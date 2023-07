Đến thăm Hobbit, nơi tuyển nữ Việt Nam có trận chiến cuối cùng ở World Cup nữ 2023

Đảo Bắc: Những ngọn đồi thoai thoải của Shire một lần nữa trở nên sống động gần Matamata, nơi bộ phim Hobbiton đã được thực hiện cho The Hobbit Trilogy. Cũng được sử dụng trong Bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn, Hobbiton vẫn mở cửa như một điểm thu hút đối với những người hâm mộ.

Du khách có thể tận hưởng việc ngắm nhìn cổng trước của Hobbit tại Bag End, khiêu vũ dưới gốc cây, tiệc tùng hoặc nhâm nhi cốc bia, hay nếm thử bữa tiệc tối tại The Green Dragon Inn.

Piopio: Những vách đá lờ mờ, những khối đá vôi hình thành khác thường và khu rừng thời tiền sử tại Mangaotaki Rocks ở Piopio, trông như thể chúng được tạo ra đặc biệt để làm nền cho Middle‑earth.

Khu vực này cung cấp địa điểm cho Khu rừng Trollshaw và trang trại Staddle, nơi quay một số cảnh trong The Hobbit: An Unexpected Journey; bao gồm cả lối ra khỏi Hang Troll Hoard, Gandalf ban Sting cho Bilbo, sự xuất hiện của Radagast và cuộc tấn công của Gundabad Wargs và Orc.

Du khách có thể tự mình trải nghiệm các địa điểm với chuyến tham quan địa điểm quay phim Hairy Feet, nơi bạn sẽ tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên và tự mình trải nghiệm kỹ thuật làm phim.

Tūroa: Những sườn núi đá và bụi cỏ của Tūroa ở Ruapehu là bối cảnh cho Hidden bay, lối vào Ngọn núi Cô đơn trong The Hobbit: The Desolation of Smaug. Turoa là một sân trượt tuyết nổi tiếng trên Mt Ruapehu trong Công viên Quốc gia Tongariro. Khu vực này còn được biết đến với những con đường mòn đi bộ đường dài và đi xe đạp ngoạn mục, trong đó có giao lộ Tongariro được coi là một trong những con đường đi bộ trong ngày tốt nhất trên thế giới.

Đoàn làm phim đã quay phim ở đây trong một ngày, trong đó giàn giáo khổng lồ được dựng xuống địa điểm để bảo vệ hệ động thực vật bản địa trên núi.

Đảo Nam: Phép thuật núi cao của Twizel đã được ghi lại trên phim trong cả The Hobbit: An Unexpected Journey và The Lord of the Rings Trilogy. Một phần của cuộc rượt đuổi Wargs được quay ở đây và cảnh chiến đấu lớn nhất từ ​​trước đến nay - Trận chiến trên cánh đồng Pelennor - lấy bối cảnh ở cánh đồng Twizel xa xôi.

Twizel là quê hương của một thị trấn miền núi quyến rũ và một chuyến đi bộ quanh khu vực địa phương sẽ cho bạn cảm nhận về những cảnh ngoạn mục được quay ở đây.

Aoraki / Núi Cook: Aoraki / Mount Cook và các đỉnh núi xung quanh nó được sử dụng làm bối cảnh của một số cảnh quay trên không trong The Hobbit: An Unexpected Journey. Ghé thăm Công viên Quốc gia Núi Cook Aoraki, du khách sẽ có nhiều con đường đi bộ và ngắm cảnh đẹp.

Queenstown: Một trong những địa điểm kỳ diệu nhất trong The Hobbit: An Unexpected Journey; Earnslaw Burn là một sông băng đã tạo ra một số thác nước đổ xuống một mặt đá lớn.

Passburn đã được sử dụng để tiếp cận dãy núi sương mù và đường mòn Passburn trên đường đi bộ Mavora - một phần của đường đi bộ quốc gia Te Araroa của New Zealand.

Wanaka: Khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới Treble Cone là một địa điểm quay phim khác, nổi tiếng với địa hình không có đường trượt tuyết và tầm nhìn không đâu sánh được qua Wānaka và vùng Trung tâm Otago. Sân trượt tuyết náo nhiệt trong những tháng mùa đông và có đường chạy thẳng đứng dài nhất ở Nam Alps của New Zealand. Alpine Peaks ở vùng Wanaka cũng được mô tả là 'Wild Country' cho bộ phim đầu tiên và tạo bối cảnh cho những con đại bàng bay vút lên.

Nelson Tasman: Vùng nhiều nắng nhất của New Zealand, Nelson Tasman , đã cung cấp bối cảnh cho một số địa điểm trong The Hobbit: An Unexpected Journey. Các địa điểm chính xác được quay tại khu đất của tư nhân, du khách có thể cảm nhận tốt về những địa điểm này bằng một chuyến cưỡi ngựa. Sau đó đi xe qua vùng đất nông nghiệp để đến vách đá dựng đứng ấn tượng, nơi có tầm nhìn ngoạn mục ra bờ biển trên Vịnh Golden.

Sông Pelorus, Marlborough: Peter Jackson đã chọn sông Pelorus để quay cảnh người lùn trong thùng xuất hiện trong The Hobbit: The Desolation of Smaug. Tại đây, những người lùn được quay cảnh trôi nổi trong những chiếc thùng khổng lồ xuôi dòng sông. Stephen Hunter, người đóng vai người lùn Bombur, gọi trải nghiệm này là "ngày yêu thích của tôi trên phim trường".

Công viên quốc gia Fiordland: Cả bộ ba phim The Hobbit và The Lord of the Rings đều sử dụng Công viên Quốc gia Fiordland hùng vĩ để thực hiện những cảnh quay hoành tráng. Cảnh chạy trốn khỏi những ngọn núi trên lưng những con đại bàng trong The Hobbit: An Unexpected Journey cũng được quay ở đây. Du khách có thể trải nghiệm những vịnh tuyệt đẹp và những thác nước ngoạn mục với một chuyến bay trực thăng hoặc du thuyền.

Đồng cỏ của Te Anau Downs cung cấp bối cảnh cho các cảnh rượt đuổi, trong khi Mararoa Saddle trở thành vùng đất hoang dã mà Thorin dẫn dắt những người lùn đi qua.

Hồ Pukaki: Hồ Pukaki tuyệt đẹp được chọn làm địa điểm cho Laketown trong The Hobbit: The Desolation of Smaug. Các hồ băng đổ vào hồ Pukaki tạo cho nước có màu xanh rực rỡ. Hồ cũng là địa điểm câu cá, đi bộ và đi xe đạp yêu thích, trong khi Mt Cook phủ đầy tuyết nhìn ra hồ luôn tấp nập người trượt tuyết trong những tháng mùa đông.

Trạm Braemar tại Hồ Pukaki đã được sử dụng trong The Hobbit: An Unexpected Journey để khắc họa những cảnh quay hoành tráng trong phim.

