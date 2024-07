Ghé thăm cung điện Thái, ngất ngây bảo tháp dát vàng, tượng phật bằng ngọc quý

Cung điện nguy nga, tráng lệ.

The Grand Palace Thái Lan hay còn gọi là Cung điện Hoàng gia Thái Lan được xây dựng vào năm 1782 bởi Vua Rama I, người đã chọn Bangkok làm kinh đô mới của đất nước. Trong nhiều thế kỷ, The Grand Palace đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Thái Lan, từ lễ đăng quang của các vị vua đến các nghi lễ tôn vinh Phật giáo. Ngày nay, The Grand Palace không còn là trụ sở hành chính chính thức của chính phủ hay là nơi ở của Hoàng gia nhưng vẫn là địa điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của Thái Lan.

Những bảo tháp cao chọc trời.

Ngay từ cổng đi vào, The Grand Palace đã gây bất ngờ cho du khách bởi sự nguy nga, tráng lệ. Cung điện không phải là một tòa nhà đơn lẻ mà là một quần thể kiến trúc hoành tráng, nằm trong một khuôn viên rộng lớn lên tới 2km2 gồm nhiều vực chính như chùa Phật Ngọc, khu vực các tòa nhà được sử dụng làm văn phòng, cơ quan làm việc của chính phủ, khu vực các tòa nhà là nơi ở của vua và diễn ra các nghi lễ đón tiếp quan khách của chính phủ, khu vực các tòa nhà được sử dụng như hậu cung.

Góc nào ở cung điện cũng nguy nga, tráng lệ, đẹp không góc chết.

Càng đi sâu vào bên trong, du khách càng ngỡ ngàng bởi những công trình kiến trúc đồ sộ, cao vút. Không chỉ làm du khách kinh ngạc về quy mô đồ sộ mà còn khiến người ta trầm trồ bởi độ tinh xảo, cầu kì tới từng chi tiết nhỏ, được trang trí bằng các màu sắc sáng rực rỡ, trong đó nổi bật nhất là màu vàng vương giả.

Cung điện được dát vàng vương giả.

Điểm nổi bật trong cung điện Hoàng gia là chùa Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) tọa lạc bên trong cung điện có chứa đựng tượng Phật Ngọc, một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Phật giáo Thái Lan. Kiến trúc của chùa Phra Kaew đậm chất hoàng gia với các tòa nhà cao vút, được trang trí bằng vàng và các loại đá quý. Những ngọn tháp cao vời vợi, dãy hành lang dài hun hút bằng vàng ngọc lấp lánh.

Chùa Phật Ngọc uy nghiêm.

Chùa nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp kiến trúc, mà còn tượng Phật bằng ngọc bích thiêng liêng nhất trong số tượng Phật trên vương quốc Thái Lan, là của báu trấn quốc quý hiếm trên thế gian. Tượng phật được tạc từ một khối ngọc bích nguyên chất, có kích thước 48cm x 46cm, đặt trên bệ cao 2m.

Người dân tin rằng tượng phật ngọc mang đến nhiều may mắn, mọi sự phát đạt, cho đất nước phồn vinh, hưng thịnh.

Ba lần một năm, pháp phục của tượng Phật Ngọc lại được thay một lần đích thân vua Thái Lan sẽ thực hiện nghi lễ thay trang phục cho tượng phật nhằm thể hiện sự tôn kính.

Hành lang dài hun hút được dát vàng lấp lánh.

Ngoài chùa Phật Ngọc, du khách còn có cơ hội tham quan các công trình khác như như tòa táp Phra Sri Rattana. Trong quần thể kiến trúc của hoàng cung, Phra Sri Rattana là ngôi tháp lớn nhất, mang hình một ngọn núi, được bao bọc bởi hàng triệu lá vàng dát mỏng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào các ngôi tháp, hoàng cung vàng rực, toả sáng lấp lánh cả một vùng.

Tòa tháp cao chọc trời ở cung điện khiến du khách ngỡ ngàng.

Một tòa tháp hùng vĩ khác nằm cạnh tháp Phra Sri Rattana là tòa Thư viện Phra Mondop dùng để bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu trên thế giới. Có nhiều kinh điển đã có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn được bảo quản hoàn hảo ở đây. Bên ngoài cửa là các vị thần biểu tượng bảo vệ cho kinh sách được lưu truyền muôn đời.

Tất cả các khu vực trong cung điện đều là điểm sống ảo lý tưởng cho du khách.

Mặc dù trở thành điểm du lịch cho khách đến tham quan, tuy nhiên cung điện vẫn được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Một đơn vị lính Hoàng gia đông đảo, tinh nhuệ, được huấn luyện công phu, ngày đêm tuần tiễu, canh giữ.

Cung điện uy nghiêm và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khách trong nước và nước ngoài đến tham quan cung điện đều phải mua vé. Đặc biệt cung điện Hoàng gia và chùa Phật Ngọc là nơi tôn nghiêm nhất tại Thái Lan, do vậy có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt đối với du khách. Khách du lịch phải ăn mặc lịch sự. Nam giới phải mặc quần áo dài tay, nữ giới phải mặc kín đáo, váy không được trên gối, không để vai trần. Nếu du khách ăn mặc chưa phù hợp, có một buồng gần lối vào cung cấp đồ che tạm trước khi bước vào tham quan cung điện.

