Disneyland Hồng Kông ra mắt công viên chủ đề phim Frozen đẹp như cổ tích

Công viên chủ đề phim Frozen (Nữ hoàng băng giá) với sự xuất hiện của Cung điện băng Elsa, North Mountain, đài phun nước băng, tháp đồng hồ nơi Anna cùng hoàng tử Hans hát bài “Love is an open door” và các nhân vật quen thuộc như Elsa, Anna, Olaf và Sven đã ra mắt tại châu Á ngày 20/11 vừa qua.

Được biết, Disney Imagineers đã dành hơn 3 năm để lên ý tưởng và thiết kế công viên chủ đề tại Hồng Kông này. Mặc dù bộ phim Frozen đầu tiên ra mắt vào năm 2013 và Frozen II mới ra mắt vào 2019 nhưng đã có một lượng fan vô cùng đông đảo từ trẻ em đến người lớn.

Tại Vương quốc Frozen này, các diễn viên đóng vai Elsa, Anna và Kristoff dẽ đi dạo xung quanh để tương tác và chụp ảnh với du khách. Thay vì các buổi biểu diễn được sắp xếp lịch trình, 1 ban nhạc sẽ thỉnh thoảng đi dạo khắp công viên để chơi nhạc cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.

World of Frozen của Hồng Kông có 2 trò chơi: Xe trượt ván Wandering Oaken và tàu lượn siêu tốc tốc độ cao mang đến cho du khách tầm nhìn ra lâu đài Arendelle và Frozen Ever After. 1 chuyến đi cũng sẽ bao gồm có Anna, Elsa, Kristoff, Marshmallow, tuần lộc Sven, người tuyết Olaf và quỷ lùn Pabbie. Khi du khách lướt qua Frozen Ever After, các bài hát được hát trong phim sẽ vang lên cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.

Michael Moriaty – giám đốc điều hành của Hồng Kông Disneyland gọi “World of Frozen” là điểm thu hút hấp dẫn nhất mà chúng tôi từng xây dựng. Ông nói thêm rằng, quyết định đưa World of Frozen đến Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên độc đáo của đảo Lantau, nơi Hồng Kông Disneyland tọa lạc. Với cảnh quan cùng những ngọn núi uốn lượn của Lantau, việc tạo ra thế giới của Frozen rất hợp lý và Hồng Kông nên là nơi đầu tiên xây dựng công trình này.

Du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc lấy cảm hứng từ Dragestil (những thiết kế liên quan đến rồng) của Na Uy thế kỷ 19 tại các mặt tiền cửa hàng nằm khắp World of Frozen và các họa tiết cách điệu thể hiện nghệ thuật đặc trưng trên trang phục của diễn viên. Ngoài ra, thực đơn tại Golden Crocus của “World of Frozen” cũng lấy cảm hứng từ ẩm thực Na Uy.

Vào ban đêm, “World of Frozen” sẽ bừng sáng với “Ma thuật băng giá” của Elsa khi Cung điện băng, lâu đàu Arendelle và đài phun nước tình bạn sáng lên 1 màu xanh băng giá rất đặc trưng. Mặc dù ở Hông Kông hầu như sẽ không có tuyết rơi, tháng 11 là cuối mùa thu và nhiệt độ trung bình vẫn vô cùng dễ chịu khoảng 24 độ C, hoàn toàn thích hợp để dạo chơi trong thế giới của Frozen.

