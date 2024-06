7 trải nghiệm du lịch mới ở Singapore

Hôm 14/6, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới ra mắt hoặc cải tiến, đã hoặc sắp đưa vào hoạt động. STB muốn tập trung vào khách quốc tế quay lại Singapore nhiều lần, bao gồm cả khách Việt.

Cầu vọng cảnh Sensoryscape

Nằm ở trung tâm đảo Sentosa, Sensoryscape khai trương hồi tháng 3, có diện tích 30.000 m2, tương đương 5 sân bóng đá. Thay thế con đường đi bộ trước đây, Sensoryscape kết nối Resorts World Sentosa ở phía bắc với các bãi biển ở phía nam thông qua trải nghiệm đa giác quan.

Lấy cảm hứng từ những kỳ quan tự nhiên, Sensoryscape thu hút với loạt công trình kiến trúc được thiết kế để kích thích và tăng cường trải nghiệm của 5 giác quan thông qua các yếu tố trong tự nhiên như nước, sương mù, hoa thơm và các loài thực vật có mùi hương đặc biệt. Ảnh: STB

TRIFECTA Singapore

Khai trương cuối năm 2023 tại khu vực Somerset ở Singapore, TRIFECTA là trung tâm thao tích hợp, diện tích khoảng 4.600 m2. Với loạt hoạt động vui chơi gồm lướt sóng, trượt ván, trượt tuyết và trượt ván trên tuyết, TRIFECTA hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến ưa thích cho những người đam mê thể thao và thích phiêu lưu.

Ảnh: TRIFECTA Singapore

HyperDrive

HyperDrive mang đến trải nghiệm đua xe đỉnh cao khi kết hợp đường đua xe mô phỏng như thật với trò chơi thực tế ảo. Điểm nhấn của trò chơi là những chiếc xe điện, vừa mang lại niềm vui cho những người mê tốc độ, vừa thân thiện với môi trường. Để cuộc đua thêm kịch tính, mỗi người chơi được trang bị "năng lực đặc biệt" để tăng công suất động cơ hoặc ngăn chặn đối thủ. Khu giải trí lần đầu xuất hiện tại châu Á hồi cuối năm 2023. Ảnh: STB

Mandai Wildlife West

Điểm tham quan công cộng miễn phí này là lối vào dẫn đến vườn chim Bird Paradise và khu bảo tồn Rainforest Wild sắp mở cửa. Đến nơi, du khách bắt gặp thác nước cao 10 m trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu khám phá động vật hoang dã.

Du khách có thể leo lên đỉnh thác bằng cách đi theo con đường quanh co phía sau. Tầng trên của thác là nơi chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật ngoài trời hay tận hưởng các sân chơi náo nhiệt.

Ngoài ra, nơi đây còn có các lựa chọn ẩm thực như Birds of Paradise Gelato Boutique & Sandwich Bar, nhà hàng nổi tiếng với các vị kem chỉ có tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai. Ngoài ra, du khách có thể mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ. Ảnh: STB

Singapore Oceanarium

Là một phần trong dự án nâng cấp RWS 2.0 của Resorts World Sentosa, S.E.A. Aquarium sẽ được mở rộng và trở thành thủy cung lớn hơn có tên gọi Singapore Oceanarium. Với diện tích gấp ba lần thủy cung hiện tại, Singapore Oceannarium dự kiến mở cửa đầu năm 2025, được trang bị công nghệ tương tác, qua đó mang đến nhiều chương trình giải trí, giáo dục chiều sâu và có quy mô hơn trước. Ảnh: Resorts World Sentosa

Công viên chủ đề Minion Land tại Universal Studios

Universal Studios Singapore sẽ bổ sung thêm các điểm tham quan mới, trong đó có công viên chủ đề Minion Land đầu năm 2025. Công viên sẽ mang đến trò chơi mạo hiểm độc quyền tại Universal Studios Singapore: Despicable Me Minion Mayhem. Qua trò chơi này, du khách sẽ trải nghiệm cảm giác mạo hiểm nhập vai với hệ thống trình chiếu hiện đại, mô phỏng trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, Minion Land sẽ có thêm nhiều trò hấp dẫn khác, cùng một loạt nhà hàng và cửa hàng theo chủ đề thống nhất của toàn khu vực. Ảnh: Universal Studios Singapore

Harry Potter: Viễn cảnh ma thuật

Triển lãm tương tác đa giác quan "Harry Potter: Viễn cảnh ma thuật" dự kiến mở cửa quý IV. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm sắp đặt kết hợp công nghệ kỹ thuật số, bao gồm nội dung trình chiếu tương tác với người xem, các công trình kiến trúc táo bạo, cùng âm thanh trình diễn nguyên bản. Bên cạnh đó, du khách sẽ được khám phá một loạt không gian nghệ thuật được truyền cảm hứng từ thế giới phù thủy.

Ngoài ra, trong tháng 7 tới, triển lãm Chủ nghĩa Ấn tượng của Monet (Impressions of Monet) sẽ được tổ chức bởi Gardens by the Bay và Neon, tái hiện khu vườn Monet ở ngôi làng Giverny, Pháp để tôn vinh tác phẩm và cuộc đời của danh họa Monet.

Với nhiều sản phẩm du lịch mới, Singapore dự kiến thu hút từ 15 đến 16,5 triệu khách quốc tế, cùng doanh thu 27,5 tỷ đến 29 tỷ SGD trong năm 2024. Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là một trong các thị trường trọng điểm thuộc top 10. Ảnh: STB

Nguồn: [Link nguồn]