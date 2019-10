Bảo tàng dị nhất Nhật Bản khiến du khách vừa kinh vừa thích

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 01:00 AM (GMT+7)

“Hãy cho chúng tôi biết bạn có bị táo bón không và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm cách đẩy ra những cục phân cứng đầu nhất”. Đây là những chỉ dẫn rất ấn tượng khi bạn đặt chân vào Bảo tàng Unko tại Yokohama, Nhật Bản .

Yokohama là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, một trung tâm thương mại lớn, có dân số đông nhất Nhật Bản, chỉ cách Tokyo 30 phút đi tàu về phía nam. Yokohama không chỉ nổi tiếng là một thành phố cảng lớn với nhiều địa điểm tham quan đặc sắc mà còn bởi một bảo tàng rất dị: bảo tàng phân Unko.

Bảo tàng được chia thành 4 khu vực gồm hội trường chính là một cục phân khổng lồ, khu chụp ảnh đầy màu sắc, khu tìm hiểu lịch sử về chất thải trên khắp thế giới, và khu trò chơi đầy thú vị. Đến đây bạn có thể tha hồ giải trí với… phân.

1. Chụp ảnh tự sướng với “phân”

Bạn sẽ đặt chân vào một khu vực được trang hoàng như phòng công chúa với tông màu hồng và một bữa tiệc trà với một chiếc bánh ba tầng trét kem tạo hình những cục phân. Và bạn sẽ được tha hồ chụp ảnh với hình nền quanh phòng là những cục phân đang bay lượn với đủ màu sắc rất dễ thương. Ngoài ra còn có một thiên hà những ngôi sao hình phân lấp lánh trên trần nhà.

2. Game phân

Đây là khu máy chơi game vui nhộn với hình ảnh những cục phân trôi nổi trên màn hình. Để chiến thắng trong trò chơi này bạn phải hứng được đầy các bát phân và không được để chúng rơi ra ngoài.

3. Thi hét

Đây cũng là một trò chơi hài hước khác. Bạn phải đứng trước micro và gắng sức hét thật to từ “phân”. Micro đo decibel giọng nói của bạn và so sánh nó với kích thước của các địa danh nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do chẳng hạn. Bạn càng hét to và càng giữ hơi được lâu, điểm của bạn càng cao. Điểm cao nhất là có người từng hét đến gần 30 giây – điểm của anh ta cao bằng Tokyo Skytree, tòa tháp cao nhất thế giới.

4. Vẽ những tưởng tượng về nhà vệ sinh của riêng bạn

Đối với một số người, nhà vệ sinh giống như một siêu anh hùng, đối với những người khác, nhà vệ sinh là một ngai vàng nơi phép màu xảy ra. Có những mô tả khác nhau về phân trên các bức tường ở đây, trông một số bức vẽ giống như được thực hiện bởi một đứa trẻ, lại có một số bức vẽ đẹp như của các họa sĩ truyện tranh.