Bạn sẽ hối tiếc nếu tới Doha (Qatar) xem World Cup mà bỏ lỡ những điều này

Nằm trong Vịnh Ba Tư với phần đất liền giáp với Ả Rập Saudi, Qatar là một trong bảy quốc gia thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập. Dù diện tích nhỏ nhưng Qatar lại có những địa điểm tham quan rất đa dạng và ngành du lịch ở đây đang phát triển nhanh chóng.

Tại đây, các cơ sở du lịch đang mọc lên gần như mỗi ngày, đặc biệt là ở thủ đô Doha.

Gần đây nhất, việc Qatar đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup 2022 chính là minh chứng cho việc quốc gia này đang trở thành một trong những nơi đáng để ghé thăm nhất thế giới. Đây cũng sẽ là cú hích cho sự phát triển của ngành du lịch Qatar.

Một số lý do khác để chọn đất nước này làm điểm đến lý tưởng chính là thời tiết nơi đây khá hoàn hảo nhờ khí hậu mùa hè gần như liên tục, rất tuyệt vời cho những người yêu thích nhiếp ảnh du lịch. Đây cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới đối với khách du lịch, cũng là đất nước nổi tiếng về lòng hiếu khách.

Dù là một quốc gia bé nhỏ về diện tích, Qatar lại có một nền ẩm thực phong phú, sở hữu nhiều bãi biển đẹp, những cồn cát kỳ vĩ hứa hẹn những chuyến phiêu lưu thú vị.

Và không nơi nào thể hiện điều này rõ ràng hơn thủ đô Doha.

Ở nơi đây, du khách có thể cưỡi lạc đà vào buổi sáng, dùng bữa sáng muộn trong cung điện, tắm nắng trên những bãi biển sang trọng nhất vùng Vịnh, mua các tác phẩm nghệ thuật từ phòng trưng bày đẳng cấp thế giới, sau đó kết thúc buổi tối bằng một đêm tưng bừng tại một trong những câu lạc bộ đêm cao cấp nhất thế giới. Thủ đô của Qatar đang phát triển với tốc độ rất nhanh và quả thực không thiếu những điểm tham quan tuyệt vời ở Doha để khách du lịch có thể thưởng thức:

Dạo quanh chợ cổ Souq Waqif

Sải bước trên những con phố tấp nập ở Souq Waqif, du khách ngay lập tức như được đắm chìm vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Tên khu chợ dịch ra là “Chợ đứng”. Chợ cổ Souq Waqif là một nơi hoàn hảo để khách du lịch có thể nếm, ngửi và trải nghiệm truyền thống Qatar thông qua sản phẩm của các thương gia, nước hoa và cả kiến trúc cảnh quan tuyệt đẹp. Nơi đây chính là một mê cung với các cửa hàng nhỏ cung cấp đa dạng sản phẩm từ gia vị đến thủ công mỹ nghệ, quần áo và đồ lưu niệm.

Ngoài ra, nghệ thuật truyền thống, các chương trình văn hóa và âm nhạc cũng làm phong phú thêm bầu không khí của không gian độc đáo này, đủ để làm hài lòng mọi du khách đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Bầu không khí ở chợ cổ Souq Waqif là sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Khách du lịch có thể dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, nơi phục vụ nhiều món ăn truyền thống và vùng miền, đáp ứng khẩu vị của tất cả mọi người.

Bên cạnh ẩm thực, bạn đừng quên ghé thăm những phòng trưng bày nghệ thuật địa phương và cả chợ chim ưng. Tóm lại, chợ cổ Souq Waqif là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của Doha không chỉ với những người sành ăn mà còn với những người yêu thích lịch sử.

Trải nghiệm phong cách sống thượng lưu tại Đảo Ngọc

Đảo Ngọc là hòn đảo nhân tạo ở phía bắc Vịnh Tây. Nơi đây chính là trở thành hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống xa hoa. Đây là một trong những nơi nên tới ở Doha, đặc biệt nếu bạn muốn xem những người giàu có đang sống như thế nào. Những chiếc du thuyền, cửa hàng cao cấp và biệt thự trong các khu dân cư khép kín mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc và thú vị về cuộc sống của tầng lớp thượng lưu.

Dù giá cả khá đắt đỏ, nơi đây vẫn là một địa điểm ăn uống nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán cà phê và nhà hàng nằm dọc theo lối đi dạo bên bờ sông, phục vụ thực khách với khẩu vị đa dạng. Được mệnh danh là “Riviera của Ả Rập”, Đảo Ngọc Qatar đón một lượng lớn khách du lịch đổ về mỗi năm để thưởng thức ẩm thực cao cấp, giải trí đẳng cấp và trải nghiệm phong cách sống thượng lưu.

