Dịch Covid-19: Dừng hàng loạt lễ hội, bắn pháo hoa và điểm du lịch

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 10:00 AM (GMT+7)

Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, và tránh tụ tập đông người nên nhiều hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội Tết, sự kiện kích cầu du lịch đã tạm dừng tổ chức

Hàng loạt lê hội, bắn pháo hoa, điểm du lịch dừng hoạt động

Ngày 1/2 tại Hà Nội những địa điểm du lịch như thung lũng hoa hồng, Công viên nước Hồ Tây, cũng đã tạm dừng hoạt động, với Gốm sứ Bát Tràng cũng dừng mua sắm. Anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ nhân của điểm du lịch Thung lũng hoa Hồ Tây (quận Tây Hồ) cho biết, những ngày này, lượng khách đến Thung lũng hoa Hồ Tây gần như không có do tâm lý lo ngại dịch và nhiều gia đình bận việc cuối năm, lo đón Tết. Vì thế, Anh Bùi Mạnh Hiếu quyết định tạm đóng cửa Thung lũng hoa Hồ Tây từ ngày 1/2.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên toàn địa phương.

Cùng ngày, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản yêu cầu tạm dừng các lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Chọi trâu Hải Lựu, lễ hội Đền Ngự Dội...

Địa điểm du lịch phố cổ Hội An dừng đi bộ

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ra văn bản từ ngày 29/1 dừng các hoạt động vui chơi, giải trí gồm dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao đông người bị hủy.

Tỉnh Sơn La quyết định dừng giải chạy marathon quốc tế Mộc Châu 2021, dự kiến khai mạc ngày 30/1. Địa phương đã thông báo đến 4.300 vận động viên đăng ký. Mọi hoạt động vui chơi, giải trí khác được dừng hoặc tổ chức nhưng hạn chế người tham dự.

Tại Bắc Giang, Sở VHTTDL yêu cầu "dừng tất cả lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng". Đơn vị này cũng lùi thời gian tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK Hiệp Hòa. Các nghi lễ tôn giao, hoạt động tập trung từ 50 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự đều bị dừng.

Chùa Cầu Hội An tạm dừng đón khách đi bộ. Ảnh: Huy Hoàng

Tại tỉnh Quảng Nam, thành phố cổ Hội An đã dừng hoạt động phố đi bộ và xe không động cơ tại khu vực phố cổ từ ngày 4/2. Ngày 30/1, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thông báo tạm dừng Hội An show, chương trình biểu diễn thực cảnh diễn ra vào mỗi tối thứ 7 tại phố cổ. Đây là một trong những hoạt động của dự án "Thức giấc Hội An", do chính quyền thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp tổ chức, nhằm thu hút du khách, phục hồi du lịch.

