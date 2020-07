Big Bear Lake (hồ Gấu Bự) - thành phố trên núi được bao quanh bởi hàng thông xanh rì

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 10:05 AM (GMT+7)

Sau một khoảng thời gian dài kha khá phải “trói chân” ở nhà vì COVID-19, nhà mình đã có một chuyến đi nho nhỏ đến hồ Gấu Bự hay còn gọi là Big Bear Lake (California, Mỹ).

Những điểm cộng tuyệt vời của Big Bear Lake

Những căn nhà gỗ nhỏ xinh

Khung cảnh vô cùng yên ả, thanh bình

The Village - Big Bear nên đi đâu cũng thấy gấu

Màu xanh có ở khắp mọi nơi

Nhà mình chọn đi Big Bear vì chỗ này khá gần, chỉ cách nơi mình ở 2 tiếng lái xe, và hơn hết là kiếm một nơi văng vắng tránh mấy chỗ ồn ào đông đúc, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Big Bear Lake là một thành phố nằm trên dãy núi San Bernadino, nổi tiếng về các hoạt động trượt tuyết vào mùa Đông. Nói vậy không có nghĩa là mùa Hè ở Big Bear không có gì chơi. Bạn có thể thử các thể loại water sports như kayaking, câu cá, jet skiing,… Với những ai yêu thích hoạt động nghỉ ngơi, ngủ, ngắm cảnh, Big Bear cũng chiều bạn luôn.

Một quán bar ở The Village

Con đường rợp bóng cây

Thành phố nhỏ xinh được bao quanh bởi những cây thông to lớn, ẩn hiện những ngôi nhà gỗ be bé thấp thoáng trong rừng cực dễ thương. Chưa kể một loạt cây phong lá đỏ, cây dương, cây gỗ gòn, cây sồi được trồng khắp nơi ngả màu lá vàng đỏ vào mùa Thu thật muốn làm người ta rụng tim vì quá sức lãng mạn. Hôm mình đi là cuối tháng Sáu, nhiệt độ ban ngày khoảng 22 - 25 độ C, ban đêm thì còn 4 - 6 độ C. Trời mùa Hè ngày dài, 8 giờ tối trời vẫn sáng nên có nhiều thời gian vui chơi. Bầu trời trong xanh biêng biếc, không gợn mây; nắng vàng rực rỡ, óng ánh như rót mật.

Một chuyến đi tuyệt vời cho cả gia đình

Nhà mình đi tổng cộng 3 ngày, tự lái xe. Bạn chỉ cần bật bản đồ, việc còn lại để tài xế lo. Đường lên Big Bear hơi quanh co, tài xế nhà mình tay lái lụa quá nên hai chị em say xe tưng bừng. Ai đi xe nhớ lái từ từ chậm chậm đặng còn ngắm hoa ngắm cảnh xung quanh, đừng như chúng mình. Hôm mình đi, hoa dại nở vàng hai bên lối đẹp ơi là đẹp, cả nhà thích quá lúc về phải dừng chân chụp hình cho thỏa thích. Trên đường đi còn có một số điểm mình có thể dừng lại ngắm toàn bộ dãy núi San Bernadino, tiếc là mình say xe quá nên bỏ qua luôn.

Không khí trong lành

Cảnh sắc tươi tắn

Ở Big Bear có rất nhiều cabin, là dạng nhà nho nhỏ bằng gỗ theo phong cách vintage. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên Airbnb. Nhà mình thuê một cabin hai phòng ngủ có giường tầng cho 6 người lớn và 2 em bé, hai phòng tắm, có backyard, jacuzzi, bếp BBQ.

Trong thời gian này, đi ăn nhà hàng nghe không phải là một ý tưởng hay. Với lại sau một đợt đi trượt tuyết hai năm trước, Mẹ mình thấy đồ ăn Mỹ vừa mắc vừa không hợp khẩu vị nên tất cả các chuyến đi sau đó có mẹ, nhà mình toàn tự đem đồ theo tự nấu. Thiệt chứ, giữa lúc trời lạnh lẽo tê tê, bạn thèm tô phở nóng hổi thơm phức mùi bò hay một miếng pizza vừa khô vừa lạnh? Đợt này còn có dì mình nữa. Mẹ và dì song kiếm hợp bích, nấu toàn mấy món vừa nhanh vừa đơn giản như mì xào, beefsteak ăn kèm salad rau organic nhà trồng, hủ tiếu tôm thịt, ngon quên sầu. Tuy nhiên, ai không muốn lích kích nấu nướng thì cũng khỏi lo. Big Bear chuyên du lịch nên nhà hàng cũng rất nhiều, fast food cũng khắp mọi nơi. Hợp khẩu vị hay không thì hên xui.

Khu thương mại thôi mà cũng xinh dễ sợ

Mấy ngôi nhà xa xa này toàn triệu đô thôi á

Rừng thông bao quanh Big Bear Lake

Cabin trên Airbnb nhà mình thuê

Phòng khách bên trong cabin

Phòng tắm xinh xắn

Phòng ngủ

Một góc khác của phòng ngủ

Không gian ngoài trời

Khu vực bếp rất đa năng

Neighborhood chỗ mình ở

Sau khi check-in Airbnb, cả nhà đi ra khu The Village. Đường phố ở đây nhỏ xinh, cây xanh rợp bóng. Sáng hôm sau, cả nhà ghé Bay Boulder Park ngắm cảnh, chiều đi tàu vòng vòng Big Bear Lake ngắm hồ với ngắm nhà của các triệu phú. Sáng ngày thứ ba, cả nhà dậy sớm ăn sáng, đi dạo neighborhood và lái xe về. Kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng ăn uống.

Mình đi Big Bear không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đều có một trải nghiệm khác nhau. Và chắc chắn lần này sẽ không phải là lần cuối. Một ngày nào đó, mình sẽ trở lại Big Bear vào mùa Thu, chỉ vì muốn một lần nữa, được ngắm thành phố đáng yêu này trong màu lá vàng đẹp mê hoặc.

