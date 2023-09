Đường hầm chiến tranh bí mật sắp thành điểm giải trí gần 270 triệu USD

Dự kiến, kế hoạch này có thể được London phê duyệt vào cuối mùa thu năm nay. Đường hầm Kingsway Exchange, cách ga tàu điện ngầm Chancery Lane khoảng 40 m, được xây dựng vào những năm 1940 để bảo vệ người dân London khỏi chiến dịch ném bom.

Công trình chuyển đổi đường hầm Kingsway Exchange thành điểm đến du lịch thu hút vốn đầu tư 268 triệu USD.

Trong thời gian chiến tranh, đây còn là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Điều hành Hoạt động Đặc biệt tối mật của Anh - một nhánh của Cục Tình báo Anh MI6.

Sau khi chiến tranh kết thúc, đường hầm được mở rộng thành trung tâm liên lạc nội bộ Kingsway, có thể kết nối trực tiếp với các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô lúc bấy giờ. Về quy mô, khu vực này đủ sức chứa 5.000 đường cáp và 200 công nhân.

Đến thời điểm năm 1980, đường hầm có thêm khu vui chơi giải trí sâu nhất thế giới, bao gồm quán bar, bàn bida và bể cá nhiệt đới để phục vụ công nhân.

Đến nay, ông Angus Murray - Giám đốc điều hành của hệ thống đường hầm London - muốn du khách tiếp cận giá trị lịch sử của địa danh này. Do đó, khu vực dưới lòng đất sẽ có không gian tái hiện về thời chiến tranh, được hỗ trợ bằng các thiết bị hiện đại như màn hình độ phân giải cao, kiến trúc có sức tương tác, công nghệ phát ra mùi hương và hàng trăm loa định vị.

Ông Angus Murray phát biểu: “Giá trị lịch sử, quy mô và vị trí đắc địa của các đường hầm có thể khiến nơi này trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở London”.

Khách tham quan được hứa hẹn sẽ hóa thân thành những điệp viên khi trải nghiệm khu du lịch đường hầm Kingsway Exchange.

Theo kế hoạch, đơn vị quản lý đường hầm sẽ đầu tư 140 triệu bảng Anh (170,5 triệu USD) vào việc trùng tu, sau đó chi thêm 80 triệu bảng Anh (97 triệu USD) vào tất cả tính năng hiện đại.

Các kiến trúc sư tham gia công trình đến từ công ty Wilkinson-Eyre, đơn vị làm nên các địa danh nổi tiếng như Gardens by the Bay tại Singapore, biến nhà máy điện bằng than Battersea của London thành trung tâm thương mại. Nhóm kiến trúc sư trên hứa hẹn sẽ giúp công trình đường hầm Kingsway Exchange vượt xa tất cả dự án tại London.

Góc nhìn từ trên cao của khu vườn Gardens by the Bay tại Singapore.

Hiện tại, điểm thu hút khách du lịch dưới lòng đất lâu dài được phát triển tốt nhất ở thủ đô nước Anh là Phòng Chiến tranh Churchill, sâu khoảng 3,66 m.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]