Tiên Ri Jeong Hyeok và cô gái Nam Hàn Yoon Seri. Bối cảnh làng Triều Tiên mộc mạc đậm chất thôn quê này chiếm đến phân nửa thời lượng của 16 tập phim. Nhiều fan cho rằng những cảnh quay tại đây cũng là những thước phim đẹp nhất của "Hạ cánh nơi anh".

Tuy nhiên, thực chất ngôi làng này không phải ở Triều Tiên mà chỉ là phim trường được dựng lên phục vụ bộ phim này. Hiện tại, phim trường này không thu phí và mở cửa cho tất cả khách du lịch.

Địa điểm này nằm ở Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do và cách Seoul 3 giờ lái xe.

Chiếc bàn trước hiên nhà là nơi Yoon Seri ngồi ăn và trò chuyện cùng các anh lính Triều Tiên.

Cánh cổng xanh xuất hiện rất nhiều lần trên phim.

Bên cạnh cánh cổng này, Ri Jeong Hyeok đã buộc tóc cho Yoon Seri.

Đại úy Ri ngắm cây cà chua trong phim.

Đây là góc Yoon Seri bị bắt cóc khi trên tay vẫn cầm chiếc đồng hồ định dành tặng cho anh lính Ri Jeong Hyeok.

Ngôi làng thanh bình mộc mạc gây ấn tượng với đông đảo khán giả xem phim, đem đến cho người xem phần nào cái nhìn về cuộc sống và con người Triều Tiên - vốn được xem là "đất nước bí ẩn nhất thế giới".

Bối cảnh trong phim...

và khung cảnh quân thôn thời điểm hiện tại.

Nơi "hội bà tám" ngồi giặt quần áo.

Cảnh đôi trẻ đạp xe lãng mạn mà ai cũng tưởng trong khu rừng cổ tích...

... thực ra chỉ là một đoạn thế này.

Cảnh bên trong nhà của đại úy Ri

Cảnh trong phim

Nguồn: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/gioi-tre-checkin-ngoi-lang-trieu-tien-moc-mac-trong-ha-canh-no...Nguồn: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/gioi-tre-checkin-ngoi-lang-trieu-tien-moc-mac-trong-ha-canh-noi-anh-1521658.tpo