6 địa điểm ngắm Dubai từ trên cao khiến du khách trầm trồ

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời. Trong thập kỷ gần đây, quốc gia này ở vịnh đã dựng lên những tòa nhà cao chọc trời. Dưới đây là một số địa điểm có tầm nhìn đẹp nhất ở Dubai, nơi bạn có thể ngắm trọn vẹn quang cảnh toàn thành phố.

1. Tòa nhà Burj Khalifa

Với chiều cao ấn tượng 830m, Burj Khalifa ở Dubai là tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa nhà chọc trời khổng lồ bằng thép và kính này nằm ở một trong những khu vực độc quyền nhất của Emirate City. Dưới chân tòa nhà là Nhà hát Opera Dubai và không xa là Công viên Burk của Emaar.

Khung cảnh xung quanh Burj Khalifa rất ngoạn mục. Tuy nhiên, yếu tố gây ngạc nhiên nhất là đài quan sát tuyệt vời của nơi này. Sân thượng ngoài trời được bao quanh bởi kính, cung cấp tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ấn tượng về thành phố. Từ đây, bạn có thể thấy đảo cọ Palm Jumeirah, khách sạn Burj Al Arab, đài phun nước Dubai và bờ biển vịnh Ba Tư.

Với vé vào cửa toà nhà Burj Khalifa, bạn có thể lên tầng 124 và 125. Nếu bạn muốn tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời hơn, thì vé lên tầng 148 là lựa chọn phù hợp.

2. Khách sạn Burj Al Arab

Dubai chắc chắn là một thành phố có nhiều kỷ lục thế giới. Burj Khalifa là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, Burj Al Arab là khách sạn xa hoa nhất thế giới. Khách sạn cao 321 m lộng lẫy này nằm trên một hòn đảo nhân tạo.

Du khách tới Dubai nếu muốn ngắm toàn cảnh khu vực từ khách sạn Burj Al Arab, họ có thể dùng bữa trưa hoặc tối tại một trong những nhà hàng của khách sạn, vì tất cả đều có đài quan sát riêng với tầm nhìn tuyệt đẹp.

Trong số các nhà hàng chính tại Burj Al Arab, có 3 nhà hàng nổi bật. Đầu tiên là Al Muntaha, nằm trên tầng 27, chuyên về ẩm thực Pháp và Ý. Al Mahara, một nhà hàng ẩm thực cao cấp cũng rất đáng để ghé thăm. Một điểm nhấn ẩm thực khác của khách sạn là nhà hàng buffet Al Iwan, trên tầng 2.

3. Dubai Frame

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và toàn bộ Trung Đông, tự hào sở hữu vô số tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên, không có tòa nhà nào có ngoại hình độc đáo như Dubai Frame. Điều thú vị nhất về tòa nhà cao 150m này chính là hình dạng của nó, một khung ảnh khổng lồ.

Tòa nhà nằm trong Công viên Zabeel, một công viên mà từ đó có thể nhìn thấy hoàn hảo 2 tòa tháp tạo nên khung ảnh. 2 tòa tháp được nối với nhau bằng một hành lang ngang, nơi đặt đài quan sát Dubai Frame.

Một trong những thời điểm tốt nhất để lên điểm quan sát này là lúc hoàng hôn. Tại đó, bạn sẽ chiêm ngưỡng Mặt trời biến mất sau đường chân trời Dubai. Nếu không sợ độ cao, bạn cũng có thể đi trên sàn kính của nó và cảm giác như đang đi trên bầu trời.

4. The Palm Jumeirah

Một trong những biểu tượng chính của Dubai, cũng có thể nhìn thấy từ trên không khi bạn chuẩn bị hạ cánh tại sân bay thành phố, đó là đảo cọ Palm Jumeirah. Hòn đảo nhân tạo hình cây cọ này là nơi đặt nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng, bao gồm khách sạn Atlantis.

Cách tốt nhất để ngắm nhìn toàn bộ hình dạng cây cọ là lên The View at the Palm. Cửa sổ toàn cảnh của nó cung cấp tầm nhìn 360 độ về bờ biển vịnh Ba Tư, chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ.

5. Sky View Observatory

Đây là một điểm quan sát lớn khác ở Dubai - Sky View Observatory. Nơi này nằm trên tầng 52 và 53 của khách sạn Address Sky View, một khách sạn cao tới 219m.

Sky View Observatory là một trong những nơi tốt nhất để ngắm nhìn tháp Burj Khalifa. Một điểm nổi bật khác của điểm quan sát này là nó có một đường trượt kính trong suốt ngoạn mục nối liền cả hai tầng của tòa nhà.

6. Ain Dubai

Với chiều cao 250 mét, Ain Dubai là vòng quay khổng lồ cao nhất thế giới. Các cabin của nó cung cấp tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục ra đảo cọ Palm Jumeirah. Trên thực tế, vòng quay lớn đến nỗi mất 38 phút để quay hết một vòng.

Vòng quay thậm chí còn có các cabin VIP với quầy bar và nhiều tiện nghi khác hoàn hảo để tổ chức các sự kiện riêng tư cao cấp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]