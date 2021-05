10 bí mật về những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Disneyland

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 01:00 AM (GMT+7)

Disneyland là nơi có hàng chục điểm thăm quan và có lẽ, ngay cả những người đã quen thuộc với công viên giải trí này cũng chưa biết những bí mật thú vị này của nó.

1. Small World là trò chơi dài nhất công viên

Khi bước vào Small World, bạn sẽ phải mất tới 15 phút để khám phá. Đây là điểm thăm quan dài nhất của Disneyland và tất cả đều ở trong nhà.

2. Đường sắt Big Thunder Mountain được lấy cảm hứng từ Công viên quốc gia Hoa Kỳ

Khám phá nơi này, ban sẽ nhận thấy một số ngọn núi được thiết kế vô cùng độc đáo. Chúng được lấy cảm hứng từ thiết kế kì quái trong công viên quốc gia Bryce Canyon ở Utah. Ngọn tháp cao nhất của điểm thăm quan cao đến 31,7m.

3. Cano thám hiểm Davy Crockett là trò duy nhất vận động bằng sức người

Trên cano thám hiểm Davy Crockett, hành khách sẽ được đưa đi vòng quanh con sông nhờ những tay chèo thuyền chuyên nghiệp. Trong hành trình này bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác cùng chèo thuyền với những người chèo thuyền.

4. Khoảnh khắc tuyệt vời của ông Lincoln ở Disneyland có từ năm 1964

Tổng thống Abraham Lincoln là một trong những nhân vật tiên tiến nhất từng được tạo ra vào thời điểm đó và ông thực sự là danh nhân mà Walt Disney vô cùng yêu thích.

Khoảnh khắc tuyệt vời của ông Lincoln ban đầu được thiết kế cho Hội chợ Thế giới New York năm 1964, nơi các quốc gia trên khắp thế giới có thể trưng bày thành tựu mới nhất của mình trong nhiều lĩnh vực như: Khoa học, công nghiệp và văn hóa.

5. Vòng quay King Arthur Carrousel có gần 70 con ngựa cho bạn lựa chọn

Chiếc đu quay này nằm ngay tại trung tâm Fantasyland, có 68 con ngựa độc đáo cho bạn lựa chọn. Trong lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Disneyland, Jingles – một chú ngựa có những chiếc chuông quanh cổ đã được dành tặng riêng cho nữ diễn viên Julie Andrews.

6. Guardians of the Galaxy đã thay thế cho Tower of Terror

Guardians of the Galaxy đã thay thế cho Tower of Terror được vô cùng yêu thích vào năm 2017 và khiến người chơi có thể thay đổi cảm xúc trải nghiệm của mình mà không bị nhàm chán.

Trong trò chơi này, người chơi có thể trải nghiệm tối đa 6 chuỗi hành trình khác nhau và thay vì cảm thấy sợ hãi thì tiếng cười và sự ham chơi luôn ngập tràn tại đây.

7. Incrediscoster là tàu lượn dài nhất và nhanh nhất

Incrediscoster được tìm thấy tại Pixar Pier, bên trong công viên Disney California Adventure, là điểm thu hút những người ưa mạo hiểm với vận tốc tàu lượn lên tới 88,51 km/giờ.

8. Cướp biển vùng Caribe là trò chơi cuối cùng được Walt Disney giám sát

Cướp biển vùng Caribe là điểm thăm quan Disneyland cuối cùng mà Walt Disney đích thân giám sát trước khi ông qua đời vào năm 1966. Chuyến đi đầu tiên được mở cửa vào ngày 18 tháng 3 năm 1967.

Vào năm 2006, điểm du lịch đã trải qua một cuộc tân trang cách mạng. Việc cải tạo đã giới thiệu nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow được yêu thích từ loạt phim và mô phỏng lại cảnh đấu gia cô dâu gây tranh cãi.

9. Phòng Tiki là địa điểm thăm quan phải mua vé riêng

Một loạt công nghệ âm thanh và hình ảnh sống động mới đã được sử dụng để tạo ra những chú chim đầy mê hoặc trong Phòng Tiki. Địa điểm này được mở cửa tại Disneyland vào năm 1963, du khách không thể sử dụng vé trong tập vé có sẵn để vào mà phải chi 0,75$ để mua vé đặc biệt.

10. Mark Twain Riverboat từng được coi là điểm thăm quan bậc nhất

Khi Disneyland mở cửa vào ngày 17/7/1955, Mark Twain Riverboat được coi là điểm thu hút hàng đầu tại công viên. Trong những năm đầu tiên, khách phải mua vé vào cửa cực giới hạn. Mỗi điểm thăm quan đều dựa trên thang điểm từ A đến E với E là các trò chơi hàng đầu tại công viên. Khi đó, Mark Twain Riverboat là một trò chơi hạng E ở công viên giải trí này.