Chinh phục những cồn cát khổng lồ

Rất nhiều người mơ ước được cưỡi lạc đà và thám hiểm trên sa mạc. Bất ngờ thay, đây là một trong những điều tuyệt vời nhất để trải nghiệm khi ở Doha. Để thực sự tận hưởng thiên nhiên một cách tuyệt vời nhất và phiêu lưu trên sa mạc rộng lớn, hãy tham gia trải nghiệm vượt cồn cát bên ngoài thành phố. Cơn phấn khích khi vượt qua những cồn cát khổng lồ của du khách còn được nhân lên bởi khung cảnh ngoạn mục tới ná thở nơi sa mạc rộng lớn.

Khách du lịch được lựa chọn cách vượt cồn cát theo ý muốn: có thể là những tuyến đường bằng phẳng hoặc nếu thích cảm giác mạnh, hãy nói với hướng dẫn viên du lịch để được thử sức với cung đường nhanh và gập ghềnh hơn.

Chuyến đi trên sa mạc này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời. Còn gì thú vị hơn là được đi bộ qua những bãi biển cát trắng như ngọc trai và ngâm mình dưới làn nước trong mờ ở bãi biển Khor Al Adaid?

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá cồn cát là khi bắt đầu quay trở về, lúc đó bạn có thể chứng kiến ​​cảnh hoàng hôn ngoạn mục của Doha.

Hòa mình vào bầu không khí dọc lối đi dạo Doha Corniche

Một cách hoàn hảo để thưởng thức các điểm tham quan của Vịnh Doha xinh đẹp là sải bước dọc theo lối đi bộ Doha Corniche trên Vịnh phía Tây. Vị trí tốt nhất để có được một bức ảnh để đời cho chuyến du lịch chính là đứng cạnh lối đi dạo, gần Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo, và từ đó chụp toàn cảnh các tòa nhà chọc trời.

Đây là khu vực trung tâm của thủ đô, cũng là nơi du khách có thể tìm thấy mọi thứ mình cần. Từ các quán cà phê và nhà hàng để nghỉ ngơi giữa chuyến tham quan đến không gian xanh rộng lớn để thư giãn. Đây là một trong những nơi lý tưởng nhất để ghé thăm ở Doha.

Khám phá Pháo đài Al Zubarah

Chuyến đi đến Doha sẽ không trọn vẹn nếu bạn không ghé thăm Pháo đài Al Zubarah, nằm gần thị trấn Al Ruwais. Pháo đài Zubarah là một pháo đài trên sa mạc mang tính biểu tượng của Qatar. Tên của nó bắt nguồn từ địa điểm khảo cổ của thị trấn Al Zubarah, cũng là Di sản Thế giới của UNESCO. Pháo đài được bảo tồn nguyên vẹn và là một trong những ví dụ điển hình nhất về các khu định cư thế kỷ 18 - 19 trong khu vực.

Trong quá khứ, nơi này được xếp hạng là một trong những trung tâm buôn bán và lặn bắt ngọc trai quan trọng nhất của vùng Vịnh nối liền với Ấn Độ Dương, và được coi là một thị trấn thương mại thịnh vượng. Ngày nay, pháo đài được mở cửa phục vụ du khách dưới dạng bảo tàng. Ở tầng trệt, có một cuộc triển lãm nhỏ về pháo đài và khu vực xung quanh mà bạn không nên bỏ qua.

Pháo đài Zubarah chỉ cách Doha một giờ lái xe và là một trong những nơi đáng để tới thăm quan ở Doha.

Địa chỉ: Al Zubarah, Shamal

Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 7:30 AM – 5 PM

Giá vé vào cửa: Miễn phí.

Chiêm ngưỡng những chiếc xe cổ tại Bảo tàng Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani

Những người yêu thích nghệ thuật sẽ vô cùng ngạc nhiên với không gian nghệ thuật ở Doha. Bộ sưu tập của Bảo tàng Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani (gọi tắt là Bảo tàng FBQ) là một dự án được hình thành từ niềm đam mê nghệ thuật và đồ tạo tác của một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tên là Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani.

Bảo tàng được chia thành bốn phần: Tiền xu và Tiền tệ, Xe cộ, Di sản Qatar và Nghệ thuật Hồi giáo. Đó là một bộ sưu tập ấn tượng và mất nhiều năm để xây dựng. Tại nơi này, khách du lịch có thể tìm thấy các vật phẩm từ kỷ Jura cho đến lịch sử hiện đại.

Phần ấn tượng nhất của bảo tàng chính là bộ sưu tập xe ô tô đáng kinh ngạc của Sheikh, với hơn sáu trăm chiếc xe. Tất cả đều ở trong tình trạng hoàn hảo! Đối với người đam mê xe hơi, đây sẽ là cuộc triển lãm đáng giá nhất, nơi họ có thể dành hàng giờ để chiêm ngưỡng các loại xe từ xe tải đến xe mui trần, xe ô tô cho đến xe limousine!

