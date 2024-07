Choáng ngợp nội thất chuyên cơ, có thể kết hôn trong buồng lái

Ngành hàng không tư nhân toàn cầu đã có bước phát triển mạnh mẽ kể từ năm 2020, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - nơi luôn gây ấn tượng bởi sự giàu có và hào nhoáng là quốc gia đi đầu trong việc phát triển hàng không tư nhân.

Chiếc máy bay được hãng sử dụng là một chiếc ACJ TwoTwenty - máy bay phản lực mới của Airbus hợp tác với Comlux.

FIVE Hotels and Resorts của Dubai đã đưa sự sang trọng lên một tầm cao phi thường với sự ra mắt của Fly Five. Những chiếc máy bay phản lực tư nhân 9H-FIVE của Fly Five có thể mang đến cho hành khách một trải nghiệm giải trí trên chuyến bay vượt qua mọi kỳ vọng, phá vỡ ranh giới của du lịch và dịch vụ khách sạn với những bữa tiệc xa hoa giữa bầu trời.

Chiếc máy bay được trang trí bề ngoài bằng màu be nhưng nhìn vào bên trong thì chiếc “chuyên cơ tiệc tùng” này được trang trí nhiều màu sắc với hệ thống đèn Led nhiều màu điều chỉnh linh hoạt.

Đặc biệt, mọi dịch vụ ở đây không tập trung vào mục đích kinh doanh mà là giải trí.

Giá thuê máy bay phản lực 9H-FIVE lên đến 15.000 USD/giờ, tương đương khoảng 380 triệu đồng. Ảnh: ACJ.

Cabin rộng rãi 23,8m x 3,3m, với chiều cao 2m.

Trong khoang máy bay 16 chỗ ngồi được trang bị rèm cửa sổ điện tử, hai màn hình TV 55 inch, hệ thống âm thanh trên máy bay với danh sách phát nhạc được tuyển chọn đặc biệt, màn hình cảm ứng công nghệ thông minh, wifi tốc độ cao và nhiều không gian để khiêu vũ.

Chiếc máy bay phản lực này có thời gian bay không dừng ấn tượng là 12 giờ, đủ thoải mái cho một chuyến đi từ Dubai đến London hoặc Tokyo chẳng hạn. Khi khách đói, có một nhà bếp đầy đủ tiện nghi và một bàn ăn cho 8 người, với nhiều lựa chọn thực đơn từ các nhà hàng khách sạn của Fly Five.

Cabin rộng rãi 23,8m x 3,3m, với chiều cao 2m. Có một phòng Master Suite với giường cỡ lớn và vòi hoa sen trên máy bay để thư giãn trước khi hạ cánh.

Phòng Master Suite với giường cỡ lớn trên chuyên cơ.

Phòng tắm với vòi hoa sen trên máy bay.

Tất cả sự xa hoa này đều dành cho hành khách của Fly Five hoặc bất kỳ ai muốn thuê máy bay phản lực với giá khoảng 15.000 USD/giờ, rẻ hơn nhiều so với việc tự mua một chiếc ACJ TwoTwenty trị giá 100 triệu USD.

Fly Five chia sẻ với CNN rằng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4/2023, 9H-FIVE đã được đặt chỗ hơn 50 lần, với khách hàng bao gồm các nhân vật VIP và nguyên thủ quốc gia, thuê nguyên chuyến bay khắp Châu Âu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Ngoài ra, vẫn còn một lựa chọn tiết kiệm hơn cho những ai muốn tiệc tùng trên máy bay. Một chiếc British Airways 747 đã ngừng hoạt động có giá 1.300 USD/giờ tại sân bay Cotswold ở Anh, mặc dù nó không di chuyển 1cm nào và không bao giờ rời khỏi mặt đất.

Chủ sở hữu Suzannah Harvey chia sẻ với CNN vào năm 2022: “Đây là một cơ sở tổ chức sự kiện rất linh hoạt, có thể đáp ứng mọi nhu cầu, từ tiệc sinh nhật của trẻ em cho đến ra mắt sản phẩm mới hoặc thuyết trình của công ty”. Toàn bộ máy bay thậm chí còn có giấy phép kết hôn. "Vì vậy, bạn có thể kết hôn trong buồng lái nếu bạn muốn" - Harvey nói.

