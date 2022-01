Điểm đến “đỉnh nhất” được chọn bởi 5 tác giả của những cuốn sách du lịch nổi tiếng

Từ vùng Nam Mỹ đầy màu sắc cho đến đất nước vạn đảo, những thành phố được chọn mang đậm dấu ấn của mỗi quốc gia mà du khách nên trải nghiệm một lần trong đời

Stockholm, Thụy Điển

Được lựa chọn bởi Travis Elborough

Sinh ra và lớn lên tại tại một thị trấn ven biển của Anh, và Travis Elborough luôn yêu thích những điểm đến gần bờ biển và cửa sông cũng như các bến cảng từ Liverpool đến Odessa, và xa hơn nữa là Santa Monica và quần đảo Andaman ở Vịnh Bengal.

Nhưng nơi mà Travis Elborough yêu thích và thường quay lại ghé thăm chính là Stockholm. Lần đầu tiên ông đến thăm nó cách đây hơn 25 năm và lưu trú tại Af Chapman, một ngôi nhà ở thế kỷ 19 dành cho những người trẻ tuổi.

Khu phố Gamla Stan.

Thành phố quần đảo này được ban tặng bởi vẻ đẹp cổ kính của Gamla Stan, khu phố cổ và các địa điểm tham quan đương đại tại Södermalm. Nhưng thú vị nhất chính là “bảo tàng ngoài trời” Skansen nơi có những tòa nhà lâu đời từ 5 thế kỷ trước và là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã Bắc Âu như nai sừng tấm và chó sói

“Atlas of Vanishing Places” (Bản đồ về những vùng đất dần biến mất) của tác giả Travis Elborough đã giành được giải thưởng cho Sách du lịch có hình minh họa của năm do DK Eyewitness Travel Guides bình chọn.

Mexico

Được chọn bởi Paul Theroux

Paul Theroux có nhiều lựa chọn cho điểm đến yêu thích nhất trên trái đất khi chúng trở nên quá đông đúc bởi du khách thì không còn hấp dẫn nữa. Ông từng chọn Hawaii là điểm nghỉ ngơi và quyết định nơi đây là nhà tuy nhiên quần đảo này hiện có hơn 10 triệu du khách mỗi năm và đôi khi không thể chịu nổi, với giao thông, ô nhiễm, xả rác bừa bãi.

Hiện nay điểm đến yêu thích của Paul Theroux chính là Mexico. “Đó là chủ đề của cuốn sách gần đây nhất của tôi, “On the Plain of Snakes” (Trên vùng đất của những chú rắn) mô tả tất cả những vinh quang và đau khổ của đất nước này”.” Paul cho biết.

Paul Theroux, tác giả của nhiều cuốn sách bao gồm “The Great Railway Bazaar” (Chợ đường sắt lớn), đã giành được Giải thưởng Edward Stanford cho Đóng góp xuất sắc vào việc viết về du lịch.

Indonesia

Được chọn bởi Eleanor Ford

Nữ tác giả Eleanor Ford có tuổi thơ gắn liền với Indonesia, quốc gia quần đảo được bà xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Đối với bà, cuộc sống nơi đây rất thú vị với ánh sáng lung linh của âm nhạc gamelan trong những ngôi đền cổ kính, ruộng bậc thang đẹp đến khó tin, những bãi biển đầy cát bạc, đảo san hô hay những cơn sóng hoàn hảo cho hoạt động lướt ván.

Và chợ đêm ở Indo cũng là nơi tìm kiếm loạt món ăn đường phố xuất sắc. Nơi đây có hương thơm và lửa kết hợp với cà ri sữa dừa dễ chịu cùng nước sốt đậu phộng sẽ khiến du khách nhớ mãi.

“Fire Islands: Recipes from Indonesia” (Quần đảo lửa: Công thức nấu ăn từ Indonesia) của tác giả Eleanor Ford đã giành được giải thưởng Sách du lịch về đồ ăn và thức uống của năm do Kerb bình chọn.

Iran

Được chọn bởi Pico Iyer

Đối với nhà văn Pico, Iran là nơi xa xôi, giàu có, quyến rũ nhất và chứa đầy sự kỳ thú. Cuộc hành trình của vị huân tước nước Anh tại Iran bắt đầu cách đây 7 năm, ông đã dành 16 ngày để đi khắp đất nước này, từ Mashhad ở phía đông bắc qua Kerman, Yazd, Shiraz, Persepolis, Isfahan đến Tehran.

Đất nước này có nền văn hóa tinh tế với ngôn ngữ đầy sắc thái và một lịch sử bền vững. Trong nhiều trung tâm của nền văn minh, từ Hy Lạp đến Trung Quốc, những điểm đến vĩ đại có từ thời cổ đại nhưng chúng dường như không liên quan nhiều đến xã hội bây giờ. Ở Iran, sự tinh tế, vẻ đẹp của cố đô Persepolis có thể bắt gặp ở mọi bãi đậu xe ở Shiraz.

“A Beginner’s Guide to Japan: Observations and Provocations” (Hướng dẫn cho người lần đầu đến Nhật Bản: Quan sát và gợi ý) của tác giả Pico Iyer đã giành được giải thưởng cho Hồi ký du lịch của năm do ấn phẩm APA bình chọn.

Scotland

Được chọn bởi Kirstin Zhang

Kirstin Zhang bị rất ấn tượng với Lunga và quay lại nhiều lần. Hòn đảo này nằm trong số các đảo nhỏ tạo nên Quần đảo Treshnish ở Inner Hebrides, trên bờ biển phía Tây của Scotland.

Nơi đây được giới khoa học quan tâm đặc biệt bởi là nơi sinh sống của những đàn hải âu cổ rụt, chim Alca, chim hải âu và chim cốc mào. Đặc biệt, nơi đây còn là khu vực sinh sản quan trọng của hải cẩu xám.

“Closer to Home” (Gần tới nhà hơn) của tác giả Kirstin Zhang đã giành được giải thưởng Nhà văn du lịch mới của năm do Bradt Travel Guides bình chọn.