Nếu muốn tham quan bảo tàng, hãy đặt vé từ sớm vì thường vé sẽ hết rất nhanh.

Địa chỉ: Al Samriya, cách Doha 22km về phía tây, ngay bên ngoài TTTM Mall Of Qatar

Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Năm ( 9:00 – 16:30), Thứ Sáu (14:00 – 19:00), Thứ Bảy (10:00 – 18:00), Chủ Nhật (09:00 – 16:00)

Giá: 45 QR.

Dành một ngày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo được coi là địa danh văn hóa quan trọng nhất ở Qatar vì bảo tàng trưng bày nghệ thuật Hồi giáo từ ba lục địa trong khoảng thời gian 1400 năm. Bên trong các bức tường của nó, nó lưu giữ một số đồ tạo tác lâu đời nhất và quý giá nhất từ ​​khắp Trung Đông.

Các bộ sưu tập ở đây đến từ nhiều nơi như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ai Cập, v.v…, tất cả đều được liên kết thông qua lịch sử Hồi giáo chung. Hãy dành một vài giờ ở đây để chiêm ngưỡng các loại đồ tạo tác, thư pháp, gốm sứ, v.v…

Bên trong bảo tàng, bạn cũng có thể tham dự nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật với các tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế và địa phương. Đây quả là thiên đường dành cho những người yêu thích nghệ thuật khi tới thăm Doha.

Địa chỉ: Nằm ở một điểm mũi con đường Corniche dài 7 km, cách Sân bay Quốc tế Hamad 15 phút lái xe hoặc có thể đi bộ từ chợ Souq Waqif.

Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy từ 9:00 – 19:00, trừ Thứ Bảy từ 13:30 – 19:00

Giá vé: 50 QR.

Tham quan Làng văn hóa Katara

Làng văn hóa Katara còn được gọi là Thung lũng văn hóa và là địa điểm tham quan số một dành cho tất cả những người yêu thích nghệ thuật và kiến trúc, cũng như những người đam mê tìm hiểu các loại hình văn hóa truyền thống khác. Thung lũng văn hóa mô phỏng văn hóa Qatar với một không gian rộng lớn và tổ chức rất nhiều hoạt động.

Ngôi làng này gồm có một nhà hát opera, một giảng đường, phòng trưng bày nghệ thuật, trung tâm di sản, nhiều cơ sở học tập và tất nhiên là cả quán cà phê, khu vực cây xanh, cơ sở bảo tàng và trung tâm thông tin. Không gian rộng lớn được xây dựng để kỷ niệm và tôn vinh không chỉ nền văn hóa Qatar mà còn các nền văn minh và phong tục khác.

Vì vậy, nếu bạn muốn thưởng thức hình ảnh thu nhỏ của kiến trúc truyền thống Qatar, hãy ghé thăm Làng văn hóa Katara và tận hưởng các hoạt động thông qua các buổi hòa nhạc, triển lãm và các sự kiện khác.

Nhảy dù khỏi máy bay phía trên thành phố

Hoạt động này không dành cho những người yếu tim, và đây có thể là một trong những điều mạo hiểm nhất khi du lịch Doha!

Nhảy dù khỏi máy bay thường nằm trong danh sách những mục tiêu mà nhiều người muốn thực hiện, vậy tại sao bạn không thực hiện cú nhảy đầu tiên của mình trên bầu trời một thành phố hiện đại, được bao quanh bởi một sa mạc rộng lớn với khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Ba Tư?

Bộ môn nhảy dù ở Qatar được đánh giá là vô cùng an toàn với những người hướng dẫn dày dặn kinh nghiệm. Sau khi khám phá các viện bảo tàng và nhà hàng, hãy đeo một chiếc dù trên lưng và hướng tới bầu trời thôi!

Lên đỉnh tháp Aspire

Tháp Aspire - còn được gọi là The Torch Doha - là một khách sạn chọc trời cao 300 mét và được biết tới là biểu tượng của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 15 do Qatar tổ chức vào năm 2006. Tòa tháp này là tòa nhà cao nhất ở Qatar và chắc chắn rất đáng ghé thăm vì một số lý do sau:

Nơi đây là một viên ngọc kiến trúc với nội thất hiện đại, có hồ bơi toàn cảnh trên tầng 19 và một nhà hàng xoay 360 đội nằm ở tầng trên cùng để thực khách chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Nếu chưa biết đi đâu, làm gì ở Doha vào ban đêm thì dùng bữa tại nhà hàng xoay này là một lựa chọn cực kỳ lý tưởng.

Địa chỉ: Đường Al Waab, 23833 (Khu phức hợp Aspire).

