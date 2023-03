8 mẹo hữu ích giúp bạn tránh bị say sóng trên tàu biển

Chọn vị trí phù hợp

Việc chọn vị trí trên tàu biển có thể giúp bạn tránh bị say sóng. Tại vị trí trung tâm của tàu, chuyến đi sẽ ít chói mắt và rung động hơn so với các vị trí ở vùng càng tàu. Nếu bạn đang chọn cabin, hãy chọn cabin ở tầng trung hoặc dưới của tàu, vì các cabin này ít chịu tác động của sóng biển hơn so với các cabin ở tầng trên.

Hít thở không khí

Hít thở không khí có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn khi trên tàu. Điều này có thể giúp giảm cảm giác khó chịu và buồn nôn. Nếu bạn đang trên tàu và cảm thấy không thoải mái, hãy đi ra ngoài và hít thở không khí trong vài phút.

Ăn nhẹ và uống nước đầy đủ

Việc ăn quá no hoặc uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ bị say sóng. Hãy ăn nhẹ trước khi lên tàu và uống đủ nước để giữ cho cơ thể được cân bằng và tránh bị khô miệng.

Tập trung vào điểm cố định

Tập trung vào điểm cố định, chẳng hạn như một đối tượng nào đó trên tàu, có thể giúp giảm cảm giác chói mắt và rung động. Hãy tìm một đối tượng cố định trong tầm mắt của bạn và tập trung vào nó khi trên tàu.

Sử dụng các phương pháp hít thở

Các phương pháp hít thở như đóng mắt, hít sâu và thở ra chậm có thể giúp giảm cảm giác khó chịu và rung động. Hãy sử dụng các phương pháp này khi bạn cảm thấy khó chịu trên tàu.

Tránh đọc và sử dụng thiết bị di động

Đọc sách hoặc sử dụng thiết bị di động có thể làm tăng cảm giác chói mắt và rung động. Hãy tránh sử dụng thiết bị này khi trên tàu để giảm nguy cơ bị say sóng.

Uống thuốc khi cần thiết

Nếu bạn có lịch sử bị say sóng hoặc bạn đang cảm thấy không thoải mái trên tàu, hãy uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc chống say sóng có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn và khó chịu.

Tập luyện trước khi đi tàu biển

Việc tập luyện thể dục và tăng cường sức khỏe có thể giúp giảm nguy cơ bị say sóng. Tập luyện thường xuyên trước khi đi tàu biển có thể giúp cơ thể của bạn đáp ứng tốt hơn với tình huống trên tàu.