Tìm hiểu về loài chim ưng tại chợ Falcon Souq

Ở Qatar, người ta sở hữu chim ưng để thể hiện địa vị. Hiện tại, đây là quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người. Một chuyến du lịch Doha sẽ giúp bạn mở mang tầm mắt với vô số xe hơi thể thao đắt tiền và những tòa nhà chọc trời đẳng cấp thế giới. Chủ sở hữu của những thứ xa xỉ này chính là một cộng đồng doanh nhân giàu có và những chú chim ưng của họ.

Cách đây rất lâu, khi Qatar chỉ là một sa mạc rộng lớn, những bộ tộc Ả Rập du mục đã huấn luyện chim ưng để săn mồi. Ngày này, Qatar đang nỗ lực không ngừng để bảo tồn nghề nuôi chim ưng bởi vì đây là một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa của họ. Nghề này thậm chí đã được liệt kê trong Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại cho nền văn hóa Trung Đông.

Do đó, chính phủ Qatar đã tích cực đầu tư vào khu chợ Falcon Souq. Tại chợ, có hàng chục cửa hàng chuyên bán chim ưng. Nếu may mắn, khách du lịch sẽ được chứng kiến cuộc đấu giá hàng tháng diễn ra ở đây, nơi chuyên gia sẽ đánh giá khả năng thể chất của những chú chim ưng.

Địa chỉ: Đường Al Souq

Giờ mở cửa: mỗi ngày trừ Thứ Bảy, từ 7:00 – 18:00.

Đừng quên thăm quan các tháp Barzan

Các tháp Barzan được xây dựng vào cuối những năm 1800 (được trùng tu vào năm 1910) và chúng được sử dụng làm tháp canh trên Vịnh phía Tây để ngăn chặn sự xâm lược của đế quốc Ottoman. Mặc dù quân đội địa phương đã đánh bại quân Ottoman nhiều năm trước đó, nhưng các tướng lĩnh vẫn e ngại khả năng quay lại của quân xâm lược nên họ đã cho xây dựng các tháp này.

Trong những năm qua, các tòa tháp này đã được sử dụng cho một nhiệm vụ khác: quan sát hiện tượng trăng non để bắt đầu tháng lễ Ramadan.

Tháp Barzan là một di tích được bảo tồn rất cẩn thận, với một lịch sử phong phú và thú vị, và chắc chắn là một trong những điểm thu hút khách du lịch tốt nhất ở Doha. Một chuyến ghé thăm tháp chính là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu cuộc sống của những người thợ lặn ngọc trai và quân đội trong quá khứ.

Bạn có thể đi vào trong các tòa tháp, leo lên các bậc thang lên đến tầng cao nhất và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh mình.

Địa chỉ: Umm Salal Muhammed

Giờ mở cửa: 24 giờ, thời gian nên ghé thăm từ 14:00 – 19:00

Vé vào cửa: Miễn phí.

Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật “Đông-Tây/Tây-Đông”

Ở giữa sa mạc Qatar là một tác phẩm điêu khắc do Richard Serra sáng tạo, được gọi là “Tác phẩm nghệ thuật Đông-Tây/Tây-Đông”. Serra luôn khao khát đưa nghệ thuật ra khỏi những bức tường và bước ra đường phố, và tác phẩm mới nhất của ông là minh chứng hoàn hảo cho điều này.

Với hình ảnh bốn tấm thép vươn lên sừng sững, biệt lập trên sa mạc - tác phẩm điêu khắc đầy mê hoặc này sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Dự án này là tác phẩm hoành tráng nhất trong số các sáng tạo của Serra và bạn thực sự phải mạo hiểm vào sa mạc và trực tiếp trải nghiệm một lần.

Shopping ở trung tâm mua sắm Villaggio

So với các trung tâm mua sắm khác ở Doha, Villagio thực sự nổi bật và độc đáo. Đây là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất ở Qatar với kiến trúc tuyệt đẹp, các thương hiệu sang trọng và một loạt các lựa chọn mua sắm, ăn uống cũng như giải trí thú vị. Thiết kế ở Villaggio ngoạn mục tới nỗi khiến bạn cảm thấy như đang lạc ở Venice.

Trung tâm mua sắm này lớn đến mức bạn sẽ mất vài giờ để khám phá tất cả các cửa hàng, từ bán lẻ bình thường đến các sản phẩm xa xỉ cao cấp.

Đây thực sự là một nơi hoàn hảo cho các gia đình, vì bạn có thể cho con mình tham gia vô số hoạt động khác nhau như trượt băng, chơi bowling và thậm chí là đi tàu lượn siêu tốc!

Địa chỉ: Đường Al Waab.

Giờ mở cửa: Thứ Hai (9:00 – 12:00), Thứ Ba – Thứ Tư (09:00 – 22:00), Thứ Năm và Thứ Bảy (09:00 – 23:00), Thứ Sáu (09:00 – 11:00, 12:30 – 11:00)

